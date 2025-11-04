5 причин, которые делали комбинацию неотъемлемым элементом гардероба советской женщины

1. Носить комбинацию было модно

Длинной комбинацией с красивыми кружевами можно было похвастаться, не раздеваясь. /Фото: life-ussr.ru

2. Практичность и многофункциональность

Практически невесомую комбинашку банально проще было стирать. /Фото: pikabu.ru

3. Комбинация помогала скрыть недостатки нижнего белья

Кадр из фильма «Москва слезам не верит». /Фото: pikabu.ru

4. Комбинация визуально скрывает недостатки фигуры

Маленькое нижнее платьице оттачивало фигуру модницы. /Фото: oboyanweb.ru

5. Комбинация согревала и выполняла роль подъюбника

В СССР юбки носили куда чаще, чем сейчас. /Фото: publy.ru