«Непотопляемый лайнер»: история Титаника в фотографиях

Фотография спущенного на воду Титаника.

1. Валы винтов

Валы винтов Титаника на момент строительства.

2. Фрагмент паровой машины

Фрагмент паровой машины Титаника на момент строительства.

3. Ротор турбины судна

Впечатляющие размеры ротора турбины Титаника.

4. Паровая машина

Паровая машина Титаника на момент строительства

5. Котлы Титаника

Находившиеся в машинном отделении 29 котлов и 159 угольных топок

6. Спущенный на воду Титаник

Спущенный для испытаний на воду Титаник в Белфасте.

7. Рабочие на судостроительной верфи в Белфасте

Рабочие идут с работы на судостроительной верфи Харленд энд Вулф в Белфасте, где в период с 1909 по 1911 год был построен Титаник.

8. Отплытие Титаника

Спущенный на воду Титаник покидает Белфаст. 2 апреля 1912 года.

9. Верхняя палуба

Верхняя палуба Титаника.

10. Комната отдыха

Комната отдыха для пассажиров второго класса.

11. Обеденный зал

Обеденный зал для пассажиров второго класса.

12. Главная лестница в холле

Главная лестница в холле первого класса.

13. Буксиры Титаника

Буксиры Гектор и Нептун , упёршиеся в нос Титаника. 1912 год.

14. Погрузка багажа

Рабочие погружающие багаж на борт Титаника. 11 апреля 1912 года.

15. Отправка их Саутгемптона

Титаник, отправляющийся в свое первое и последнее путешествие из Саутгемптона.

16. Корабль Карпатия подходящий к первым шлюпкам

Корабль Карпатия подходящий к первым шлюпкам, спущенным с Титаника.

17. Возле конторы компании White Star Line

Огромная толпа людей собралась возле конторы пароходной компании White Star Line на Бродвее в Нью-Йорке, чтобы узнать последние новости о крушении Титаника.

18. Затонувший Титаник

Нос затонувшего лайнера спустя 100 лет.

19. Два огромных двигателя на дне океана

Два огромных двигателя Титаника покоящихся на дне

20. Титаник