Дуэт авантюристов превратил старый школьный автобус в комфортный дом на колесах

Старый школьный автобус вдохновил пару авантюристов на кардинальную смену приоритетов (Aurora the Adventure Bus, США).

Джош и Эмили из Южной Дакоты потратили 80 тыс. долларов и 2 года на то, чтобы старый школьный автобус превратить в уютный дом на колесах (Aurora the Adventure Bus, США).

Основные процессы по переоборудованию списанного автобуса молодые люди проводили самостоятельно (Aurora the Adventure Bus, США).

Чтобы в автобусе было удобно передвигаться, решили поднять крышу на 45 сантиметров (Aurora the Adventure Bus, США).

Автобус хорошенько утеплили, прежде чем начать отделочные работы (Aurora the Adventure Bus, США). | Фото: yankodesign.com.

При оформлении интерьера отдали предпочтение натуральному дереву (Aurora the Adventure Bus, США).

Зона гостиной-столовой находится сразу за водительским креслом, чтобы расширить обзор во время остановки в природной зоне (Aurora the Adventure Bus, США).

Кухня получилась довольно светлой и просторной, так что кулинарные эксперименты парочка влюбленных может проводить сообща (Aurora the Adventure Bus, США). | Фото: yankodesign.com.

Обилие полок, выдвижных ящиков и скрытых систем хранения позволяет поддерживать чистоту и порядок в небольшом жилом пространстве (Aurora the Adventure Bus, США).

Под днищем автобуса создан настоящий склад, где находятся баллоны, емкости для воды, баки для топлива, дизель-генератор, преобразующие системы, аккумуляторы и габаритные инструменты (Aurora the Adventure Bus, США). | Фото: homecrux.com.

В преобразованном автобусе имеется благоустроенная ванная комната (Aurora the Adventure Bus, США).

Стены в зоне кухни превращены в настоящую сокровищницу приправ и специй (Aurora the Adventure Bus, США).

Теперь часть приборной панели занимает огород, где Эмили выращивает зелень (Aurora the Adventure Bus, США). | Фото: supercarblondie.com.

Полноценное рабочее место Эмили находится рядом с кухней (Aurora the Adventure Bus, США).

А это кабинет Джоша, которому также для работы нужны два больших монитора (Aurora the Adventure Bus, США).

Для любимой кошки ничего не жалко, даже подвесного кресла (Aurora the Adventure Bus, США).

Джош и Эмили со своим ярко-оранжевым автобусом мечтают объехать все Штаты (Aurora the Adventure Bus, США).