Конденсат на трубах: как победить распространенную напасть

«Потеющие» трубы не просто раздражают любого хозяина. Рано или поздно они становятся источником серьезных проблем. Постоянно мокрая труба – это потенциальный кандидат на роль рассадника бактерий и грибков, а также источник повышения влажности в жилом или хозяйственном помещении. Как же решить такую проблему?
Прежде всего важно уяснить два момента. Первый – чаще всего конденсат на металлических трубах образуется из-за перепада температур между окружающей средой и трубой, куда реже «потеет» труба из-за повышенной влажности в помещении. Второй – замена металлических труб на пластиковые далеко не всегда решает проблему. Поэтому придется бороться с первопричиной образования конденсата. Решить проблему можно несколькими способами, однако концептуально все они сводятся к одной и той же идее.
Идея эта заключается в том, что «потеющую» трубу нужно теплоизолировать. Тепловая изоляция позволит решить проблему перепада температур и поможет надолго (скорее всего навсегда) забыть об образовании конденсата. Для этого, например, можно использовать фольгированный полиэтилен. Решить вопрос поможет и пенофол. Иногда срабатывают «народные» методы, кроме теплоизоляции при помощи обычной монтажной пены. Некоторые хозяева рекомендуют для большей надежности создавать вокруг «потеющей» трубы разделительный слой из воска, масла, парафина и вощеной бумаги.
После того как вопрос с теплоизоляцией труб в помещении будет решен, останется сделать еще одно важно дело.же идет о проверке вентиляции. Часто бывает так, что проблемы с вентиляцией неразрывно связаны с образованием конденсата. Поэтому следует убедиться, что воздух поступает в помещение в нужном объеме, а самое главное – легко его покидает.
