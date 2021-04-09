Как сделать идеальный смузи в домашних условиях? 5 секретов

Правильно приготовленный смузи, это красивый и полезный напиток, который может не только утолить чувство голода, но ещё и зарядить наш организм множеством полезных веществ. Готовят его, как правило, в блендере из фруктов или овощей, а иногда сочетая и то и другое. В любом случае, чтобы смузи получился вкусным, полезным и красивым, нужно уметь его правильно приготовить. Есть некоторые правила, соблюдая которые у вас получится именно такой напиток.

5 секретов приготовления идеального смузи

Если этот напиток вы готовите не часто, или вообще собираетесь его сделать в первый раз, то эти советы для вас точно не будут лишними. Наверняка пригодятся они и более опытным хозяйкам. Итак, ваш смузи получится идеальным, если он будет отвечать вот этим требованиям.

1. Оптимальная густота и однородность текстуры

Продукт, который вы приготовите, не должен иметь кусочков. А это значит, что все его составляющие должны быть тщательно перемолоты. Иначе ваш смузи будет напоминать фруктовый или овощной салат. Если напиток получился слишком густым, это можно всегда исправить, добавив в него немного льда или воды.

2. Ограниченный состав

Идеальный смузи не должен содержать больше 5-ти компонентов. Если этих компонентов больше, вряд ли у вас получится по-настоящему вкусный напиток.

3. Визуальная привлекательность

При смешивании компонентов, всегда нужно следить за цветовой гаммой, которая получается. Не следует смешивать продукты, которые в результате дадут болотный цвет. Это будет выглядеть просто ужасно!

4. Оптимальная температура

Тёплые напитки мало кто любит, разве только те, кто боится застудить горло. Но и ледяным смузи не должен быть, так как при такой низкой температуре он не принесёт пользы нашей пищеварительной системе. Поэтому, при приготовлении смузи, следует использовать продукты из холодильника, но никак не из морозилки.

5. Правильный способ употребления

Смузи лучше всего употреблять через широкую трубочку либо чайной ложкой. Таким образом, те фруктовые и овощные кислоты, которые в нём содержатся, не повредят эмаль ваших зубов. Не следует пить смузи как чай. Употреблять его нужно только после еды, при этом можно разводить пополам водой.

С теорией мы закончили на сегодня, теперь переходим к практике, то есть к рецептам. Вот 2 видео с рецептами, выбирайте, какой вам больше понравится. Видео №1.

И видео №2.