Важные тонкости по уходу за пионами

Пионы считаются одними из самых красивых цветов, которые можно без особых трудностей выращивать в саду. Однако важно знать некоторые тонкости по уходу за этими растениями, чтобы не навредить кустикам и не лишиться пышных и ароматных цветов.







Первое, что должен знать каждый, кто занялся выращиванием пионов — это то, что побеги нельзя обрезать сразу после цветения. Это объясняется тем, что благодаря листьям происходит процесс фотосинтеза растений. Лишая растения зелени, мы лишаем их необходимого питания. После цветения обязательно необходимо обрезать засохшие цветы, которые также забирают на себя часть питательных веществ.







Обрезать стебли на высоту 10-15 см необходимо осенью, ближе к октябрю.







Пионы не нужно мульчировать под зиму, так как это морозостойкая культура, которая не нуждается в дополнительной защите корней.

Также следует отметить, что осень — отличное время для деления пионов, кустики быстро укореняются и приживаются на новом месте.

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