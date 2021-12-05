15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Большинство знают сайентологию как религию, которую принял Том Круз, Джон Траволта и другие голливудские знаменитости. Однако сайентология намного более распространенная религия, чем думают некоторые. Например, вот еще 15 звезд, которые вместе с Крузом и Траволтой находятся в поисках «истинного духовного просветления».
Келли Престон
Если подумать, то нет ничего удивительного в том, что актриса Келли Престон подалась в сайентологию. Она ведь замужем за Джоном Траволтой, который открыто называет себя сайентологом. Она также дружит с Томом Крузом и даже была на его свадьбе. Престон снималась в нескольких довольно крупных фильмах, включая «Джерри Магуайер» и «Близнецы». Она временно поставила свою актерскую карьеру на паузу и занялась семьей.
Аланна Мастерсон
Аланна наиболее известна благодаря своей роли в сериале «Ходячие мертвецы», но мало кто знает, что она последователь сайентологии. Мастерсон росла в семье сайентологов, но ее отец, Джо Ричи, в какой-то момент отрекся от веры. Бывший сайентолог заявил в интервью, что религия вызвала напряжение между ним и его детьми.
Кэтрин Белл
Актриса Кэтрин Белл можно было увидеть в сериале «Военно-юридическая служба» и фильме «Брюс Всемогущий». Белл присоединилась к церкви сайентологии вместе с бывшим мужем. Она не слишком афишировала свою причастность к религии, но говорила о том, как она помогла ей с актерской карьерой и успехом. Однако, ходят слухи, что актриса отреклась от церкви после развода.
Нэнси Картрайтр
Хотя ее имя и даже внешность могут не показаться вам знакомыми, многие из вас наверняка узнают ее по голосу. Картрайт прославилась как голос Барта Симпсона из «Симпсонов». Картрайт очевидно предана своей религии ¬- она регулярно жертвует ей крупные суммы денег (если верить источникам, $10 миллионов) и поощряет в этом начинании друзей.
Керсти Элли
Когда актриса Лиа Ремини отреклась от церкви сайентологии, в новостях много писали о негативной реакции других звездных последователей церкви. Среди них была актриса Керсти Элли, наиболее известная ролью в сериале «Чирс» и участием в шоу «Танцы со звездами». Элли привлекла к себе внимание СМИ, когда обозвала Ремини «фанатичкой» и заявила, что она теперь ее враг. Хотя теперь их вражда позади, Элли все еще состоит в церкви и остается верна сайентологии.
Дженна Элфман
Актриса Дженна Элфман также не одобрила уход Ремини из церкви. Эльфман прославилась в конце 90-х благодаря роли Дармы в сериале «Дарма и Грег». Именно Элфман написала тот твит, который ретвитнула Элли, тем самым положив начало слухам о вражде с Ремини. Но Ремини не единственная, кто получил неодобрение Элфман – бывшие последователи церкви сообщали, что Элфман открыто и жестко осуждала их тоже.
Джейсон Ли
Многие знают актера Джейсона Ли как главного героя сериала «Меня зовут Эрл», но немногие знают, что он тоже сайентолог. СМИ заговорили о его религиозной принадлежности после его развода с актрисой Кармен Ллайвелин. Она покинула «культ», как она выразилась, и рассказала СМИ все о том, как с ней обращались до и после ее ухода. Она утверждала, что Ли прислал ей письмо о «разъединении», когда она ушла из церкви.
Элизабет Мосс
Отношения звезды сериала «Безумцы» и церкви сайентологии публично менялись с теплых на прохладные. Хотя она все еще состоит в церкви, она выражала некоторые разногласия с религией, но при этом утверждает, что она помогла ей стать лучше и более успешной в жизни. Хотя многие считают, что религия стала причиной развода актрисы, ведь ее бывший муж не принадлежал к сайентологии.
Итан Сапли
Следующий в списке коллега Джейсона Ли по сериалу «Меня зовут Эрл», Итан Сапли. Актер также известен по ролям в фильмах «Вспоминая Титанов» и «Эволюция». Но немногие знают, что актер тоже сайентолог. Ходили слухи, что именно благодаря церкви Сапли и другие сайентологи получили роли в сериале «Меня зовут Эрл», так как создатель шоу и многие звезды являются ее последователями.
Джульетт Льюис
За свою карьеру актриса Джульетт Льюис снялась во множестве голливудских блокбастеров, но мало кто близко знаком с ее биографией и знает, что она тоже последователь сайентологии. Ее религиозная принадлежность привлекла внимание, когда Льюис выступила в поддержку Тома Круза в 2014 году. Когда об актере негативно отзывались СМИ за его принадлежность к церкви, Льюис настаивала, что за этим стоят фармацевтические компании, так как сайентология выступает против таких препаратов как, например, антидепрессанты.
Бек
Музыкант и сайентолог Бек (Хэнсен) предпочитает держать при себе свои религиозные взгляды и принадлежность. Неудивительно, ведь его связывали со смертью пары, которая утверждала, что им досаждали участники церкви, включая Бека и Круза. Пара работала с Беком, и после их самоубийства пошли слухи, что Бек в какой-то мере был ответственным за их смерть.
Даг Е. Фрэш
В церкви сайентологии не так много хип-хоп музыкантов, но по крайней мере один публично поддержал религию. Дуглас Е. Дэвис, известный также как Даг Е. Фрэш, называет себя первым хип-хоп музыкантом, присоединившимся к религии. В интервью он призвал чернокожих присмотреться к церкви, так как «Сайентология – это не белая религия. Она не только для белых». Однако он честно предупредил, что она не для всех.
Майкл Пенья
Актер Майкл Пенья сыграл множество комедийных ролей в Голливуде и даже присоединился к киновселенной Marvel. Когда его спросили, почему он присоединился к сайентологии, Пенья рассказал, что был несчастлив даже после того, как обрел славу, и когда он увидел рекламу церкви (с участием самой Дженны Элфман), это вдохновило его на вступление. Сразу после рекламы он просто пришел в ближайшую церковь и спросил, как ему вступить.
Лора Препон
Звезда сериалов «Шоу 70-х» и «Оранжевый – хит сезона» известна в Голливуде своим спокойным и расслабленным нравом. Сама она считает, что этой чертой обязана сайентологии. Хотя она предпочитает не распространяться о своей религиозной принадлежности, она публично опровергла слухи о том, что церковь отличается гомофобией и выступает против равноправия. Церковь якобы выступала против роли актрисы в сериале «Оранжевый – хит сезона», но Препон опровергла это.
Дэнни Мастерсон
Коллега Лоры Препон по сериалу «Шоу 70-х» возглавляет наш звездный список. Нет ничего удивительного в том, что Мастерсон тоже принадлежит к церкви сайентологии – ведь его семья уже засветилась в этом списке. Он всегда открыто говорил о своей религии и предубеждении общества против нее. Мастерсон заявляет, что сайентология – это логический идеализм, который представляет собой всего лишь стремление к знаниям и очищение от воспоминаний о тяжелом прошлом.
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