С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Любопытно! Дурость моды сама себя являет в этом случае.Зачем в старину м...
  • Ирина52
    Из школьной программы исключили предметы, что развивали мозг либо через мелкую моторику (каллиграфия, черчение, домов...5 школьных предме...
  • Ирина52
    Фехтование не преподавалось - чай не эпоха мушкетеров.Его место занимала НВП и стрельба в тире.Вальс умели танцевать ...5 школьных предме...

5 причин, которые делали комбинацию неотъемлемым элементом гардероба советской женщины




Мода, как известно, переменчива, а вместе с ней могут уйти в историю и те элементы одежды, которые еще вчера казались незаменимыми. Ярким примером такой тенденции и является комбинация - наши мамы и бабушки носили их каждый день и не представляли свой образ без нее. Зато современные модницы порой и не знают, что это такое.
А ведь еще полвека назад у советских женщин было немало причин носить этот, кажущийся лишним, предмет гардероба.

1. Носить комбинацию было модно


Длинной комбинацией с красивыми кружевами можно было похвастаться, не раздеваясь. /Фото: life-ussr.ru

Длинной комбинацией с красивыми кружевами можно было похвастаться, не раздеваясь. /Фото: life-ussr.ru

 

Кажется, что вот этой причины здесь никак не могло оказаться, ведь комбинация являлась предметом нижнего белья и надевалась под платье или юбку с блузкой. Однако предприимчивые модницы проявляли смекалку и знали, как «блеснуть обновкой» перед подругами. Так, они просто надевали комбинацию такой же длины, что и платье или юбка. Соответственно, одно «неловкое» движение демонстрировало краешек вещи - зачастую старались таким образом показать лучшие варианты комбинации, например, с кружевами.

2. Практичность и многофункциональность


Практически невесомую комбинашку банально проще было стирать. /Фото: pikabu.ru

Практически невесомую комбинашку банально проще было стирать. /Фото: pikabu.ru


 

Комбинации были очень популярны во многом благодаря своей практичности. А все дело в том, что она давала возможность, как ни странно, продлить жизнь основной одежде. В советских городах, а тем более, населенных пунктах поменьше, не было возможности регулярно пополнять гардероб новыми вещами. И тут вступала в дело комбинация: будучи своеобразным буфером между телом и основным нарядом, она впитывала пот, а потому стирать последние можно было реже.
Именно так вещи дольше оставались в пригодном для носки виде.

3. Комбинация помогала скрыть недостатки нижнего белья


Кадр из фильма «Москва слезам не верит». /Фото: pikabu.ru

Кадр из фильма «Москва слезам не верит». /Фото: pikabu.ru

 

Нижнее белье в Советском Союзе не могло похвастаться изысканным дизайном или элегантным кроем. Порой на полках магазинов одежды и вовсе лежали такие фасоны, которые неприятно было даже надевать. Но выбора особо не было, и вот тут на помощь приходила комбинация. Она позволяла скрыть неэстетичность советских бюстгальтеров.

4. Комбинация визуально скрывает недостатки фигуры


Маленькое нижнее платьице оттачивало фигуру модницы. /Фото: oboyanweb.ru

Маленькое нижнее платьице оттачивало фигуру модницы. /Фото: oboyanweb.ru


 

Кажется, что кроме нижнего белья, этот невесомый предмет одежды не может больше ничего прикрыть. Однако многие из женщин, которые носили комбинацию годами, утверждают, что это далеко не так. Она позволяла зрительно улучшить силуэт фигуры - подчеркивала достоинства и при этом сглаживала лишние «выпуклости».

5. Комбинация согревала и выполняла роль подъюбника


В СССР юбки носили куда чаще, чем сейчас. /Фото: publy.ru

В СССР юбки носили куда чаще, чем сейчас. /Фото: publy.ru

 

Оказывается, комбинация была незаменима и зимой, ведь она, по сути, являлась дополнительным теплым слоем одежды, защищая от морозного ветра. А, кроме того, она прикрывала тело от колючей шерстяной ткани. Также комбинация выполняла роль подъюбника, и именно благодаря этому к ногам советских модниц, которые носили юбки намного чаще, чем брюки, не прилипала ткань платья - антистатиков ведь в те времена не было.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх