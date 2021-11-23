Мода на грани нервного срыва: Кутюрье взяли курс на эпатаж и «обнаженку»

Мода на грани нервного срыва.

Подиум

На модных показах

На модных показах

На модных показах

Красные дорожки

Актриса и певица Дженнифер Лопес на вручении премии Latin Billboard Awards в Майами, 2017 год

Ирина Шейк (российская супермодель и актриса) на оскаровская вечеринка журнала Vanity Fair, 2015 г.

Рианна (американская певица и актриса) на церемонии вручения премии Fashion Award, 2014 г.

Бейонсе (певица, актриса и танцовщица) в благотворительном зале музея "Метрополитен", 2015 г.

Кендалл Дженнер (американская супермодель)

Ким Кардашян (актриса, фотомодель)

Блеона (популярная албанская певица) на вручении премии American Music Awards, 2014 г.

На сцене

Майли Сайрус - молодая американская певица, автор песен и актриса, в последнее время часто радует поклонников провокационными нарядами

Леди Гага известна своей склонностью к эпатажу, поэтому ее откровенные наряды уже не удивляют

Американская поп-дива Шер даже в преклонном возрасте продолжает любить откровенные наряды

Идею – в массы!

Шоковая терапия 18+

Коллекция «My Pussy, My Choice», Namilia

Коллекция «My Pussy, My Choice», Namilia

Коллекция «My Pussy, My Choice», Namilia

Создатели модной коллекции «My Pussy, My Choice», Namilia

Гравюра Исаака Крукшенка «Слишком много и слишком мало, или летняя одежда 1556 и 1796 годов» (На основе рисунка Джорджа Маутарда Вудворда)