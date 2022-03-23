Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Казалось бы, что комсомол - это продолжение пионерии. Более высшая ступень.  Но на деле членство в пионерской организ...История и роль пи...
  • Олег Татьянин
    Движки поначалу может и снимали, но потом перестали. И сейчас, если постараться, на просторах интернета можно найти 0...7 малоизвестных ф...
  • Зоя Иманбаева
    а  в россии  есть такие места...тоже снимитеЗаброшенные святы...

15 сказочных мест на нашей планете, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни


Удивительные места мира, которые стоит посетить.

Удивительные места мира, которые стоит посетить.

Прогресс и технологии подарили человечеству возможность увидеть весь мир на мониторе, не выходя из дома. Но настоящие любители путешествий знают: даже самая яркая картинка на экране гаджета не заменит вкуса свободы, запаха свежего ветра, возможности встретить рассвет или любоваться закатом. В этом обзоре фото, которые были сделаны в самых удивительных местах нашей планеты.

1. Деревня Благай, Босния и Герцеговина


В живописном месте у скал с красивыми водными каскадами располагается бывшая молельня дервишей.

В живописном месте у скал с красивыми водными каскадами располагается бывшая молельня дервишей.

 

2. Оазис Уакачина, Перу


Самое востребованное место в мире для «сэндбординга» и катания на специальных внедорожниках-багги.

Самое востребованное место в мире для «сэндбординга» и катания на специальных внедорожниках-багги.

 

3. Соленое озеро Хиллиер, Австралия


Своим розовым цветом озеро обязано галобактериям, способным жить в среде с высоким содержанием солей.

Своим розовым цветом озеро обязано галобактериям, способным жить в среде с высоким содержанием солей.

 

4. Скрытый пляж на острове Мариета, Мексика


Удивительный пляж представляется идеальным местом для уединения влюбленных и весьма популярен среди драйверов.

Удивительный пляж представляется идеальным местом для уединения влюбленных и весьма популярен среди драйверов.

 

5. Тектоническая трещина Сильфра, Исландия


В пресной кристально чистой воде видимость достигает 300 метров, что привлекает любителей подводного плавания.

В пресной кристально чистой воде видимость достигает 300 метров, что привлекает любителей подводного плавания.

 

6. Остров Изола-Белла, Италия


Всю территорию острова занимает дворец Борромео и прилегающий к нему сад с фонтанами, статуями и экзотическими растениями.

Всю территорию острова занимает дворец Борромео и прилегающий к нему сад с фонтанами, статуями и экзотическими растениями.

 

7. Деревня Попай, Мальта


Сказочный поселок, который был построен для съёмок мюзикла «Попай», является полноценным комплексом развлечений с аттракционами, игровыми залам и музеем.

Сказочный поселок, который был построен для съёмок мюзикла «Попай», является полноценным комплексом развлечений с аттракционами, игровыми залам и музеем.

 

8. Красные земли Дончуань, Китай


Красный цвет грунта возникает здесь из-за окисей железа и некоторых других видов металла, что создает необычные причудливые рисунки.

Красный цвет грунта возникает здесь из-за окисей железа и некоторых других видов металла, что создает необычные причудливые рисунки.

 

9. Остров Флориш, Португалия


Остров знаменит живописными озерами, расположенными в кратерах потухших вулканов, и разнообразием полевых цветов.

Остров знаменит живописными озерами, расположенными в кратерах потухших вулканов, и разнообразием полевых цветов.

 

10. Газовый кратер Дарваза, Туркменистан


Огненная яма, расположенная в пустыне Каракумы, получила название «Дверь в преисподнюю» и является результатом бурения и раскопок, проводившихся в 1971 году.

Огненная яма, расположенная в пустыне Каракумы, получила название «Дверь в преисподнюю» и является результатом бурения и раскопок, проводившихся в 1971 году.

 

11. Национальный парк «Ленсойс-Мараньенсис», Бразилия


Небольшая пустыня с белоснежными песчаными дюнами, среди которых в сезон дождей образуются лагуны с бирюзовой водой.

Небольшая пустыня с белоснежными песчаными дюнами, среди которых в сезон дождей образуются лагуны с бирюзовой водой.

 

12. Скалистый город Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания


Необычный город стал известен благодаря тому, что нарядные белые дома буквально встроены в базальтовые скалы.

Необычный город стал известен благодаря тому, что нарядные белые дома буквально встроены в базальтовые скалы.

 

13. Грот Сен-Марсель-д’Ардеш, Франция


Грот представляет собой огромную сеть пещер с кристально чистой водой и разноцветными горными породами.

Грот представляет собой огромную сеть пещер с кристально чистой водой и разноцветными горными породами.

 

14. Мраморные пещеры, Чили


Запутанные лабиринты пещер, которые являются самыми красивыми в мире, не оставят равнодушным ни одного путешественника.

Запутанные лабиринты пещер, которые являются самыми красивыми в мире, не оставят равнодушным ни одного путешественника.

 

15. Церковь Лас-Лахас, Колумбия


Неоготическая церковь, возвышающаяся над рекой Гуаитара, служит обрамлением для наскальной иконы «Senora de las Lajas» и является самой посещаемой в Колумбии.

Неоготическая церковь, возвышающаяся над рекой Гуаитара, служит обрамлением для наскальной иконы «Senora de las Lajas» и является самой посещаемой в Колумбии.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





15 сказочных мест на нашей планете, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

И не забудьте:
15 сказочных мест на нашей планете, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизниПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх