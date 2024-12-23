Невыносимый успех: как комедия «Большая перемена» стала проклятием Кононова

Большинство советских зрителей, вспоминая Михаила Кононова, сразу же представляли его в роли Нестора Петровича. Однако этот актёр снялся более чем в 60 фильмах, воплотив на экране множество сложных и глубоких образов. После выхода фильма «Большая перемена» в 1973 году в интервью с Михаилом Кононовым всегда задавали вопросы о его роли Нестора Петровича. Новости СМИ2

Беда на 30-летие

Михаил заменил родительской семье главу с малых лет. / Фото: www.maly.ru



Кононов был максималистом во всем: и в профессии, и в жизни. Резкий и непримиримый, Михаил предпочитал высказывать свою точку зрения любому, не обращая внимания на реакцию собеседника. И хотя многим такая откровенность не нравилась, окружение ценило Кононова за четкую позицию. Вырос Михаил Иванович в простой московской семье. Отец зарабатывал швейцаром в гостинице «Пекин», мать работала поваром. Довоенное детство прошло в тесной коммуналке.



С началом Великой Отечественной мама отвезла Мишу к сестре в Тульскую область. Вскоре те территории попали под оккупацию, поэтому с освобождением поселка красноармейцами ребенка спешно вернули домой. Отец мальчика прошел всю войну, но, подорвав на фронте здоровье, прожил после Победы недолго. Михаил стал единственной опорой матери и помогал ей абсолютно во всем. Но успевал посещать театральный кружок, участвовать в спектаклях. В школьные годы он завел дружбу с будущим режиссером Андреем Смирновым. С окончанием школы тот поступил во ВГИК, а Кононов выбрал театральное училище. Актерский путь начинал с Академического Малого театра.



Отпечаток на всю дальнейшую жизнь Кононова поставила мать. Она отказалась принять избранницу, а затем и официальную супругу сына – молодую актрису Наталью. В 1970-м, прямо во время празднования 30-летнего юбилея Кононова, мама отказалась выйти к гостям. Когда Михаил вошел к ней, намереваясь переубедить, нашел родительницу бездыханной. Женщина выпила высокую дозу отравы, и спасти ее не удалось.



Нелепая роль

Гвоздикову подозревали в служебной романе с Кононовым. / Фото: www.telegra.ph

Кононов, замкнутый от природы, стал еще меньше общаться с друзьями и коллегами, а супруге сообщил, что детей у них не будет. Кроме того, запретил Наталье работать. Супруга смирилась, надеясь на скорое материнство и по внутреннему складу будучи скорее хранительницей очага. Но брак так и остался бездетным, так что пришлось целиком и полностью посвятить себя знаменитому мужу.



Когда в 60-е после реформы образования в СССР ученики стали уходить из школы после 8 классов из-за усложнения программы, министерство образования поставило на силу кинематографа. Режиссеру Алексею Кореневу поручили снять оптимистическую агитационную комедию для привлечения добровольцев в школы рабочей молодежи.



Задумка не нагружалась ни малейшей высокой художественной целью. Получив предложение, Кононов, только начинавший отходить от трагедии с матерью, отправился на киностудию, чтоб отказаться от роли в глупой агитке. Михаил предпочитал сложные роли, да и до него от предложения отказались уже ряд авторитетных актеров. Директору «Мосфильма» каким-то неизвестным образом удалось убедить Кононова сниматься. Но процесс был трудным.





На съемках Кононов вел себя вызывающе. / Фото: www.culture.ru

На съемочной площадке актер всем своим видом демонстрировал, что участвует в этом против воли: игнорировал замечания режиссера, ссорился с актерами, в перерывах сидел в гордом одиночестве с газетой в руках. Когда съемки завершились, сказал так: «Я просто отдал свой профессиональный долг». Фильм выдался более чем удачным, и зритель воспринял агитационную картину как веселую комедию. Но Кононов до конца своих дней считал роль Нестора Северова своей самой неудачной работой. Его герой «вел себя глупо и говорил несуразными фразами».



Седина в бороду

Кононов, несмотря на строптивость и сложность характера, слыл мужчиной влюбчивым. Слабая половина ценила его за сильный характер, острый ум и цепкий слог. И хотя в общепринятом понятии Михаил красавцем не был, перед дамами не робел. В молодости был замечен в романах с довольно известными личностями. С наступлением 90-х кинематограф переживал кризис. Достойных картин не выпускали, а сниматься в мыльных операх Кононов не планировал. Работы в столице у Михаила практически не было, и вместе с женой он переехал в загородный дом в Подмосковье. Наталье пришлось тащить в одиночку все хозяйство, помогавшее выживать. Муж очень редко помогал в огороде или вывозил на местный рынок вещи на продажу.



На редкие московские съемки актёр ездил на электричке, оставляя жену дома. В одной из затянувшихся поездок 54-летний Кононов обрел 18-летнюю Риту. Друзьям и знакомым представлял её своей приёмной дочерью или студенткой-квартирантом. Но мало кто сомневался, что это запоздалый роман. Жена выжидала, помалкивая, пока не узнала, что суженый переписал на юную возлюбленную их московскую квартиру. Тут уж пришлось вступить в бой за ценную жилплощадь и отвоевывать драгоценные квадратные метры. Сам же Кононов прикрывался тем, что стал жертвой в руках ушлой молодой аферистки. Правда, посвященные в обстоятельства друзья позже вспоминали, что Рита не цеплялась за квартиру. Устав от стареющего любовника, бросила его и уехала, ударив по самолюбию.



Та история сказалась на здоровье обоих супругов. Сначала в больницу с приступом депрессии попала Наталья, а вскоре серьёзно заболел и любвеобильный Михаил. Инфаркт перерос в обострение тромбофлебита, а на больничную койку актер загремел уже с пневмонией. Справиться с недугом 67-летнему Кононову не удалось. В 2007 году Михаила Ивановича не стало. С его кончиной Наталья начала выпивать, пережив супруга лишь на пять лет. Но все же успела выпустить в свет главное детище Кононова — сборник мемуаров «Здравствуй, жизнь, и прощай!».

