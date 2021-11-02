Меньше не значит хуже: 10 мощных внедорожников, которые на самом деле используют маленький двигатель

Большие внедорожники с маленькими двигателями.
Трудно поверить, однако тенденция уменьшения объемов двигателя добралась и до внедорожников. Сегодня все чаще используются двигатели-четверки на актуальных моделях последних поколений. Для сравнения: раньше число цилиндров всегда было около десяти и никогда не опускалось ниже пяти. Посмотрим же, какие кроссоверы и внедорожники уже выходят на рынок с 4-цилиндровыми сердцами.
1. Volvo XC90
Такой большой Volvo XC90 на таком маленьком двигателе.
Новая модель этого большого шведского внедорожника снова прибавила в габаритах. Несмотря на это, автомобиль получил более скромный двигатель по сравнению с первым поколением. Диапазон мощностей при этом составляет 190-245 «лошадей» для дизельных моторов и 249-320 л.с для бензиновых.
2. Toyota Land Cruiser Prado
Новый двигатель совсем не проблема для Toyota Land Cruiser Prado.
А вот большой рамный внедорожник, который ныне комплектуется 4-цилиндровыми бензиновыми и турбодизельными моторами с объемами 2.7 и 2.8 литра. Мощность двигатель соответственно достигает значений в 166 и 177 лошадиных сил.
3. Mercedes-Benz GLE 250d 4Matic
С Mercedes-Benz GLE 250d 4Matic все как всегда не просто.
Автомобиль, который уже очень давно выпускается с 4-цилиндровыми двигателями. Есть бензиновый и дизельный варианты. Дизельный вариант имеет объем в 2.2 литра и дает мощность до 204 «лошадей». Предельная скорость ограничена показателем в 210 км/ч, а до «сотни» внедорожник разгонится за 8.6 секунд.
4. BMW X5
Баварцы удивили в своем BMW X5.
При желании и этого «баварца» можно найти с четверкой под капотом. Дизельный вариант даст 218 лошадиных сил. Аналогичный бензиновый двигатель выдает 313 лошадиных сил. С такими двигателями машина лучше разгоняется, правда и стоит на сегодняшний день дороже.
5. Volkswagen Teramont
Новый Volkswagen Teramont не флагман, но такой большой.
Не флагман компании-производителя, однако определенно самая крупная из существующих моделей на сегодняшний день. Базовая версия кроссовера комплектуется 4-цилиндровым 220-сильным двигателем. Удивительно, но такому великану вполне хватает возможностей, которые предоставляет такое «сердечко».
6. Audi Q7
Огромный Audi Q7.
Роскошный Audi Q7 также довольствуется 4-цилиндрами, однако и этого машине вполне хватает. Мотор объемом 2 литра выдает мощность в 252 лошадиные силы. Максимальная скорость составляет 233 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит за внушительные 6.3 секунды.
7. Infiniti QX60 Hybrid
Бесконечно крутой Infiniti QX60 Hybrid.
Огромный кроссовер на семь мест чаще всего покупают с двигателем V6. Настоящие энтузиасты могут найти на рынке гибридные модели Infiniti QX60 Hybrid, которые оборудуются компрессорной 2.5-литровой «четверкой». В купе с электродвигателем агрегат дает машине 250 «лошадок».
8. Range Rover Sport
Действительно огромный Range Rover Sport.
Те, кто создавал Range Rover Sport действительно отважные ребята, ведь они не побоялись в одной из комплектаций установить в этот автомобиль 4-цилиндровый мотор. На самом деле двигатели получились более, чем солидные. Дизель дает Range Rover Sport 240 лошадиных сил, а бензиновый мотор – 300.
9. Jeep Wrangler
И даже старина Jeep Wrangler.
Новая модель Jeep Wrangler сшибает с ног своей всесторонней прогрессивностью. Касается она и используемого двигателя. Теперь у автомобиля то, что называют «умеренным гибридом». Получилось совсем неплохо, надо признать.
10. Haval H9
Большой и стильный Haval H9.
А вот китайская звезда, которая, по всей видимости, решила не отставать от всего остального мила и установила себе под капот гордую «четверку». Дизельный вариант имеет мощность в 190 л.с, в то время как бензиновый мотор даст все 245 л.с.
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