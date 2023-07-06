Лондон в 1980-е: Уличные ретро фотографии из крупнейшего мегаполиса Европы

1. Оксфорд-стрит

Одна из улиц Лондона и одна из основных улиц Вестминстера.

2. Уличный кукловод

Китайский уличный кукловод в Лондоне в 1980-е годы .

3. Фургон мороженщика

Самое вкусное мороженое в Лондоне.

4. Музей карет

Вход в Королевские конюшни Букингемского дворца.

5. Карнаби-стрит

Небольшая пешеходная улица в Лондоне, которая расположена вблизи Оксфорд-стрит.

6. Пикадилли-серкус

Уличная сцена на площади в центральном Лондоне в районе Вестминстера.

7. В центре Лондона

Туристы на площади Пикадилли, неподалёку от транспортной развязки.

8. «Дамская миля»

Самая оживлённая торговая улица не только в Лондоне, но и в Европе.

9. Уличная торговля

Портобелло-роуд – одна из самых знаменитых рыночных улиц в Европе. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.

10. Блошиный рынок

Торговля антиквариатом на знаменитом блошином рынке в Лондоне.

11. Арка Адмиралтейства

Арка, расположенная возле здания Старого Адмиралтейства, с которым она соединена мостиком.

12. Мемориал принца Альберта

Знаменитый монумент в Кенсингстонском парке. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.

13. Бромптонский ораторий

Церковь Непорочного Сердца Марии, которую обычно называют Бромптонским ораторием. Великобритания, Лондон , 1980-е годы.

14. Букингемский дворец

Вин на официальную лондонскую резиденцию британских монархов.

15. Лондонская уличная сцена

Местный житель напротив гостиницы Cromwell Palace. Великобритания, Лондон, 1980-е годы .