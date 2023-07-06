Лондон в 1980-е: Уличные ретро фотографии из крупнейшего мегаполиса Европы

Если спросить буквально у любого, даже того, кто не бывал в столице Великобритании, с чем у него ассоциируется Лондон, ответ будет очевиден – это красные телефонные будки, двухэтажные автобусы, полицейские в странных шлемах и Букингемский дворец. Так-то оно так, но если есть желание увидеть настоящий Лондон, а времени и средств отправиться в такое путешествие пока нет, стоит посмотреть интереснейшую подборку увлекательный фотографий Глена Фервейера, который снимал Лондон 1980-х.
1. Оксфорд-стрит
Одна из улиц Лондона и одна из основных улиц Вестминстера.
2. Уличный кукловод
Китайский уличный кукловод в Лондоне в 1980-е годы.
3. Фургон мороженщика
Самое вкусное мороженое в Лондоне.
4. Музей карет
Вход в Королевские конюшни Букингемского дворца.
5. Карнаби-стрит
Небольшая пешеходная улица в Лондоне, которая расположена вблизи Оксфорд-стрит.
6. Пикадилли-серкус
Уличная сцена на площади в центральном Лондоне в районе Вестминстера.
7. В центре Лондона
Туристы на площади Пикадилли, неподалёку от транспортной развязки.
8. «Дамская миля»
Самая оживлённая торговая улица не только в Лондоне, но и в Европе.
9. Уличная торговля
Портобелло-роуд – одна из самых знаменитых рыночных улиц в Европе. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.
10. Блошиный рынок
Торговля антиквариатом на знаменитом блошином рынке в Лондоне.
11. Арка Адмиралтейства
Арка, расположенная возле здания Старого Адмиралтейства, с которым она соединена мостиком.
12. Мемориал принца Альберта
Знаменитый монумент в Кенсингстонском парке. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.
13. Бромптонский ораторий
Церковь Непорочного Сердца Марии, которую обычно называют Бромптонским ораторием. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.
14. Букингемский дворец
Вин на официальную лондонскую резиденцию британских монархов.
15. Лондонская уличная сцена
Местный житель напротив гостиницы Cromwell Palace. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии