5 древних шедевров, высеченных из скал

В древности из скал вырезались многочисленные памятники. Более того, раньше так создавались целые города. От величия древнего наследия, дошедшего до наших дней, захватывает дух. В этом обзоре представлено пять исторических памятников, созданных из неприступных гор.









1. Храмы Абу Симпел (Египет)

2. Петра (Иордания)

3. Барельефы и скульптуры Дацзу (Китай)

4. Каппадокия (Турция)

5. Статуя Будды в Лэшане (Китай)