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Складной стол-стеллаж на ножках

Складной стол-стеллаж на ножках

Складной стол-стеллаж на ножках

Нужен стеллаж и стол, но в помещении нет места, чтобы установить одновременно два предмета мебели? Предлагаем вам альтернативный вариант — складной стол-стеллаж. 

Конструкция представляет собой опорные ножки, на которых закреплен каркас со складным механизмом.

Столешница состоит из нескольких частей (можно использовать доски или фанеру), которые крепятся на саморезы к металлическому каркасу. 

Необходимые материалы:

  • профильная труба;
  • болты;
  • фанера, ЛДСП или доска. 

Своим личным опытом изготовления и сборки складного стола-стеллажа поделился с нами автор YouTube канала HONG HA Vlogs.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо заняться изготовлением металлического каркаса. Сначала нарезаем заготовки из профтрубы и свариваем из них Г-образные детали. Временно привариваем их к профильным трубам на прихватки — позже прихватки надо будет срезать, установив болты. 

Складной стол-стеллаж на ножках

Складной стол-стеллаж на ножках

Всего потребуется две боковых части (полностью одинаковых). Размечаем их, и высверливаем отверстия под болты. 

Складной стол-стеллаж на ножках

На следующем этапе необходимо будет сварить две боковины каркаса между собой. Потом привариваем опорные планки для столешницы. 

Складной стол-стеллаж на ножках

Складной стол-стеллаж на ножках

Далее из квадратной профильной трубы (из нарезанных по размеру отрезков) свариваем опорные ножки.

Привариваем к ним каркас. 

Складной стол-стеллаж на ножках

Складной стол-стеллаж на ножках

В завершении останется лишь зачистить все сварные швы и покрасить металл. Отпиливаем по размеру части столешницы и прикручиваем их к каркасу. 

Таким образом, у нас получилась практичная мебель-трансформер. Ее можно использовать как обеденный стол и в качестве стеллажа. 

Складной стол-стеллаж на ножках

Часто подобные складные конструкции делают с креплением к стене. В нашем случае — это напольный вариант. 

Видео по теме

Подробно о том, как собственноручно изготовить и собрать складной стол-стеллаж на ножках, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

 

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