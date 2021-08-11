Отечественные кинозвезды, перед которыми никто не мог устоять

С тех пор, как появился кинематограф, женщины не перестают нарушать заповедь о кумире. И как тут его себе не сотворить, когда тебе показывают такую красоту? Pics.ru представляет список отечественных кинозвезд, ставших секс-символами для наших женщин.



1940-е

Пухлогубые и ясноглазые

Павел Кадочников

Георгий Юматов

Синеглазый красавец с волевым подбородком и пронзительным взглядом – в военной форме Кадочников был неотразим. Звездой его сделали роли в фильмах «Подвиг разведчика» и «Повесть о настоящем человеке». За обе картины Кадочников получил тогдашний отечественный Оскар – Сталинскую премию. Правда, второй степени, но любили его зрительницы, как с первой. Открытки с его портретом раскупались моментально.А ведь после своего первого фильма, прошедшего совершенно незамеченным, Кадочников решил никогда больше не сниматься в кино. Спасибо режиссеру Юткевичу, который уговорил его продолжать.

Владимир Зельдин

Юматов дебютировал в одном фильме с Любовью Орловой, комедии «Весна». Может быть, это и принесло ему удачу. Уже после третьей роли (Анатолия Попова в «Молодой гвардии») Юматова стали узнавать на улицах. И особенно часто – женщины.А в кино его пригласили буквально с фронта. Войну Юматов прошел юнгой торпедного катера, участвовал во взятии Будапешта и Бухареста, много раз был ранен.Не успел он вернуться в Москву, как режиссер Александров взял его в оборот. Снимайся, говорит, и точка. Юматов и снялся.



1950-е

Первые парни на деревне

Владлен Давыдов

В 1941 году Зельдин сыграл главную роль в картине «Свинарка и пастух» дагестанского чабана Мусаиба, и моментально занял нишу главного экзотического красавца страны. Это амплуа только упрочилось в 50-х, после популярного телеспектакля «Учитель танцев», где Зельдин сыграл главную роль, испанца Альдемаро.1 февраля Владимиру Зельдину исполнилось ровно сто лет, и на сегодняшний день он старейший действующий актер страны и мира.

Леонид Харитонов

В девичьи сердца Давыдова занесло одной из популярнейших картин того времени, «Кубанскими казаками», в которой он сыграл главную роль. Казак-коневод добивался любви передовой колхозницы в исполнении Клары Лучко, а добился взаимности сразу у половины страны. Потенциальной, во всяком случае.

Олег Стриженов

После выхода на экраны страны цветной комедии «Солдат Иван Бровкин» потрясающе молоденького блондина с тонкой шейкой мечтали то ли усыновить, то ли… увлечь под венец тысячи женщин. На волне популярности Харитонова режиссер Мдивани снял и продолжение, « Иван Бровкин на целине». Но за четыре года трогательный мальчик превратился в весьма сытого на вид мужчину, и эффект получился прямо противоположный ожидаемому: зрительницы резко охладели к недавнему кумиру.



1960-е

Юность, любовь, космос

Александр Демьяненко

В отличие от других красавчиков, чья звезда взошла в 50-х, Стриженов не стал секс-символом на один фильм. Артур в романтическом и драматическом «Оводе», упрямый и хрупкий Фелипе Ривера в «Мексиканце», взятый в плен красной амазонкой белый поручик в «Сорок первом», беспощадно юный Петя Гринев в «Капитанской дочке», подкупающий мягкой улыбкой купец-путешественник Афанасий Никитин в «Хождении за три моря» – все они одинаково заставляли биться женские сердца. Перед полудетским взглядом этих голубых глаз было решительно невозможно устоять.

Евгений Жариков

60-м не хотелось ни лирики, ни мужественности. Им хотелось любить и солнца. Юность стала править миром и кинематографом.В 1965 году на экраны вышла комедия «Операция Ы, или Приключения Шурика», и девушки страны влюбились в смешного, мягкого, близорукого, но спортивного, отважного и находчивого студента Сашу. «Кавказская пленница», снятая через два года, подлила масла в огонь. Александр Демьяненко стал главным блондином кино.Жестокая правда, однако, в том, что блондин он был крашеный. Радикально изменить внешность заставили Демьяненко именно для роли Шурика.

Владимир Коренев

Лето, море, солнце, девушки в купальниках и длинноногие юноши в крохотных шортиках; картина «Три плюс два» была обречена на успех. С роли Вадика, стройного, улыбчивого и галантного студента-мажорчика, началась бешеная популярность у женского пола актера Евгения Жарикова. То, что следующая звездная роль пришлась только на 70-е, этому ничуть не мешало.



1970-е

Ироничные, интеллектуальные, с нервом

Олег Даль

Главным экзотическим красавцем 60-х стал, благодаря картине «Человек-амфибия», крымчанин Владимир Коренев. Рецепт популярности фильма оказался все тот же: лето, солнце, море. Только длинноногий юноша появлялся не в микрошортиках, а в причудливом облегающем дайвинг-костюме.

Андрей Миронов

Хрупкий, угловатый и нежный, в роли шута в «Короле Лире» – и многих других – Даль буквально вызывал у зрительниц желание обнять и поплакать. И пусть утешает, грустно и нежно.

Владимир Высоцкий

На то, чтобы нравиться женщинам, Миронов тратил много сил. Худел, следил за модой, занимался спортом и очень тщательно укладывал волосы. А полюбили они его все равно за обаяние.



1980-е

Романтика и цинизм

Михаил Боярский

Тут даже и прокомментировать-то нечего. Все и так знают, почему от него были без ума.

Игорь Костолевский

Усатый, поет и почти все время играет старинных иностранцев – как тут было устоять! Своей популярностью у женщин молодой Боярский активно пользовался и не очень-то это скрывал.

Александр Абдулов

Уже после «Безымянной звезды» многие решили, что он мил, но роль разведчика в «Тегеране-43» сделала Костолевского безумно сексуальным. Сочетание спокойной мужественности и интеллигентной мягкости, правильные черты лица и атлетическое сложение – все это заставляло биться женские сердца.



1990-е

Герои нашего детства

Владимир Машков

Но главным секс, не побоимся этого слова, символом 80-х был, несомненно, Абдулов. Высокий, широкоплечий, длинноногий, с по-детски нежными губами и мягким взглядом карих глаз – и в то же время ярко мужественный, уверенный в себе. Он был обречен на всеобщую любовь.

Александр Домогаров

Неспокойное время требовало нового героя. Мужественного, хладнокровного, решительного. Наш отечественный мачо Машков идеально вписался в ожидания женщин страны.

Сергей Бодров-младший

Некоторые любят послаще. Для таких идеальным блюдом оказался граф Луи де Клермон де Бюсси, сеньор д`Амбуаз из сериалов «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». По надменному атлету со шпагой и в кружевах сохли многие девичьи сердца и еще больше женских.



2000-е

Противостояние гламуру

Дмитрий Дюжев

Типичный для фильмов и книг 80-х крапивинский мальчик вырос, но остался глазастым, пухлогубым и борцом за справедливость. Каждый из персонажей Бодрова-младшего был типичным героем своего времени. Да, таким оно было, геройство в 90-е – с нелегальными стволами и слегка по понятиям.

Константин Хабенский

Это, наверное, тот случай, когда актера любят не благодаря популярному персонажу, а вопреки ему. Потому что тот персонаж – бандит бандитом и отрыжка 90-х, а Дюжев сексуален, интеллектуален и говорит потрясающим басом.И это мы еще даже про фигуру не вспомнили.

Алексей Чадов

Всем выйти из сумрака! Безумно красивый профиль и затаенная интеллигентская рефлексия на дне карих глаз. Если ты поклонница Хабенского, то в каждом фильме хочешь спасти его. А потом чтоб он тебя. И так несколько раз.