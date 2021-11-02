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Меньше не значит хуже: 10 мощных внедорожников, которые на самом деле используют маленький двигатель


Большие внедорожники с маленькими двигателями.

Большие внедорожники с маленькими двигателями.

Трудно поверить, однако тенденция уменьшения объемов двигателя добралась и до внедорожников. Сегодня все чаще используются двигатели-четверки на актуальных моделях последних поколений. Для сравнения: раньше число цилиндров всегда было около десяти и никогда не опускалось ниже пяти. Посмотрим же, какие кроссоверы и внедорожники уже выходят на рынок с 4-цилиндровыми сердцами.

1. Volvo XC90


Такой большой Volvo XC90 на таком маленьком двигателе.

Такой большой Volvo XC90 на таком маленьком двигателе.

 

Новая модель этого большого шведского внедорожника снова прибавила в габаритах. Несмотря на это, автомобиль получил более скромный двигатель по сравнению с первым поколением. Диапазон мощностей при этом составляет 190-245 «лошадей» для дизельных моторов и 249-320 л.с для бензиновых.

2. Toyota Land Cruiser Prado


Новый двигатель совсем не проблема для Toyota Land Cruiser Prado.

Новый двигатель совсем не проблема для Toyota Land Cruiser Prado.

 

А вот большой рамный внедорожник, который ныне комплектуется 4-цилиндровыми бензиновыми и турбодизельными моторами с объемами 2.7 и 2.8 литра. Мощность двигатель соответственно достигает значений в 166 и 177 лошадиных сил.

3. Mercedes-Benz GLE 250d 4Matic


С Mercedes-Benz GLE 250d 4Matic все как всегда не просто.

С Mercedes-Benz GLE 250d 4Matic все как всегда не просто.

 

Автомобиль, который уже очень давно выпускается с 4-цилиндровыми двигателями.
Есть бензиновый и дизельный варианты. Дизельный вариант имеет объем в 2.2 литра и дает мощность до 204 «лошадей». Предельная скорость ограничена показателем в 210 км/ч, а до «сотни» внедорожник разгонится за 8.6 секунд.

4. BMW X5


Баварцы удивили в своем BMW X5.

Баварцы удивили в своем BMW X5.

 

При желании и этого «баварца» можно найти с четверкой под капотом. Дизельный вариант даст 218 лошадиных сил. Аналогичный бензиновый двигатель выдает 313 лошадиных сил. С такими двигателями машина лучше разгоняется, правда и стоит на сегодняшний день дороже.

5. Volkswagen Teramont


Новый Volkswagen Teramont не флагман, но такой большой.

Новый Volkswagen Teramont не флагман, но такой большой.

 

Не флагман компании-производителя, однако определенно самая крупная из существующих моделей на сегодняшний день. Базовая версия кроссовера комплектуется 4-цилиндровым 220-сильным двигателем. Удивительно, но такому великану вполне хватает возможностей, которые предоставляет такое «сердечко».

6. Audi Q7


Огромный Audi Q7.

Огромный Audi Q7.

 

Роскошный Audi Q7 также довольствуется 4-цилиндрами, однако и этого машине вполне хватает. Мотор объемом 2 литра выдает мощность в 252 лошадиные силы. Максимальная скорость составляет 233 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит за внушительные 6.3 секунды.

7. Infiniti QX60 Hybrid


Бесконечно крутой Infiniti QX60 Hybrid.

Бесконечно крутой Infiniti QX60 Hybrid.

 

Огромный кроссовер на семь мест чаще всего покупают с двигателем V6. Настоящие энтузиасты могут найти на рынке гибридные модели Infiniti QX60 Hybrid, которые оборудуются компрессорной 2.5-литровой «четверкой». В купе с электродвигателем агрегат дает машине 250 «лошадок».

8. Range Rover Sport


Действительно огромный Range Rover Sport.

Действительно огромный Range Rover Sport.

 

Те, кто создавал Range Rover Sport действительно отважные ребята, ведь они не побоялись в одной из комплектаций установить в этот автомобиль 4-цилиндровый мотор. На самом деле двигатели получились более, чем солидные. Дизель дает Range Rover Sport 240 лошадиных сил, а бензиновый мотор – 300.

9. Jeep Wrangler


И даже старина Jeep Wrangler.

И даже старина Jeep Wrangler.

 

Новая модель Jeep Wrangler сшибает с ног своей всесторонней прогрессивностью. Касается она и используемого двигателя. Теперь у автомобиля то, что называют «умеренным гибридом». Получилось совсем неплохо, надо признать.

10. Haval H9


Большой и стильный Haval H9.

Большой и стильный Haval H9.

 

А вот китайская звезда, которая, по всей видимости, решила не отставать от всего остального мила и установила себе под капот гордую «четверку». Дизельный вариант имеет мощность в 190 л.с, в то время как бензиновый мотор даст все 245 л.с.

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Меньше не значит хуже: 10 мощных внедорожников, которые на самом деле используют маленький двигатель

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Меньше не значит хуже: 10 мощных внедорожников, которые на самом деле используют маленький двигательПодписаться на мой Instagram
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