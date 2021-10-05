8 нестандартных советов, с которыми даже рутинные дела решаются легко и просто

Как часто нам приходится заниматься рутиной без особого желания.

В таком настроении и дела медленно идут, и результаты не особо радуют. А вот если есть парочка секретов, как сделать будничные заботы намного интереснее и легче — другое дело.

Эта подборка лайфхаков выручит в любой ситуации: и при уборке дома, и во время готовки и даже на работе.

1. Быстрая чистка яиц

Почистить вареные яйца можно приложив минимум усилий.

Обычно чистка вареных яиц — это долгое и нудное занятие, которое никто не любит. Но и его можно модернизировать, использовав несложный прием. Сразу после того как яйца пробудут в кипятке нужное время, берем одно из них, кладем в стакан и заливаем холодной водой. После этого закрываем открытую часть стакана рукой и интенсивно взбалтываем яйцо. Достаточно всего секунд 10, чтобы скорлупа сама отошла.

2. Чистка утюга

Есть простой, но эффективный метод чистки без дополнительных средств.

После глажки на покрытии утюга часто остаются частички ткани, которые потом пригорают. Простой влажной тряпкой их не убрать, а при следующей подготовке вещей такие досадные остатки пригорелостей ухудшают процесс глажки. Чтобы быстро почистить утюг без дополнительных покупных средств, можно использовать соль.

3. Блеск зеркал

Нужно включить утюг и дать ему нагреться, а потом просто «проутюжить» соль, предварительно рассыпанную на ткани. После этого остается только протереть покрытие утюга, и дело готово.

Кристальная чистота благодаря средству из холодильника.

Всегда хочется, чтобы дома было чисто и уютно. Если уборка в самом разгаре, а средство для чистки зеркал закончилось, не стоит отчаиваться, возможно, дома найдется напиток, который спасет ситуацию. Это спрайт! Нужно надеть на бутылку распылитель, сделать пару «пшиков» на поверхность зеркала и как обычно протереть мягкой тряпочкой. Все жирные следы и отпечатки пальцев как рукой снимет.

4. Импровизированный душ

Раковине иногда тоже нужно искупаться.

После мытья посуды нужно позаботиться и о раковине. Однако быстро вымыть ее иногда довольно проблематично. Струя воды целенаправленная, и смывать края не удобно. Есть простой выход из этой ситуации, если под рукой окажется обычный шарик или резиновая перчатка. Воздушный шарик больше подойдет, потому что его легче надеть и закрепить на кране. В его нижней части нужно сделать небольшое отверстие, а потом включить воду. Теперь с помощью шарика можно как угодно менять направление воды и быстро помыть труднодоступные места.

5. Самодельная точилка для карандаша

Просто и удобно.

Если удобная точилка для карандаша сломалась, можно всегда сделать новую, используя подручные средства. Правда, придется полакомиться Киндер Сюрпризом, но это скорее приятный бонус, чем отягчающее обстоятельство. С одной стороны «яйца» канцелярским ножом делаем небольшое отверстие, по диаметру подходящее карандашу, а внутрь приклеиваем чинку. Теперь у нас есть закрытая точилка, с которой можно быстро подготовить канцелярские предметы и при этом не насорить на рабочем столе.

6. Спички, которые не потушить

Полезная вещь в походах и во время отдыха на природе.

Повышенная влажность, осадки и вода не помешают развести костер, если при себе будут такие модифицированные спички. Все что нужно для этого лайфхака — это обычные спички, бенгальские огни и немного парафина.

Со спичек в небольшую емкость счищаем серу, к ней добавляем немного воды, смешиваем, от свечей берем стружку парафина и опять тщательно перемешиваем. Смесь должна получиться умеренно густой, тогда в нее макаем бенгальские огни и даем застыть. Оставляем верхушку нетронутой, а нижнюю часть обматываем изолентой. Если поджечь такую импровизированную спичку, а потом окунуть ее в воду, а затем снова достать — она продолжит гореть, как ни в чем ни бывало.

7. Первая помощь при укусах комаров

Хорошая новость для любителей сладкой газировки.

Во время отдыха на природе общения с надоедливыми насекомыми не избежать. Укусы комаров обычно раздражают больше всего. Чтобы забыть об их существовании и продолжать спокойно отдыхать, можно использовать простое народное средство: смочить место укуса кока-колой и немного потереть. Зуд быстро пройдет и не будет давать о себе знать долгое время.

8. Эффективное мытье бутылок

Необычный способ для мытья посуды, но зато действенный.

Как можно быстро помыть бутылку с узким горлышком? Особенно если в ней был томатный сок или молоко, которые не особо хорошо отмываются и имеют свойство подсыхать на стенках. Очень просто! С помощью яичной скорлупы. Нужно засыпать внутрь немного этого неожиданного ингредиента чистоты, долить воды, закрыть крышечку и хорошенько взболтать. С помощью скорлупы внутренние стенки бутылки быстро очистятся, и ее будет легко домыть с помощью обычной воды из-под крана.

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