5 причин, которые делали комбинацию неотъемлемым элементом гардероба советской женщины

Мода, как известно, переменчива, а вместе с ней могут уйти в историю и те элементы одежды, которые еще вчера казались незаменимыми. Ярким примером такой тенденции и является комбинация - наши мамы и бабушки носили их каждый день и не представляли свой образ без нее. Зато современные модницы порой и не знают, что это такое., предмет гардероба.
1. Носить комбинацию было модно
Длинной комбинацией с красивыми кружевами можно было похвастаться, не раздеваясь. /Фото: life-ussr.ru
Кажется, что вот этой причины здесь никак не могло оказаться, ведь комбинация являлась предметом нижнего белья и надевалась под платье или юбку с блузкой. Однако предприимчивые модницы проявляли смекалку и знали, как «блеснуть обновкой» перед подругами. Так, они просто надевали комбинацию такой же длины, что и платье или юбка. Соответственно, одно «неловкое» движение демонстрировало краешек вещи - зачастую старались таким образом показать лучшие варианты комбинации, например, с кружевами.
2. Практичность и многофункциональность
Практически невесомую комбинашку банально проще было стирать. /Фото: pikabu.ru
Комбинации были очень популярны во многом благодаря своей практичности. А все дело в том, что она давала возможность, как ни странно, продлить жизнь основной одежде. В советских городах, а тем более, населенных пунктах поменьше, не было возможности регулярно пополнять гардероб новыми вещами. И тут вступала в дело комбинация: будучи своеобразным буфером между телом и основным нарядом, она впитывала пот, а потому стирать последние можно было реже.
3. Комбинация помогала скрыть недостатки нижнего белья
Кадр из фильма «Москва слезам не верит». /Фото: pikabu.ru
Нижнее белье в Советском Союзе не могло похвастаться изысканным дизайном или элегантным кроем. Порой на полках магазинов одежды и вовсе лежали такие фасоны, которые неприятно было даже надевать. Но выбора особо не было, и вот тут на помощь приходила комбинация. Она позволяла скрыть неэстетичность советских бюстгальтеров.
4. Комбинация визуально скрывает недостатки фигуры
Маленькое нижнее платьице оттачивало фигуру модницы. /Фото: oboyanweb.ru
Кажется, что кроме нижнего белья, этот невесомый предмет одежды не может больше ничего прикрыть. Однако многие из женщин, которые носили комбинацию годами, утверждают, что это далеко не так. Она позволяла зрительно улучшить силуэт фигуры - подчеркивала достоинства и при этом сглаживала лишние «выпуклости».
5. Комбинация согревала и выполняла роль подъюбника
В СССР юбки носили куда чаще, чем сейчас. /Фото: publy.ru
Оказывается, комбинация была незаменима и зимой, ведь она, по сути, являлась дополнительным теплым слоем одежды, защищая от морозного ветра. А, кроме того, она прикрывала тело от колючей шерстяной ткани. Также комбинация выполняла роль подъюбника, и именно благодаря этому к ногам советских модниц, которые носили юбки намного чаще, чем брюки, не прилипала ткань платья - антистатиков ведь в те времена не было.
