Японские архитекторы смогли реализовать мечту заказчика, который всегда хотел иметь домик с видом на море. Авторам проекта пришлось «приподнять» треугольное здание так, что оно в прямом смысле слова зависает над крутым утесом. Благодаря нестандартному решению легкая и воздушная постройка не только порадовала владельца, она идеально вписалась в живописный горный ландшафт.
«Парящий» дом с видом на море идеально вписался в горный ландшафт (Setoyama, Япония).
Японские дизайнеры и архитекторы не раз доказывали, что нет ничего невозможного, если имеется свободный клочок земли. И даже если он совсем крошечный или оказался на краю утеса над пропастью, то современный и комфортный дом построить все же удастся. И это не пустые обещания, ярким подтверждением этих слов стал уникальный проект лесной хижины под названием Setoyama, разработанный архитектурной компанией Moriya and Partners.
Красота природной зоны вдохновила на создание неординарного проекта (Setoyama, Япония). | Фото: dezeen.com.
Заказчик, обратившийся к архитекторам с довольно сложной задачей, владел небольшим клочком земли в заповедной зоне на одном из островов Идзу, недалеко от города Яватано. Поскольку он находился на скалистом склоне, с которого открывается восхитительный вид на море, клиент пожелал, чтобы в гостиной его загородного дома можно было наслаждаться красотой лазурных вод и живописным лесным массивом.
Ассиметричная скатная крыша лесного домика Setoyama позволила организовать нестандартные жилые зоны (Япония).
Конструктивные особенности: Учитывая сложный рельеф и ограниченность пространства, авторы проекта решили строить дом, в прямом смысле слова «парящий» над крутым склоном реки. При этом часть конструкции строения пришлось интегрировать непосредственно в скальную породу, чтобы обеспечить стабильность и безопасность.
План-чертеж лесной избушки с видом на море от архитектурной компании Moriya and Partners (Setoyama).
Зона отдыха на свежем воздухе, на которую есть выход из спальни. | Фото: moriyaandpartners.jp.
Сложная геометрия конструкции лесной хижины предопределила форму помещений внутреннего пространства. В ней не оказалось ни одной комнаты, имеющей традиционные стены одинаковой высоты, впрочем, как и ровных потолков не имеется.
Вход в дом расположен на втором уровне (Setoyama, Япония). | Фото: dezeen.com.
Спальную комнату владелец сможет оформить на свое усмотрение (Setoyama, Япония). | Фото: archi.builders.
Дом состоит из двух уровней, причем попасть внутрь можно только через второй. Нижний этаж, частично интегрированный в скалу, опирается на бетонную плиту достаточной толщины, чтобы удержать весь дом. На первом этаже обустроены спальная зона и ванная комната. При этом спальня находится в глубине строения, тем самым достигается полное уединение, а вот ванна – расположена у больших окон, для создания ощущения купания в лесу. Стоит отметить, что из спальни есть выход на небольшую террасу, которая разместилась под консольным выступом второго этажа.
Из гостиной открывается восхитительный вид и на море, и на лес (Setoyama, Япония).
Зона кухни-столовой не менее впечатляющая (Setoyama, Япония). | Фото: moriyaandpartners.jp.
Второй этаж, образованный за счет ферменной конструкции крыши, стал воплощением мечты заказчика. Перед панорамным остеклением фасада находится гостиная, откуда открывается умопомрачительный вид на море и лес. В глубине помещения, имеющего открытую планировку, находится благоустроенная кухня со встроенной мебелью и бытовой техникой. Интересным решением стала организация обеденной зоны, которая занимает часть огромного кухонного острова треугольной формы.
Такой ванной комнате позавидует каждый (Setoyama, Япония). | Фото: moriyaandpartners.jp.
Бетон и натуральное дерево – основной строительный и отделочный материал, используемый в лесной хижине с видом на море (Setoyama, Япония). | Фото: archi.builders.
Благодаря сложной геометрии постройки и отделке внутреннего пространства массивом дерева темных тонов домик получился очень уютным и современным. На наш взгляд, особенного очарования придает открытость стропильной конструкции крыши, которую не стали закрывать, а лишь заполнили пролеты досками и покрыли темно-коричневой морилкой. В таком же стиле оформлен и экстерьер загородного дома, что позволило «растворить» его в лесном массиве. «Мы искали решение, в котором природа и функциональность будут гармонировать, а архитектура станет логичным продолжением ландшафта», — сказал главный вдохновитель и основатель архитектурной компании Такахиро Мория.
По сведениям реакции Novate.ru, стоимость проекта не разглашается, а вот то, что он попал в номинанты категории «Сельский дом» Премии Dezeen Awards-2021 стало хорошей новостью для авторов проекта.
