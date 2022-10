Завтрак туриста

Швейцарский фотограф Стефан Шахер (Stephan Schacher) объездил всю Америку от побережья до побережья и запечатлел то, что ему сильнее всего запомнилось — дешевую еду и подающих ее официанток.



Ресторан All American Truck Plaza

Фрайстон, штат Пенсильвания, 12 октября 2004

Официант: Дениз

Заказ: стейк с яйцом, кофе ($10.27)











Ресторан Rock&Roll Diner

Ошеано, штат Калифорния, 22 сентября 2004

Официант: Кэрол

Заказ: Элвис-бургер (без бекона), картофель фри, кока-кола ($9.55)









Ресторан White Spot Cafe

Тринидад, штат Колорадо, 1 октября 2004

Официант: Кэрол

Заказ: тушеное буррито с говядиной, чай, диетическая кола ($7.34)









Ресторан The Palms

Твенти-Найн-Палмз, штат Колорадо, 24 сентября 2004

Официант: Алекса

Заказ: двойной чизбургер, картофель фри (большая порция), вода ($6.00)









Ресторан Crash Site Cafе

Росвелл, штат Нью-Мексико, 2 октября 2004

Официант: Кристи

Заказ: бургер Alien Goo, вода Ufo H2O, чай ($9.97)









Ресторан Shell Restaurant

Нипигон, Онтарио, Канада, 28 июля 2002

Официант: Рейчел

Заказ: куриная грудка на гриле, картофель фри, чай ($17.65)









Ресторан The Pink Cadillac Diner

Природный мост, штат Вирджиния, 9 октября 2004

Официант: Бренда

Заказ: лосось, шпинат, картофель фри, суп, газированная вода ($11.23)









источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!

:)