Что вырастить на подоконнике без лишних хлопот

Иметь огород круглый год — мечта, которая осуществима даже в условиях городской квартиры. Свежая мята для утреннего чая, ароматный базилик для пасты или свежие огурцы для салата — все это может расти на подоконнике. Расскажем, что можно посадить в домашних условиях.







Что понадобится

Что можно посадить дома на подоконнике

Зелень и пряные травы

Микрозелень





Овощи и ягоды

Прежде чем приступать к посадке, стоит подготовить базовый набор инструментов и материалов:— грунт (лучше специальный для комнатных растений);— подходящие емкости (горшки, контейнеры, кашпо);— лейка или пульверизатор;— термометр (чтобы следить за температурой);— удобрения (по необходимости);— перчатки для работы с землей.Можно купить готовый набор для домашнего огорода. В нем уже есть все необходимое.Эти культуры отлично чувствуют себя на подоконнике круглый год. Важно учесть, что в холодное время года естественного света недостаточно, поэтому растениям понадобится дополнительная подсветка. С ней зелень будет расти активнее.— Зеленый лук. Самый простой вариант. Подойдет тем, у кого нет опыта выращивания зелени. Достаточно поставить луковицу в воду или посадить в грунт и уже скоро появятся свежие перья.— Листовой салат и шпинат. Эти культуры не требуют глубокой емкости и дают урожай довольно быстро.— Кресс‑салат. Один из рекордсменов по скорости роста. Первые листья можно срезать уже через неделю‑полторы после посева.— Пряные травы. Базилик, мята, петрушка и розмарин не только пригодятся на кухне, но и наполнят дом приятными ароматами. Их можно добавлять в чай, салаты или горячие блюда.Микрозелень — отличный вариант для тех, кто не любит долго ждать. Всего за 5-10 дней из семян вырастают ростки, богатые витаминами и микроэлементами. Для выращивания подойдут горох, редис, руккола, горчица или брокколи.Преимущество микрозелени в том, что ее можно вырастить даже без грунта.Подойдут ватные диски, бумажные полотенца или специальные коврики из кокосового волокна. Это удобно, быстро и можно экспериментировать с разными культурами.Если хочется чего‑то более основательного, обратите внимание на низкорослые и ампельные сорта овощей. Они лучше всего подходят для домашнего выращивания.— Помидоры черри. Для подоконника отлично подойдут компактные сорта вроде «Балконное чудо», «Пиноккио» или «Бонсай». Эти помидоры могут плодоносить несколько сезонов подряд, но зимой им нужна дополнительная подсветка и защита от холода.— Огурцы. Для дома выбирайте специальные балконные сорта, например «Балконный» или «Городской огурчик». Они требуют чуть больше места и влаги, чем зелень, зато радуют урожаем и выглядят декоративно.— Перец. И острый, и сладкий перцы хорошо растут на окне, украшая подоконник яркими плодами. Такие перцы можно использовать для приготовления салатов, закусок и других блюд.— Клубника и земляника. Если хочется ягод, выбирайте ремонтантные самоопыляемые сорта. Например, «Альбион». Они способны плодоносить почти круглый год. Для хорошего урожая понадобятся глубокие горшки или кашпо, а также регулярный уход. Важно удалять усы, чтобы растение тратило силы на формирование ягод, а не на разрастание. Совет — лучше начинать с готовой рассады: вырастить клубнику из семян сложнее и дольше.Выбирая культуры для домашнего огорода, ориентируйтесь на свои предпочтения и возможности. Так вы создадите не просто мини-огород, а настоящий зеленый уголок, который будет радовать и пользой, и красотой.