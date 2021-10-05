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8 нестандартных советов, с которыми даже рутинные дела решаются легко и просто

8 нестандартных советов, с которыми даже рутинные дела решаются легко и просто

Как часто нам приходится заниматься рутиной без особого желания. 

В таком настроении и дела медленно идут, и результаты не особо радуют. А вот если есть парочка секретов, как сделать будничные заботы намного интереснее и легче — другое дело. 

Эта подборка лайфхаков выручит в любой ситуации: и при уборке дома, и во время готовки и даже на работе.

1. Быстрая чистка яиц

 

Почистить вареные яйца можно приложив минимум усилий.

Почистить вареные яйца можно приложив минимум усилий.

Обычно чистка вареных яиц — это долгое и нудное занятие, которое никто не любит. Но и его можно модернизировать, использовав несложный прием. Сразу после того как яйца пробудут в кипятке нужное время, берем одно из них, кладем в стакан и заливаем холодной водой. После этого закрываем открытую часть стакана рукой и интенсивно взбалтываем яйцо. Достаточно всего секунд 10, чтобы скорлупа сама отошла.

2. Чистка утюга

 

Есть простой, но эффективный метод чистки без дополнительных средств. /Фото: i1.rozetka.ua

Есть простой, но эффективный метод чистки без дополнительных средств. 

После глажки на покрытии утюга часто остаются частички ткани, которые потом пригорают. Простой влажной тряпкой их не убрать, а при следующей подготовке вещей такие досадные остатки пригорелостей ухудшают процесс глажки. Чтобы быстро почистить утюг без дополнительных покупных средств, можно использовать соль.

Нужно включить утюг и дать ему нагреться, а потом просто «проутюжить» соль, предварительно рассыпанную на ткани. После этого остается только протереть покрытие утюга, и дело готово.

3. Блеск зеркал

 

Кристальная чистота благодаря средству из холодильника. /Фото: homester.com.ua

Кристальная чистота благодаря средству из холодильника. 

Всегда хочется, чтобы дома было чисто и уютно. Если уборка в самом разгаре, а средство для чистки зеркал закончилось, не стоит отчаиваться, возможно, дома найдется напиток, который спасет ситуацию. Это спрайт! Нужно надеть на бутылку распылитель, сделать пару «пшиков» на поверхность зеркала и как обычно протереть мягкой тряпочкой. Все жирные следы и отпечатки пальцев как рукой снимет.

4. Импровизированный душ

 

Раковине иногда тоже нужно искупаться.

Раковине иногда тоже нужно искупаться.

После мытья посуды нужно позаботиться и о раковине. Однако быстро вымыть ее иногда довольно проблематично. Струя воды целенаправленная, и смывать края не удобно. Есть простой выход из этой ситуации, если под рукой окажется обычный шарик или резиновая перчатка. Воздушный шарик больше подойдет, потому что его легче надеть и закрепить на кране. В его нижней части нужно сделать небольшое отверстие, а потом включить воду. Теперь с помощью шарика можно как угодно менять направление воды и быстро помыть труднодоступные места.

5. Самодельная точилка для карандаша

 

Просто и удобно.

Просто и удобно.

Если удобная точилка для карандаша сломалась, можно всегда сделать новую, используя подручные средства. Правда, придется полакомиться Киндер Сюрпризом, но это скорее приятный бонус, чем отягчающее обстоятельство. С одной стороны «яйца» канцелярским ножом делаем небольшое отверстие, по диаметру подходящее карандашу, а внутрь приклеиваем чинку. Теперь у нас есть закрытая точилка, с которой можно быстро подготовить канцелярские предметы и при этом не насорить на рабочем столе.

6. Спички, которые не потушить

 

Полезная вещь в походах и во время отдыха на природе.

Полезная вещь в походах и во время отдыха на природе.

Повышенная влажность, осадки и вода не помешают развести костер, если при себе будут такие модифицированные спички. Все что нужно для этого лайфхака — это обычные спички, бенгальские огни и немного парафина. 

Со спичек в небольшую емкость счищаем серу, к ней добавляем немного воды, смешиваем, от свечей берем стружку парафина и опять тщательно перемешиваем. Смесь должна получиться умеренно густой, тогда в нее макаем бенгальские огни и даем застыть. Оставляем верхушку нетронутой, а нижнюю часть обматываем изолентой. Если поджечь такую импровизированную спичку, а потом окунуть ее в воду, а затем снова достать — она продолжит гореть, как ни в чем ни бывало.

7. Первая помощь при укусах комаров

 

Хорошая новость для любителей сладкой газировки. /Фото: danutemilvydiene1.100kursov.com

Хорошая новость для любителей сладкой газировки.

Во время отдыха на природе общения с надоедливыми насекомыми не избежать. Укусы комаров обычно раздражают больше всего. Чтобы забыть об их существовании и продолжать спокойно отдыхать, можно использовать простое народное средство: смочить место укуса кока-колой и немного потереть. Зуд быстро пройдет и не будет давать о себе знать долгое время.

8. Эффективное мытье бутылок

 

Необычный способ для мытья посуды, но зато действенный. /Фото: i.ytimg.com

Необычный способ для мытья посуды, но зато действенный. 

Как можно быстро помыть бутылку с узким горлышком? Особенно если в ней был томатный сок или молоко, которые не особо хорошо отмываются и имеют свойство подсыхать на стенках. Очень просто! С помощью яичной скорлупы. Нужно засыпать внутрь немного этого неожиданного ингредиента чистоты, долить воды, закрыть крышечку и хорошенько взболтать. С помощью скорлупы внутренние стенки бутылки быстро очистятся, и ее будет легко домыть с помощью обычной воды из-под крана.

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