Нужен стеллаж и стол, но в помещении нет места, чтобы установить одновременно два предмета мебели? Предлагаем вам альтернативный вариант — складной стол-стеллаж.

Конструкция представляет собой опорные ножки, на которых закреплен каркас со складным механизмом.

Столешница состоит из нескольких частей (можно использовать доски или фанеру), которые крепятся на саморезы к металлическому каркасу.

Необходимые материалы:

профильная труба;

болты;

фанера, ЛДСП или доска.

Своим личным опытом изготовления и сборки складного стола-стеллажа поделился с нами автор YouTube канала HONG HA Vlogs.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо заняться изготовлением металлического каркаса. Сначала нарезаем заготовки из профтрубы и свариваем из них Г-образные детали. Временно привариваем их к профильным трубам на прихватки — позже прихватки надо будет срезать, установив болты.

Всего потребуется две боковых части (полностью одинаковых). Размечаем их, и высверливаем отверстия под болты.

На следующем этапе необходимо будет сварить две боковины каркаса между собой. Потом привариваем опорные планки для столешницы.

Далее из квадратной профильной трубы (из нарезанных по размеру отрезков) свариваем опорные ножки. Привариваем к ним каркас.

В завершении останется лишь зачистить все сварные швы и покрасить металл. Отпиливаем по размеру части столешницы и прикручиваем их к каркасу.

Таким образом, у нас получилась практичная мебель-трансформер. Ее можно использовать как обеденный стол и в качестве стеллажа.

Часто подобные складные конструкции делают с креплением к стене. В нашем случае — это напольный вариант.

Видео по теме

Подробно о том, как собственноручно изготовить и собрать складной стол-стеллаж на ножках, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.