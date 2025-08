Дуэт авантюристов превратил старый школьный автобус в комфортный дом на колесах

Старый школьный автобус вдохновил пару авантюристов на кардинальную смену приоритетов (Aurora the Adventure Bus, США).

Джош и Эмили из Южной Дакоты потратили 80 тыс. долларов и 2 года на то, чтобы старый школьный автобус превратить в уютный дом на колесах (Aurora the Adventure Bus, США).

Основные процессы по переоборудованию списанного автобуса молодые люди проводили самостоятельно (Aurora the Adventure Bus, США).

Чтобы в автобусе было удобно передвигаться, решили поднять крышу на 45 сантиметров (Aurora the Adventure Bus, США).

Автобус хорошенько утеплили, прежде чем начать отделочные работы (Aurora the Adventure Bus, США). | Фото: yankodesign.com.

При оформлении интерьера отдали предпочтение натуральному дереву (Aurora the Adventure Bus, США).

Зона гостиной-столовой находится сразу за водительским креслом, чтобы расширить обзор во время остановки в природной зоне (Aurora the Adventure Bus, США).

Кухня получилась довольно светлой и просторной, так что кулинарные эксперименты парочка влюбленных может проводить сообща (Aurora the Adventure Bus, США). | Фото: yankodesign.com.

Обилие полок, выдвижных ящиков и скрытых систем хранения позволяет поддерживать чистоту и порядок в небольшом жилом пространстве (Aurora the Adventure Bus, США).

Под днищем автобуса создан настоящий склад, где находятся баллоны, емкости для воды, баки для топлива, дизель-генератор, преобразующие системы, аккумуляторы и габаритные инструменты (Aurora the Adventure Bus, США). | Фото: homecrux.com.

В преобразованном автобусе имеется благоустроенная ванная комната (Aurora the Adventure Bus, США).

Стены в зоне кухни превращены в настоящую сокровищницу приправ и специй (Aurora the Adventure Bus, США).

Теперь часть приборной панели занимает огород, где Эмили выращивает зелень (Aurora the Adventure Bus, США). | Фото: supercarblondie.com.

Полноценное рабочее место Эмили находится рядом с кухней (Aurora the Adventure Bus, США).

А это кабинет Джоша, которому также для работы нужны два больших монитора (Aurora the Adventure Bus, США).

Для любимой кошки ничего не жалко, даже подвесного кресла (Aurora the Adventure Bus, США).

Джош и Эмили со своим ярко-оранжевым автобусом мечтают объехать все Штаты (Aurora the Adventure Bus, США).

Переоборудованные школьные автобусы, в США называемые «skoolies», являются популярной альтернативой автофургонам и крошечным домам. Многие американцы превращают подержанные автобусы во вполне пристойные дома на колесах, что давно стало тенденцией стиля жизни в стране. Существует множество примеров переоборудования школьных автобусов, но версия парочки увлеченных авантюристов Джоша и Эмили , сможет удивить даже скептиков, не понимающих, как школьный автобус может быть удобным не только для длительных путешествий, но и жизни на постоянной основе, и работы.Начало всемирной пандемии послужило серьезным испытанием и тревожным звонком для большинства людей на планете. Американская пара Джош и Эмили также столкнулись с пересмотром своих профессиональных и бытовых условий, которые и подтолкнули на кардинальную смену жизненных приоритетов. Чтобы снова не оказаться взаперти в арендованной квартире, стоимость которой «съедала» львиную долю доходов пары, вынужденной работать дома, они начали искать выход из сложившейся ситуации.Появившееся свободное время они тратили на поиски альтернативы арендованной квартиры, которая бы устроила их обоих и давала больше бы свободы.Дуэт энтузиастов родом из Южной Дакоты пересматривал массу интересных блогов, где люди делились своим опытом решения возникших на их пути проблем, рассказывая о плюсах и минусах другой жизни. Взвесив все за и против, молодые люди решили, что интригующую кочевую жизнь лучше начинать с преобразования списанного автобуса. Эта перспектива выглядит более привлекательной и доступной как в финансовом плане, так и получаемой полезной площади. Списанный школьный автобус International RE-300 2004 года выпуска нашелся очень быстро и за небольшие деньги, а вот работа затянулась на целых два года, поскольку пара авантюристов решила трансформировать транспортное средство в жилой дом самостоятельно.Увлеченные преобразованиями энтузиасты дали название своему детищу Aurora the Adventure Bus («Аврора – приключенческий автобус»), который уже не является автотранспортным средством в техническом понимании.Зато его оснастили двигателем DT466E, которого вполне достаточно для буксировки их внедорожником Jeep Wrangler.Учитывая, что Джош и Эмили по образованию инженеры, как проектировать, делать расчеты, проводить инженерные коммуникации – они знали наверняка. При этом Джош еще умел неплохо обращаться с электрическим инструментом и сварочным аппаратом. После демонтажа сидений и старой обшивки, энтузиасты приняли решение поднять крышу автобуса на 45 сантиметров, чтобы увеличить пространство и облегчить передвижение, ведь Джош довольно крупный молодой человек и ходить, постоянно пригибая голову – совсем не вариант. Также были проведены работы по качественному утеплению, ведь металлическая оболочка автобуса – не лучший строительный материал для создания комфортного микроклимата в жилище. Тем более, что парочка авантюристов мечтает вместе со своим Aurora the Adventure Bus посетить самые популярные и примечательные места в каждом из штатов, а это, различные климатические зоны.Чтобы обеспечить домашний уют и тепло при отделке внутреннего пространства Aurora the Adventure Bus, старались использовать древесину, частично новую, частично переработанную. Также натуральное дерево использовалось для изготовления напольного покрытия, каркасов мебели, полок, перегородок, столешниц, скрытых систем хранения. Фасады для тумб, комодов и шкафов были сделаны на заказ, как и приобретены мягкие элементы для раскладывающегося дивана и добротный матрас для кровати.Авторы Novate .ru хотели бы обратить внимание на грамотную оптимизацию пространства, пусть автобус гораздо больше крошечных домов или кемперов, тем не менее из него планировали сделать полноценное жилище для постоянного проживания. Чтобы избежать загромождения пространства, а также его захламление, Джош, помимо встроенных шкафов, полок под потолком и потайных ящиков в подиуме кровати, сделал несколько люков в полу, чтобы прятать запасы продуктов, сезонные вещи, инструмент и другие предметы первой необходимости, которые должны быть всегда в дороге.Под днищем установили ящики для хранения газовых баллонов, дополнительные баки для дизельного топлива, которым отапливаются, когда солнечные панели не справляются, а также емкости для сточной воды, преобразующее оборудование, отсеки ля хранения. Резервуары для питьевой воды и бытовых нужд находятся внутри автобуса, но они интегрированы в шкафы, частично в подиум кровати. В ванной находится водонагреватель, позволяющий не чувствовать себя лишенным приятных удобств во время мытья посуды или принятия душа. А то и другое можно делать во вполне благоустроенных пространствах кухни и ванной комнаты, для обустройства которых места и средств не пожалели.Особенной гордостью Эмили является импровизированная кладовая, где помимо массы выдвижных ящиков для съестных припасов (расположены внизу) имеется довольно внушительный стеллаж для специй, в которых она знает толк. Так что ни одно блюдо не обходится без применения особого состава пряных трав или приправ. Кстати сказать, после преобразования приборной панели Aurora the Adventure Bus, ее большую часть превратили в мини-огород, где девушка выращивает зелень (благо тепла и солнца хватает круглый год).Учитывая, что молодая пара давно перешла на удаленный способ работы, то в первую очередь определились с размещением отдельных «кабинетов», чтобы, не отвлекаясь, выполнять поставленные задачи. Помимо этого, являясь «кошачьими родителями», они позаботились и о своей пушистой любимице, которая вот уже год путешествует вместе с ними по Соединенным Штатам. Для своей кошки они обустроили комфортные зоны отдыха, скрытый туалет и выдвижную кормушку.Стоит отметить, что Джош и Эмили на протяжении трансформации старого школьного автобуса, все процессы делали не спеша, продумывая каждый шаг и фиксируя его на видео или ведя фотосъемку. Дуэт не торопился лишь по той причине , что планировал кардинально менять свою жизнь, в которой не хотел разочароваться, начиная с первой же поездки. Демонстрируя искренний энтузиазм, они охотно поделились своим опытом, и были готовы ответить на любые интересующие вопросы таких же экспериментаторов как они.Эмили все это время поддерживает связь с пользователями Сети и подписчиками ее страниц в соцсетях. Ее открытость и готовность отвечать на вопросы, привлекает все большую аудиторию, особенно тех, кто столкнулся с удаленной работой и непомерной арендной платой даже за самое скромное жилище. Их кочевой образ жизни с кошкой в Aurora the Adventure Bus продолжает интриговать и очаровывать многих, ведь история Джоша и Эмили сложилась довольно удачно, а их открытость, личный взгляд на нетрадиционный образ жизни служит источником вдохновения для всех, кто стремится исследовать альтернативные способы жизни и работы в «полевых условиях».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: