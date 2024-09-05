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Первая помощь: концепт временного убежища для сирийских беженцев


Refugee Hospitality Center - временное убежище для сирийских беженцев.

Refugee Hospitality Center - временное убежище для сирийских беженцев.

Плачевная ситуация в Сирии вынудила население страны спасаться бегством, бросая все свое имущество. Люди на свой страх и риск пускаются вплавь в переполненных лодках. Т. к. основной поток мигрантов направлен на страны Средиземноморья, один из греческих архитекторов представил концепт приюта для беженцев, который может быть построен в отвесной скале в прибрежной полосе.

Проект распределительного центра от греческого архитектора Spiros Koulias.

Проект распределительного центра от греческого архитектора Spiros Koulias.

Архитектор Spiros Koulias из компании 360 Architects опубликовал свой проект под названием Refugee Hospitality Center. Это масштабная постройка, высеченная внутри отвесной скалы. Она сможет стать первым своеобразным приютом и временным жильем для беженцев, где они смогут перевести дух.
Схема расположения здания в скале.

Схема расположения здания в скале.

Каждый уровень 22-этажной постройки сможет вместить в себя от 500 до 600 человек. 80 процентов здания находится внутри скалы и только 20 – на поверхности.
Refugee Hospitality Center. Внутренние помещения.

Refugee Hospitality Center. Внутренние помещения.

Архитектор утверждает, что его разработка может быть применена для областей с различными топографическими особенностями. Каждый этаж представляет собой отдельную своеобразную капсулу, которую, при необходимости, можно добавлять или убирать.
Refugee Hospitality Center. Внутренние помещения.

Refugee Hospitality Center. Внутренние помещения.

 

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