Уникальные фотографии из жизни советских людей, сделанные в 1970-х - 80-х годах

Уникальные фотографии о жизни советских людей, сделанные известным фотографом Владимиром Соколаевым в 1980-х годах .

1. Печальная старость

Бабушка в общественном транспорте. СССР, Новокузнецк,1980 год.

2. Перед началом первомайской демонстрации

Женщина с плакатом спешит на первомайскую демонстрацию. СССР, Новокузнецк, 1 мая 1983 года.

3. Кварцевание

Процесс обработки тела человека ультрафиолетовым излучением кварцевой или бактерицидной лампы. СССР, Детский дом на улице Суворова, 22 января 1981 года.

4. В колхозе-миллионере

Местные жители. СССР, Мариинский район, Село Белогородка, 15 сентября 1979 год.

5. Культработники

Репетиция спектакля. СССР, клуб Строителей, Новокузнецк, 8 августа 1982 года.

6. Вековая традиция

С раннего возраста цыгане знакомятся с лошадью и помогают взрослым пасти стада. СССР, Сибирь, село Онгудай, 30 июля 1980 года.

7. Безопасное наблюдение солнечного затмения

СССР, Село Мохово, Кемеровская область, 31 августа 1981 года. Люди, наблюдают полное солнечное затмения.СССР, Село Мохово, Кемеровская область, 31 августа 1981 года.

8. Первая практика

Практика студентов педиатрического факультета на территории университетской больницы. СССР, 28 октября 1987 год.

9. Беззаботное детство

Беззаботное детство времен СССР. СССР, Новокузнецк, 11 мая 1987 года.

10. Женский хор

Городской праздник песни на Театральной площади. СССР, Новокузнецк, 3 июня 1979 год.

11. Мода в СССР

Мальчик в зимней шапке-ушанке. СССР, Новокузнецк, 19 апреля 1987 года.

12. Дворец культуры КМК

Детская хореографическая студия. СССР, Новокузнецк, 24 сентября 1981 года.

13. Вход в Хореографическое училище

У входа в Хореографическое училище имени Вагановой. СССР, Ленинград, 26 июня 1982 года.

14. Пред началом первомайской демонстрации

Перед началом первомайской демонстрации в Кузнецком районе. СССР, Новокузнецк, Площадь Ленина, 1 мая 1983 года.

15. На городском пляже

Городской пляж. СССР , Новокузнецк, 8 августа 1982 года.