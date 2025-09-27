Как использовать переспелые бананы: 6 классных и быстрых рецептов

Если вы купили связку бананов, положили в холодильник и благополучно вспомнили о ней только когда все плоды перезрели и почернели, не торопитесь отправлять фрукты в мусорное ведро. Novate.ru предлагает несколько рецептов, в которых перезрелые бананы, которые отличаются сладостью и насыщенным ароматом, только улучшат вкус блюда или напитка.
Рецепт 1: Банановый хлеб
Банановый хлеб может быть отличным десертом. / Фото: edalnya.com
Если вы ищите не только вкусное, но и полезное блюдо, банановый хлеб станет отличным вариантом. Обычно его подают на стол в качестве питательного завтрака, однако если во время приготовления вы подключите свою фантазию, то выпечка сможет стать и восхитительным десертом. Придется провести на кухне около часа, однако этот витаминный заряд хорошего настроения и энергии несомненно того стоит!
Самым простым в приготовлении является классический банановый хлеб, однако при желании вы сможете добавить туда шоколад, какао, сухофрукты, грецкие орехи, ягоды и прочее.
Итак, вам понадобится:
• три банана;
• 90 граммов сливочного масла;
• 8 граммов разрыхлителя;
• щепотка соли;
• 150 граммов сахара;
• одно куриное яйцо;
• 180 граммов пшеничной муки;
• половина чайной ложки ванильного экстракта.
Для начала очистите бананы от кожуры и разомните их в миске вилкой или толкушкой для картофеля. Взбейте яйцо с сахаром, солью и ванильный экстрактом, добавьте 80 граммов сливочного масла, предварительно растопленного в микроволновке или на водяной бане. Муку просейте вместе с разрыхлителем, добавьте к яично-сахарной смеси. Все хорошо перемешайте и выложите в массу бананы.
Рецепт 2: Банановый смузи
Смузи с бананом, творогом и овсянкой. / Фото: pitanieives.ru
Если вы можете пить только сладкий смузи, но не хотите добавлять в него сахар, смело используйте переспевшие бананы – это самый лучший и натуральный вариант подсластителя. Напиток получится невероятно насыщенным и питательным – идеальное решение для тех, кто придерживается ПП или сидит на диете. Также смузи сможет закрыть «углеводное окно» после тренировки, восполнить потраченные силы и энергию.
Предлагаем рецепт коктейля с творогом и овсянкой.
Для его приготовления вам понадобится:
• 100 граммов бананов;
• 100 граммов творога;
• одна столовая ложка овсяных хлопьев;
• 50 миллилитров молока;
• одна чайная ложка меда.
Очистите банан от кожуры и разомните вилкой. Погрузите его вместе с творогом в чашу погружного блендера, измельчите, а затем добавьте овсяные хлопья и мед. Превратите все ингредиенты в пюре. Смузи получится достаточно густым, поэтому в конце добавьте немного молока, чтобы напиток стал более жидким. Можете пить смузи так или украсить свежими ягодами и мятой.
На заметку: Также вместо овсянки можете добавить какао, чтобы на выходе получился напиток, напоминающий по вкусу шоколадный молочный коктейль, или клубнику – тогда выйдет фруктово-ягодный смузи.
Рецепт 3: Банановые блины
Банановые блины могут быть большого, маленького или среднего размера. / Фото: attuale.ru
Блинчики у многих людей ассоциируются с завтраком долгожданного выходного дня. Их рецепт очень простой, но бананы, которые нужно будет добавить в тесто, придадут готовому десерту особую сладость и аромат. Также можно положить грецкие орехи – в этом случае завтрак получится более питательным.
Ингредиенты:
• два банана;
• один стакан молока;
• полторы столовые ложки сахара;
• два яйца;
• 100 граммов пшеничной муки;
• три столовые ложки растительного масла.
Подготовьте все компоненты, необходимые для приготовления теста – они должны быть комнатной температуры. Бананы очистите, порежьте на небольшие кусочки и положите в чашу блендера. Налейте туда же небольшое количество молока. Взбивайте, пока не получится однородная масса, после чего перелейте смесь в глубокую миску, добавьте яйца, заранее взбитые с сахаром, и хорошо перемешайте. Затем добавьте подсолнечное масло и просейте в тесто муку. Добавьте оставшееся молоко и тщательно взбейте с помощью блендера, чтобы не осталось комочков.
Смажьте разогретую сковороду растительным маслом, налейте тесто с помощью половника, чуть наклоняя посуду. После того, как три блина будет готово, смажьте сковороду снова, чтобы ко дну ничего не прилипало. Банановые блины следует жарить на медленном огне. Когда выпечка будет готова, сверните ее конвертиками, выложите на тарелку, полейте медом, кленовым сиропом или растопленным шоколадом.
Рецепт 4: Бананы в кляре
Бананы в кляре любят готовить в Китае. / Фото: koolinar.ru
Это блюдо особенно любят готовить в азиатских странах, но вкуснее всего оно получается у китайцев. Бананы в кляре станут отличным альтернативой слегка поднадоевшим пончикам, оладьям или блинам. Десерт отлично сочетается с чаем, кофе и молочными коктейлями.
Для приготовления блюда возьмите:
• два яйца;
• 100 граммов тростникового или обычного сахара;
• 200 граммов пшеничной муки;
• два банана;
• 200 миллилитров растительного масла для фритюра;
• 200 миллилитров минеральной воды;
• 100 граммов мороженного.
Возьмите глубокую миску, разбейте яйцо, добавьте сахар, муку и минеральную воду. Хорошо перемешайте все венчиком, чтобы не было комочков. Нарежьте бананы кусочками, обмакните в кляре и выложите на предварительно разогретую с маслом сковороду. Жарьте до тех пор, пока не появится золотистая корочка с обеих сторон. Когда бананы в кляре будет готовы, выложите их на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Подавайте с шариком мороженого.
Рецепт 5: Банановый пудинг
Банановый пудинг с прослойкой из печенья. / Фото: mykaleidoscope.ru
Это традиционное блюдо англичан считается настоящим королем десертов. А все благодаря его нежной текстуре и потрясающему аромату. Переспевшие бананы добавят ему изюминку, но помните – пудинг обязательно подают холодным.
В список ингредиентов входят:
• 400 миллилитров молока;
• 70 граммов сахара;
• одна столовая ложка пшеничной муки;
• две чайные ложки крахмала;
• щепотка ванилина;
• два банана;
• 15 штук песочного печенья;
• два яичных желтка.
Налейте молоко в небольшую кастрюлю, поставьте на плиту и дождитесь, пока оно нагреется (но не давайте закипеть). Желтки взбейте венчиком, влейте к ним четверть нагретого молока, хорошо размешайте. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: сахар, муку, крахмал, ванилин. Добавьте к ним смесь из желтков и молока, размешайте и влейте в кастрюлю с оставшимся молоком.
Варите пудинг на небольшом огне, пока он не загустеет. Затем снимите с плиты, накройте крышкой (чтобы не образовалась пленочка), и оставьте на некоторое время. Тем временем возьмите креманки или формочки, на дно уложите несколько штук печенья и кружочки банана. Залейте пудингом, положите еще печенье и бананы, чтобы получился слоеный десерт, влейте оставшийся пудинг. Поставьте в холодильник, чтобы десерт охладился. Для украшения можно использовать взбитые сливки, ягоды, орехи, тертый шоколад.
Рецепт 6: Банановое мороженое
Мороженое можно готовить без специальных формочек. / Фото: dailybaby.ru
Очень простое в приготовлении мороженое, которое получается вкусным, освежающим, с нежной кремовой текстурой и насыщенным ароматом.
Рецепт состоит из следующих компонентов:
• двух бананов;
• 50 миллилитров молока;
• одной столовой ложки сметаны;
• одной столовой ложки лимонного сока;
• небольшого количества сахарной пудры (по желанию).
Снимите с бананов кожуру, нарежьте кружочками и выложите их на разделочную доску, предварительно выстеленную пищевой пленкой или фольгой. Разместите кусочки таким образом, чтобы они не дотрагивались друг до друга, и отправьте на два часа в морозильную камеру.
По истечении времени достаньте бананы из морозилки, переложите в чашу блендера и хорошо взбейте, чтобы получилась крошка. Затем добавьте в чашу сметану, молоко, лимонный сок и доведите массу до однородной консистенции. Попробуйте будущее мороженое на вкус. Если оно кажется вам недостаточно сладким, добавьте сахарную пудру. Массу, которая получилась после взбивания, разложите по формочкам, вставьте палочки и отправьте в морозилку минимум на шесть часов (лучше на ночь). Если нет специальных формочек, используйте обычные креманки.
Когда мороженое застынет, достаньте его из холодильника и на несколько минут опустите формы в миску с горячей водой – это нужно для того, чтобы десерт легко отделился от посуды.
