10 гениальных диснеевских мультфильмов, которые оказались незаслуженно забытыми

Яркие и увлекательные мультфильмы Уолта Диснея пользуются популярностью у детей всего мира. Их смотрят уже несколько поколений, они не надоедают и остаются всегда актуальными, несмотря на то, что с момента создания многих прошло уже больше полувека. А самый известный диснеевский герой Микки Маус будет праздновать через несколько лет своё столетие. Но среди множества мультфильмов студии Walt Disney Company есть и те, которые оказались забыты совершенно незаслуженно.
Серия о кролике Освальде, 1920–1930 годы
Кадр из мультфильма «Освальд счастливый кролик» . / Фото: www.regnum.ru
Далеко не все любители мультфильмов знают о том, что ещё до появления Микки Мауса из-под кисти Уолта Диснея вышел его старший брат – кролик Освальд. Именно с него, а не с весёлого мышонка, всё и началось. Этот персонаж сразу же полюбился зрителем и принёс своему создателю первый успех. Правда, позже коллега мультипликатора Чарльз Милз попросту украл персонажа у Диснея и оформил на себя все права. Но Дисней не растерялся, и на свет вскоре появился Микки Маус, похожий на кролика Освальда, как две капли воды.
«Дамбо», 1941 год
Кадр из мультфильма «Дамбо». / Фото: www.kinopoisk.ru
Фактически «Дамбо» - это мультипликационная версия сказки Андерсена «Гадкий утёнок». Только в диснеевском варианте гонениям и насмешкам подвергается не маленький лебедь, а слонёнок, у которого неестественно большие уши. Слонёнок даже получает очень обидное имя, обозначающее «глупый». Но Дамбо суждено стать звездой цирка, в который он попал.
«Приключения Икабода и мистера Тоада», 1949 год
Кадр из мультфильма «Приключения Икабода и мистера Тоада». / Фото: www.kinopoisk.ru
Мультфильм снят по мотивам произведений «Ветер в ивах» Кеннета Грэма и «Легенда о сонной лощине» Вашингтона Ирвинга. По сути, это два полноценных мультфильма, объединённые в одной ленте. Первый повествует о лягушке Тадеуше Тоаде, впервые познакомившимся с автомобилем и возжелавшим получить чудо техники в своё владение. А во втором новый школьный учитель Икабод Крэйн борется за сердце богатой невесты, для чего даже использует местную легенду об ужасном всаднике без головы.
«Леди и Бродяга», 1955 год
Кадр из мультфильма «Леди и Бродяга». / Фото: www.kinopoisk.ru
Говорят, что мультфильм этот родился после того, как гениальный, но вечно занятой Уолт Дисней сначала позабыл о свидании с собственной женой, а после попытался загладить свою вину и преподнёс супруге очаровательного щенка. Именно с этой сцены и начинается «Леди и Бродяга». Леди – это очаровательная собака породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, живущая в семье, а вот Бродяга – уличный пёс. Стоило этой парочке познакомиться, как между ними возникли самые настоящие чувства, которым не страшны любые предрассудки.
«Меч в камне», 1963 год
Кадр из мультфильма «Меч в камне». / Фото: www.kinopoisk.ru
Последний прижизненный проект Уолта Диснея, в основу которого легла легенда о короле Артуре. Вожделенный меч, намертво вмурованный в камень, сможет достать лишь тот, кому судьбой уготовано взойти на престол. И покорится он в результате не аристократу, а простому мальчишке, который выполняет в замке роль прислуги.
«Коты-аристократы», 1970 год
Кадр из мультфильма «Коты-аристократы». / Фото: www.kinopoisk.ru
Иногда на помощь попавшим в беду аристократам кошачьей породы приходят не такие же благородные собратья, а самый простой, но очень обаятельный и отчаянно-смелый кот. Впрочем, так ведь случается не только среди усатых и полосатых, но и у людей. Очень поучительный мультфильм, в финале которого звучит самый настоящий музыкальный хит «Каждый хочет быть котом».
«Робин Гуд», 1973 год
Кадр из мультфильма «Робин Гуд». / Фото: www.kinopoisk.ru
Это мультипликационная версия история о Робин Гуде, только благородный разбойник здесь предстаёт в образе лиса, промышляющего в Шервудском лесу. Кстати, этот мультфильм стал культовым для представителей субкультуры фурри, людей, которые переносят человеческие образы на животных, растения и даже неодушевленные предметы.
«Лис и пес», 1981 год
Кадр из мультфильма «Лис и пес». / Фото: www.kinopoisk.ru
История о трогательной дружбе между охотничьим щенком и лисёнком не сможет оставить равнодушными ни детей, ни взрослых. Правда, в финале не будет фееричного хеппи-энда, хотя дружба, конечно, победит. Ведь они подружились ещё в детстве, маленький лисёнок Тодд, оставшийся сиротой и живущий у старушки, и длинноухий щенок Коппер, хозяин которого намерен воспитать из него настоящую охотничью собаку.
«Великий мышиный сыщик», 1986 год
Кадр из мультфильма «Великий мышиный сыщик». / Фото: www.kinopoisk.ru
А этот мультфильм стал своеобразной и весьма забавной интерпретацией произведений Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Он живёт в том же знаменитом доме на Бейке-стрит, только расследует преступления, совершенные в мире мышей. И друг у него тоже есть, и он старательно записывает и сохраняет для истории все раскрытые главным героем преступления.
«Динозавр», 2000 год
Кадр из мультфильма «Динозавр». / Фото: www.kinopoisk.ru
Увлекательный мультфильм о динозаврах, в жизни которых находится место доброте, самопожертвованию и другим лучшим человеческим качествам. Этот фильм имеет одно кардинальное отличие от всех диснеевских мультфильмов: он создан при помощи компьютерной графики. А вот по увлекательности он может посоперничать со взрослыми боевиками, ведь в «Динозавре» будут погони, схватки и самые настоящие подвиги.
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