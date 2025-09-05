С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Непроливайки проливались в портфелях и все тетражи и учебники были залиты чернилами, которые пачкали.Как выглядела пер...
  • ВЛАДИМИР ТОЛКАЧЕВ
    Вообще то сосуд для чернил назывался ЧЕРНИЛЬНИЦЕЙ.  Учите матчасть!!!Как выглядела пер...
  • Aнатолий Райков
    А навига мне холодильник,если я не курю?Зачем на старых п...

Конденсат на трубах: как победить распространенную напасть




«Потеющие» трубы не просто раздражают любого хозяина. Рано или поздно они становятся источником серьезных проблем. Постоянно мокрая труба – это потенциальный кандидат на роль рассадника бактерий и грибков, а также источник повышения влажности в жилом или хозяйственном помещении. Как же решить такую проблему?


Любые трубы потеют. |Фото: luber-portal.ru.

Любые трубы потеют. |Фото: luber-portal.ru.

 

Прежде всего важно уяснить два момента. Первый – чаще всего конденсат на металлических трубах образуется из-за перепада температур между окружающей средой и трубой, куда реже «потеет» труба из-за повышенной влажности в помещении. Второй – замена металлических труб на пластиковые далеко не всегда решает проблему. Поэтому придется бороться с первопричиной образования конденсата. Решить проблему можно несколькими способами, однако концептуально все они сводятся к одной и той же идее.

 
Нужна теплоизоляция. |Фото: pulscen.ru.

Нужна теплоизоляция. |Фото: pulscen.ru.


 

Идея эта заключается в том, что «потеющую» трубу нужно теплоизолировать. Тепловая изоляция позволит решить проблему перепада температур и поможет надолго (скорее всего навсегда) забыть об образовании конденсата. Для этого, например, можно использовать фольгированный полиэтилен. Решить вопрос поможет и пенофол. Иногда срабатывают «народные» методы, кроме теплоизоляции при помощи обычной монтажной пены. Некоторые хозяева рекомендуют для большей надежности создавать вокруг «потеющей» трубы разделительный слой из воска, масла, парафина и вощеной бумаги.

 
Есть разные способы изоляции. |Фото: deal.by.

Есть разные способы изоляции. |Фото: deal.by.

 

После того как вопрос с теплоизоляцией труб в помещении будет решен, останется сделать еще одно важно дело.
Речь конечно же идет о проверке вентиляции. Часто бывает так, что проблемы с вентиляцией неразрывно связаны с образованием конденсата. Поэтому следует убедиться, что воздух поступает в помещение в нужном объеме, а самое главное – легко его покидает.

 
Поможет решить проблему. ¦Фото: seayconstruction.com.

Поможет решить проблему. ¦Фото: seayconstruction.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх