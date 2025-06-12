10 советских автобусов, которые вызывают сегодня ностальгию

В советскую эпоху автобусы были в дефиците. Большое количество предприятий пыталось производить различные модели общественного транспорта, но они не всегда были удачными. Но иногда заводы попадали прям в точку с качеством и надежностью автобуса и уже тогда их производили довольно массово. Какие же автобусы были самые лучшие в годы Советского Союза?
10. ЛАЗ-695Б
Автобус ЛАЗ-695Б / Фото: drive2.ru
Широкая публика узнала его в марте 1958 года. Машину построили на базе созданного во Львове автобуса ЛАЗ-695. Здесь инженеры провели качественную работу над ошибками и сумели исправить многие уязвимости первой модели. Они сделали усиленный кузов и улучшили тормоза. Вместимость автобуса — 55 человек, сидячих мест было 32. За годы его производства выпустили 16718 машин.
9. ГЗА-651
Павловский автобус ГЗА-691 / Фото: fotobus.msk.ru
Его сначала производили на заводе в Горьком, но в 1952 стали делать в Павлово. Через пять лет инженеры сделали модель с металлическим каркасом кузова и уже смогли переименовать транспорт в ПАЗ-651А. Автобус имел достаточно компактный внешний вид и мог вмешать в себя 25 пассажиров, около 20 могли спокойно ехать в сидячем положении. Всего за годы производства их сделали 34474 экземпляра.
8. ЛАЗ-699Р
Междугородний автобус ЛАЗ-699Р / Фото: bangkokbook.ru
Этот автобус являлся междугородним. В советскую эпоху таких выпускали довольно мало. Запуск его производства пришелся на 1979 год. Машина уже с самого начала не могла разойтись в масштабном производстве и инженерам даже пришлось снимать ЛАЗ-697Р с производства.
7. ПАЗ-652
Автобус ПАЗ-652 / Фото: vk.com/wall-30622452_246459
Первые образцы этой модели сошли с конвейера еще в 1955 году. У машины имелся кузов с несущим основанием и гидровакуумный усилитель тормозов. Еще транспорт славился автоматическими дверями. Но у модели были большие проблемы с кузовом, тогда специалисты попытались их исправить и сделали ПАЗ-652Б. Эти две машины вмещали в себя 43 пассажира, из которых 23 были сидячими. Всего моделей ПАЗ-692 произвели более 60 000.
6. ЛАЗ-695М
Автобус ЛАЗ-695М с огромными окнами / Фото: vk.com/wall-200343914_9482
ЛАЗ активно модернизировали и смогли произвести модель ЛАЗ-695М. У него убрали воздухосборник в корме и остекление боковых скатов крыши. Вместо этого на него установили огромные окна и модернизированный двигатель. Автобус получил достаточно большую вместимость в сравнении с другими моделями, здесь могло разместиться до 62 человек, при 32 посадочных местах. Активное производство транспорта было с 1969 по 1976 годы. Их произвели около 52 тысяч единиц.
5. ЗИЛ-158
ЗИЛ-158 с синхронизированной коробкой передач / Фото: drive2.ru
Его в 1959 году передали на производство в Ликино-Дулево. Несколько лет автобус не переделывали, но время пришло и инженеры сделали первую модернизацию. Они установили синхронизированную коробку передач и произвели целый ряд изменений. В ходе модернизации название автобуса поменяли на ЗИЛ-158В. Его вместимость составляла до 60 человек, из которых 32 сидячих. За годы существования их произвели 62 290 экземпляров.
4. ЛиАЗ-677
Вместительный ЛиАЗ-677 / Фото: drive2.ru
Его производство стартовало в 1961 году. Инженеры кардинально все переделали и модель получила новенький кузов, автоматическую коробку передач и 180-сильный мотор. В обычном режиме машина могла легко вместить до 80 человек, а если был «час пик» то сюда могли поместиться и 110 человек, при 25 посадочных местах. Их производили вплоть до 1996 года. За это время заводы выпустили 194197 единиц транспорта.
3. ЛАЗ-695Н
ЛАЗ-695 с теплым салоном / Фото: flectone.ru
Это была самая массовая модель, которая производилась на Львовском автобусном заводе. Специалисты переделали машине переднюю часть и установили некоторые элементы декора. Автобус вмещал до 62 человек, при это сидячих мест было 33. Но часто в ЛАЗах находилось до 80 человек, они даже ездили с небольшим перекосом на правый бок. Многие отмечали, что в этой машины зимой было тепло, а летом очень жарко. За все время их произвели 161349 единиц.
2. ПАЗ-672
ПАЗ-672, связывающий город и деревню / Фото: fotobus.msk.ru
Его серийное производство началось в 1967 году. От своего базового предшественника автобус отличался некоторыми характеристиками. У него был установлен V8-двигатель и двухконтурная система тормозов. Всего он мог вмещать до 45 человек, при сидячих местах 23. Инженеры рассматривали и вариант перегруза автобуса до 58 человек. Часто такие автобусы можно было увидеть на маршрутах между городом и деревней. Они были как бы связующей единицей. Он производился до 1989 года и за это время с завода сошло 288688 экземпляров.
1. ПАЗ-3205
Бессмертный ПАЗ-3205 / Фото: fotobus.msk.ru
Некоторые называют его бессмертным проектом. С 1984 года автобус постепенно собирали малыми партиями, но уже спустя пять лет транспорт легко заменил своего предшественника. Он был рассчитан на 36 человек, при 28 посадочных местах. Но в его салоне каждый раз можно было найти большее количество людей. Выпуск этой модели продолжается до сих пор. До 2006 года их создали больше 176 000 единиц, а сколько еще будет сделано — неизвестно.
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