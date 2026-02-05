5 полезных кулинарных лайфхаков

В сети можно найти большое количество лайфхаков, которые настолько упрощают жизнь на кухне, что начинаешь получать настоящее удовольствие от готовки. Оказывается, быстро отделить белок от желтка помогает чеснок, а влажное полотенце может сделать черствый хлеб снова мягким. Но обо всем по порядку. Novate.

Лайфхак 1: Как очистить сковороду от нагара?

Лайфхак 2: Как сделать черствый хлеб снова мягким?

Лайфхак 3: Как правильно хранить сыр?

Лайфхак 4: Как избавиться от запаха чеснока на руках?

Лайфхак 5: Как отделить белок от желтка?

Лайфхак 6: Как нарезать лук без слез?

ru делится классными хитростями, каждая из которых стоит вашего внимания.Вам понадобится сода и лимонная кислотаЗабыли про сковороду на плите, а когда зашли на кухню, дым от нее валил во все стороны? Наверное, такое хотя бы раз случалось с каждой хозяйкой. Хуже всего, что отмыть нагар лишь моющим средством не получится – черные следы все равно останутся на поверхности, как бы тщательно вы ни работали губкой. Поэтому лучше сразу попробовать следующий раствор.Возьмите большую миску, налейте в нее пол литра теплой воды, добавьте одну столовую ложку лимонной кислоты и по две столовых ложки соды и жидкого мыла. Когда жидкость начнет пениться, опустите в нее грязную посуду примерно на пять минут. После этого помойте сковороду обычным способом – нагар исчезнет.Положите хлеб в микроволновкуЗахотели бутерброд с колбасой и сыром, а в шкафчике нашелся только батон трехдневной давности? Конечно, можно сходить в магазин за хлебом, но если он далеко или вам просто лень, тогда попробуйте наш лайфхак. Оказывается, черствый хлеб может вновь стать мягким, если знать, как правильно его реанимировать. Для этого вам понадобится помощь микроволновки.Итак, в первом случае нужно нарезать хлеб на кусочки толщиной не более двух сантиметров, положить на плоскую тарелку, сбрызнуть водой и поставить рядом полный стакан. После этого накройте блюдо крышкой для микроволновки и запустите таймер на одну минуты. Опытные хозяйки советуют проверять состояние хлеба через каждые 20 секунд – вполне возможно, что он станет мягким раньше заявленного времени. Еще один вариант – завернуть кусочки хлеба во влажное бумажное полотенце и отправить в микроволновку на 15 секунд. Так будет быстрее.Храните сыр не в пакете, а в контейнереОбычно мы храним сыр в полиэтиленовом пакете или пищевой пленке, но это ошибка. В таких условиях продукт не дышит, а значит – быстрее портится. Также не стоит держать его в холодильнике без какой-либо обертки – так он засыхает. Возникает вопрос: что же делать, чтобы сыр оставался свежим, мягким и вкусным продолжительное время?Все зависит от сорта продукта. Если вы купили твердый сыр, заверните его в пергамент, если мягкий или с плесенью – положите в контейнер с герметичной крышкой. Обратите внимание, что плесень можно срезать только на твердых сырах – остальные будут непригодны к употреблению.Намажьте руки зубной пастой.Лук и чеснок обладают ярко-выраженным вкусом и ароматом – поэтому мы так любим добавлять их в различные блюда. Вот только отмыть руки от этого запаха бывает непросто. Если мыло не помогло избавиться от характерного амбре, попробуйте лайфхак с зубной пастой. Натрите ею ладони и ногти, оставьте на 30 секунд, а затем смойте остатки под струей воды.Еще один вариант – выжать на руки лимонный сок и слегка потереть ладони. Кислота, которая содержится в цитрусовом, окисляет сульфоксиды (именно они провоцируют появление неприятного запаха). Если у вас чувствительная кожа, перед использованием обязательно разведите лимонный сок с водой в пропорции 1:1, а в конце смажьте ладони увлажняющим кремом.Натрите руки чесноком и достаньте желтокЕсли в рецепте торта, пирога или печенья вы увидели, что белки нужно отделить от желтков, не спешите паниковать. Опытные кондитеры с легкостью это делают с помощью скорлупы, но в этом случае всегда есть риск, что в белок попадет капля желтка и тогда он не взобьется. Мы предлагаем попробовать другой, более надежный способ, который набрал огромное количество просмотров в Тиктоке.Поставьте на стол тарелку, разбейте в нее яйцо, а затем возьмите очищенный зубчик чеснока и натрите им пальцы. Окуните руку в тарелку, захватите желток и перенесите в другую емкость. На первый взгляд инструкция может показаться странной и даже нелепой, но на деле все отлично работает. Желток надежно прилипает к пальцам, поэтому с отделением не возникает никаких проблем.Очки помогут защитить глазаЛук – один из самых популярных овощей на нашей кухне. Мы добавляем его в зажарку, фарш, салаты, делаем из него соусы, супы и даже десерты. Но, несмотря на частоту использования, многие хозяйки до сих пор не смогли совладать со слезоточивостью лука. Почему мы вообще плачем, когда режем овощ? Дело в том, что в его состав входят ферменты, которые выделяются во время измельчения и раздражают сетчатку глаза.Есть много разных способов, как избежать слез. Какие-то из них более эффективные, какие-то менее. Одни хозяйки рекомендуют замораживать овощ перед нарезкой, другие – замачивать его в воде, а затем измельчать мокрым ножом. В этих советах есть смысл, так как влага и низкие температуры замедляют выделение ферментов.Однако есть и другой метод, который считается самым рабочим. Во время нарезки лука нужно просто…быть в очках. Да-да, вы все правильно поняли. Как объясняют врачи, если защитить глаза от S-оксида, который выделяет лук, то и слез не будет. А очки прекрасно справляются с этой задачей. На маркетплейсах можно найти специальные изделия, предназначенные конкретно для этой цели, но если вы не планируете тратить на них деньги, используйте очки для плавания. Благодаря плотному прилеганию к лицу, они работают не хуже.