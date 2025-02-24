Парижская квартира, забытая на 70 лет

В 1942 году миссис де Флориан, спасаясь от Второй мировой войны, оставила свою квартиру в Париже и бежала на юг Франции. Больше в свои апартаменты она не возвращалась. Несколько лет назад 91-летняя женщина скончалась, тогда-то экспертам и поручили описать имущество пустующей уже 70 лет квартиры.









Кажется, будто время остановилось в этой квартире.

Под слоем пыли сохранилось множество удивительных антикварных вещей . В квартире было даже чучело страуса . В викторианский период таксидермия стала особенно популярна, и чучела были неотъемлемой частью дизайна интерьера и декора.Одной из самых впечатляющих находок был портрет девушки, написанный знаменитым итальянским художником Джованни Больдини. Оказалось, это была Марта де Флориан, муза художника. Из любовной записки, найденной в картине, и дневника вдовы Больдини стало известно, что картину художник писал в 1898 году, когда мисс де Флориан было 24 года. Примечательным является то, что владелицей квартиры была внучка Марты де Флориан. Картина была продана на аукционе за $3.4 млн.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)