«Парящий» дом с видом на море идеально вписался в горный ландшафт (Setoyama, Япония).

Красота природной зоны вдохновила на создание неординарного проекта (Setoyama, Япония). | Фото: dezeen.com.

Ассиметричная скатная крыша лесного домика Setoyama позволила организовать нестандартные жилые зоны (Япония).

План-чертеж лесной избушки с видом на море от архитектурной компании Moriya and Partners (Setoyama).

Зона отдыха на свежем воздухе, на которую есть выход из спальни. | Фото: moriyaandpartners.jp.

Вход в дом расположен на втором уровне (Setoyama, Япония). | Фото: dezeen.com.

Спальную комнату владелец сможет оформить на свое усмотрение (Setoyama, Япония). | Фото: archi.builders.

Из гостиной открывается восхитительный вид и на море, и на лес (Setoyama, Япония).

Зона кухни-столовой не менее впечатляющая (Setoyama, Япония). | Фото: moriyaandpartners.jp.

Такой ванной комнате позавидует каждый (Setoyama, Япония). | Фото: moriyaandpartners.jp.

Бетон и натуральное дерево – основной строительный и отделочный материал, используемый в лесной хижине с видом на море (Setoyama, Япония). | Фото: archi.builders.