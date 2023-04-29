Бабушкино средство для нежной кожи рук

Каждая представительница прекрасного пола знает, что уходу за кожей рук нужно уделять особое внимание.



К сожалению, не всегда эффект от использования покупных кремов для рук дает хороший результат, буквально через час кожа вновь становится сухой. Справится с проблемой, и сделать кожу на руках очень мягкой и нежной можно с помощью копеечного средства, приготовленного из компонентов, которые можно купить в любой аптеке.







Для приготовления понадобится:



глицерин — 25 мл;



нашатырный спирт — 25 мл;



этиловый спирт — 25 мл;



вода — 100 мл.



Просто соедините все ингредиенты, и наносите средство на кожу рук дважды в день. Эффект будет заметен уже после первого применения. Кожа рук станет нежной и бархатистой.







В некоторых аптеках продается уже готовое средство с аналогичным составом. Стоит жидкость для рук дешевле, чем увлажняющие крема, а результат от ее использования гораздо лучше.





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