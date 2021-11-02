Меньше не значит хуже: 10 мощных внедорожников, которые на самом деле используют маленький двигатель

Большие внедорожники с маленькими двигателями.

1. Volvo XC90

Такой большой Volvo XC90 на таком маленьком двигателе.

2. Toyota Land Cruiser Prado

Новый двигатель совсем не проблема для Toyota Land Cruiser Prado.

3. Mercedes-Benz GLE 250d 4Matic

С Mercedes-Benz GLE 250d 4Matic все как всегда не просто.

4. BMW X5

Баварцы удивили в своем BMW X5.

5. Volkswagen Teramont

Новый Volkswagen Teramont не флагман, но такой большой.

6. Audi Q7

Огромный Audi Q7.

7. Infiniti QX60 Hybrid

Бесконечно крутой Infiniti QX60 Hybrid.

8. Range Rover Sport

Действительно огромный Range Rover Sport.

9. Jeep Wrangler

И даже старина Jeep Wrangler.

10. Haval H9

Большой и стильный Haval H9.