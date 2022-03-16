Откуда взялись приметы?

Есть ли толк от фальшивого букета невесты, кого сажали на углу и зачем нужна профессия 14-го гостя.
Поймать букет невесты
Многое изменилось с давних времен в свадебных русских обычаях. Так, не приготовляется больше брачная постель на 40 переплетенных ржаных снопах, как бывало в XVII веке, и не ходит взад-вперед слуга перед комнатой молодых, вопрошая время от времени: «Устроились ли?», чтоб, получив положительный ответ, немедленно сообщить радостную весть трубачам и литаврщикам — тут-то самый праздник и начинался! Но за букетом невесты незамужние гостьи охотятся так же, как и столетия назад, — а вдруг примета сбудется и удастся выйти замуж?
На Руси для невесты прежде плели венок из душистых трав и полевых цветов, которые жених непременно должен был собрать в день свадьбы. Вокруг новобрачной водили хороводы, а она «вслепую» (с закрытыми глазами) выбирала преемницу. Со временем в выборе стали преобладать полевые цветы, а после к ромашкам и незабудкам добавились розмарин и барвинок. Естественно, в разных странах традиция варьировалась, Обычай бросать букет пришел к нам с Запада, где также почиталось большой удачей разжиться свадебным талисманом. Годным для этого считался и лоскуток платья или фаты, обрывок кружева. Желая сохранить наряд, новобрачные стали прикалывать к подолу цветы, которые легко было оторвать, не повредив платья. А после и вовсе стали бросать букет страждущим, не дожидаясь, пока те кинутся за ним сами.
Бывает, что расстаться с роскошным свадебным букетом жаль. На этот случай новобрачные заготавливают второй, похожий по виду, но поскромнее. Знающие люди утверждают, что от таких фальшбукетов толку нет и ловить их совершенно бесполезно.
Сидеть на углу
«Не сиди на углу — семь лет замуж не выйдешь», — остерегают заботливые матери дочерей. Мнение такое базируется на обычае Древней Руси, когда на неудобных местах по углам стола сажали не самую почетную публику — бедных родственниц, приживалок и старых дев, у которых шансы обрести семью были заведомо невелики. Думается, если б по углам рассадили богатых наследниц, примета бы сразу поменяла значение на противоположное. Но современные девушки нашли другой способ борьбы с суеверием. «Значит, муж будет с углом», — спокойно отвечают они, занимая неудобное место, — ради перспективы жилплощади можно и пострадать.
Родиться 13-го числа
По одной из версий, страх чертовой дюжины родился еще в XIV веке, когда 13 октября 1307 года массово арестовали тамплиеров. А в 1313 (!) году великий магистр Жак де Моле сгорел на костре, и орден прекратил свое официальное существование. Возможно, в связи с «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи, где был Иуда Искариот, предавший Христа, возникло поверье: если за одним столом соберутся 13 человек, то один из них умрет в течение года. Поэтому даже возникла профессия 14-го гостя, который готов был срочно дополнить компанию, чтобы избежать опасного количества приглашенных. К тому же 13-я карта Таро обозначает смерть. А человек, сумма букв имени и фамилии которого равна 13, непременно унаследует судьбу дьявола. В общем, «верных» доказательств роковой роли невинного числа собралось так много, что в списке фобий появился отдельный диагноз — трискайдекафобия, боязнь 13-го числа.
С вредным влиянием чертовой дюжины борются по-разному. Например, в отелях Нью-Йорка может встретить этажи 12А и 12B или 12+1. Многие авиакомпании при нумерации мест пропускают «несчастливый» ряд — Lufthansa, Air France, Continental Airlines и т. д. В «Формуле-1» нет болида под номером 13, так же как и в некоторых итальянских театрах нет такого места, а на очень многих судах после 12-й каюты сразу идет 14-я. Но панике поддаются далеко не все. Еще в 1882 году в Нью-Йорке был создан Клуб тринадцати, собиравшийся по 13-м числам и приглашавший 13 гостей. Членский взнос составлял 13 долларов 13 центов. Следует ли говорить, что все члены клуба остались живы и здоровы? Любят это число и родившиеся 13-го. Так, Гарри Каспаров (13 апреля 1963 года), выиграв у Анатолия Карпова со счетом 13:11, стал в 1985 году 13-м чемпионом мира. Японцы же боятся цифры 4.
Стучать по дереву
До сих пор люди старшего поколения, когда рассказывают о возможных хороших изменениях в жизни, стучат по дереву, чтоб не спугнуть удачу. Традиция эта зародилась давно (в магическую силу деревьев верили еще древние египтяне) и пошла гулять по миру. Правда, англичанин к дереву просто прикасался («Touch wood!»), но суть от этого не менялась. Предпочтительнее было иметь под рукой дуб. Европейцы заметили, что в «божественное дерево» часто бьет молния, и решили, что в нем живет бог-громовержец — уж он-то поможет наверняка.
Пришедшее христианство традицию не уничтожило, но видоизменило: стучать по дереву, символизирующему силу святого креста, стали трижды — во имя Отца, Сына и Святого Духа. Нужно заметить, что обеспечить защиту может далеко не каждое дерево. Например, для этого не подходит «нечистая» осина, на которой, как принято считать, повесился Иуда. Не поможет и мебель, покрытая лаком, — обработанное дерево уже «закрыто» для общения с духовным миром.
Деньги
Часто можно услышать: «Деньги к деньгам» — в том смысле, что у кого они есть, тому еще прибудет (а у кого нет — и ждать нечего). На самом деле это не просто фраза, но примета, вовсе не лишающая человека надежды разбогатеть. В давние времена среди торгового люда сложилось поверье: денежку, полученную от первого покупателя, не клади сразу в кошель или прочие закрома, а проведи ею нежно и аккуратно по своему товару, как бы пометь. Считалось, что тогда за «счастливой купюрой» непременно подтянутся другие. Немцы, кстати, для того же самого стучат по кошельку.
Сейчас, когда основная часть расчетов при покупках ведется онлайн, использовать этот способ становится затруднительным. Но кошелек есть у каждого. По поводу его выбора, кстати, тоже существуют правила. Хорошо, чтобы он был из натуральной кожи — для лучшего притягивания денег — и цвет имел в диапазоне от золотисто-оранжевого до черного (золото и земля). Перед покупкой кошелька стоит подержать его в руках и представить, как он толстеет и тяжелеет от денег. «Не толстеющий» брать не стоит. Ну и, конечно, чтобы «активировать» притягивание денег, надо положить туда монетку или купюру, полученную от хороших людей, если получится — заработанную вами. Теперь остается только ждать результатов. Время это желательно использовать для заработка — чтоб уж наверняка.
Рассыпать соль
Если за столом кто-то рассыплет соль, непременно найдется тот, кто вспомнит: это к ссоре. А почему? Да просто примета. Но века назад связь событий была вполне объяснима. Опрокинуть солонку, будучи в гостях, было действием столь же вызывающим по отношению к хозяину, как бросить в лицо перчатку, вызывая на дуэль.
Соль являлась редкой и трудоемкой в добыче, а оттого была буквально на вес золота. История помнит душащие народ соляные налоги, соляные бунты и даже соляные войны. Законы, касающиеся драгоценных кристаллов, были строги, и ослушники строго карались. Так, в судах Франции в XVII–XVIII веках слушалось огромное количество дел обвиняемых в нарушении солевого устава: даже живя на берегу, нельзя было черпать морскую воду, брать ее из соляных источников и собирать с земли солончаковую соль.
Торговать солью не гнушались и короли — эту деятельность монополизировал прусский император Фридрих II. Мария Анжуйская, жена Карла VII, отправляла свои суда с товаром во Фландрию. Английский король Эдуард VI экспортировал соль в Италию и Грецию.
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