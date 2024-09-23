Как правильно ухаживать за мультиваркой

Уход за мультиваркой или рисоваркой не ограничивается только мойкой внутренней поверхности чаши. Есть еще как минимум 3 места, отсутствие ухода за которым приводит к перерасходу устройством электроэнергии при выполнении автоматических режимов.

Если их не чистить, то мультиварка будет дольше набирать рабочую температуру, что увеличит время приготовления в некоторых режимах, таких как на пару и прочих, где отсчет времени начинается с момента закипания.

Процесс правильной чистки мультиварки

старая зубная щетка;зубная паста;губки и салфетки.По мере эксплуатации нагревающая поверхность мультиварки покрывается нагаром. Тот препятствует передачи температуры на чашу, поэтому его нужно убирать. Обычные моющие средства нагар не берут. Чтобы его стереть следует намазать поверхность зубной пастой, после чего отскоблить ее зубной щеткой.Чтобы щетка могла поместиться в корпус, нужно нагреть ее шейку над огнем от зажигалки или свечи, после чего согнуть под прямым углом.Поверхность чистится с периодическим увлажнением щетки, чтобы паста не подсыхала. При необходимости можно оставить средство на некоторое время для лучшего размачивания нагара.После размывания он стирается чистой тряпкой или салфеткой. Заливать воду в корпус мультиварки для полоскания нельзя.После каждого использования следует чистить съемную подкладку крышки и воздушный клапан.Многие это делают редко, предпочитая только уход за поверхностями, которые напрямую соприкасаются с пищей. От чистоты клапана зависит его работоспособность, что влияет на точность соблюдения температурного режима при готовке. Клапан и подкладка крышки очень легко вытираются сразу после готовки, пока налет не успел присохнуть.Во время мойки чаши обязательно нужно чистить и ее дно с обратной стороны.Там также имеется нагар, который препятствует ее быстрому нагреву. Если его не убирать, то мультиварка будет греть чашу дольше, попусту расходуя электричество. С обратной стороны дна чаши не имеется антипригарного покрытия, поэтому если нужно поверхность можно скрести металлическим ершиком для посуды.Ухаживая за мультиваркой таким образом, можно сохранить ее на более продолжительный срок. Во-первых, она будет выглядеть лучше, во-вторых, пища всегда будет готовиться при правильной температуре и влажности. Кроме этого не придется ждать готовности блюда дольше.