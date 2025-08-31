Какие зарплаты были в Советском Союзе в пересчете на современные

Ностальгия по Советскому Союзу особенно крепка в современной России, о чем свидетельствуют многочисленные государственные и негосударственные опросы. Хуже того, в последние 10 лет наблюдается рост интереса к советскому прошлому и среди молодежи 20-35 лет. В обществе проходит настоящий водораздел по точкам зрения: «СССР не было даже туалетной бумаги» и «СССР был царством всеобщей справедливости». Однако, речь сегодня пойдет не о споре правых и левых, а о самом главном – товаре с абсолютной ликвидностью.
Деньги являются товаром с абсолютной ликвидностью – они нужны всем и всегда. Пор своей природе человек любит сравнивать «тогда» и «сейчас», а потому в пору задаться вопросом: где же зарплаты были больше? На самом деле сравнивать зарплаты в СССР и РФ – дело заведомо неблагодарное. Причиной тому не только изменение покупательской способности разных валют за последние 30-40 лет. Настоящая причина заключается в том, что Советский Союз и Российская Федерация – это две принципиально разные общественно-экономические системы, с разным отношением к вопросам собственности на средства производства и вопросам распределения благ.
Труд человека оплачивается зарплатой. Однако, часть труда человека отчуждается от него в пользу собственника предприятия. В капиталистической системе этот отчужденный труд идет в первую очередь на рекламные бюджеты, финансовые спекуляции, развитие производства и в карманы частных собственников. В социалистической системе отчужденный от работника труд идет в первую очередь на развитие производства и пополнение фондов общественного потребления. Именно эти фонды общественного потребления и обеспечивали в СССР условно «бесплатную» и всеобще доступную медицину, образование, низкую стоимость коммунальных услуг, поддержку профсоюзов и т.п.
Простой пример: в современной России на оплату «коммуналки» может уйти до 20% ЗП. В Советском Союзе на это тратилось около 1% от ЗП. Другими словами, если советский человек где-то недополучал «реальным деньгами», ему возвращалось в форме многочисленных социальных благ. Пускай, качество оставляло желать лучшего, однако такая система долгое время позволяла избежать радикального раскола на бедных и богатых в обществе. Деградация КПСС после XX съезда и превращение партийной элиты в новую буржуазию – отдельная тема.
Но хватит марксистской пропаганды! Что с бабками-то?! Можно крайне приблизительно пересчитать советские зарплаты на современные или по доллару, или по товарам. Средняя ЗП в 1980 году в СССР составляла 185 рублей. Официальный курс доллара составлял 60 копеек. Внутренний рубль СССР не торговался на внешних биржах, для этого использовалась отдельная рублевая валюта, де-факто внутренний рубль не был участником мирового финансового рынка, а потому курс на него ставился такой, какой был нужен стране. Вот и получается, что в пересчете на современные, советский гражданин получал где-то 17-20 тысяч рублей. Правда, если учесть изменения покупательской стоимости доллара, то советская ЗП может подскочить уже до 40-50 тысяч рублей в пересчете на современные.
Куда лучшей вести пересчеты по товарам. Стоимость буханки белого хлеба составляла 20 копеек. На ЗП в 185 рублей получалось 925 буханок. Есть взять среднюю цену современного белого хлеба в 30 рублей, то получится что-то около 27 750 рублей. Правда, и этот способ подсчета не лишен недостатков. Так, если пересчитать ЗП в СССР на современную по стоимости обеда в столовой за 1 советский рубль и сравнить с аналогичным современным обедом, то ЗП в пересчете даст порядок цифр в 50-60 тысяч рублей.
