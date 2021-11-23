Мода на грани нервного срыва: Кутюрье взяли курс на эпатаж и «обнаженку»

Мода на грани нервного срыва.
Как гласит известный анекдот, «Женщина всегда думает, чего бы такого съесть, чтобы похудеть, и что бы такого одеть, чтобы выглядеть по возможности раздетой». Сегодня эта фраза все чаще воспринимается буквально. Если скорость, с которой женщины в современном мире избавляются от условностей, не замедлится хоть немного, то еще буквально через пару десятков лет школьные учителя начнут бороться за свое право приходить на занятия топлес.
Подиум
Высокая мода, являясь флагманом новых тенденций, в данном вопросе уже давно свой путь определила. На модных показах обнажать или почти обнажать моделей, похоже, становится хорошим тоном.
На модных показах
На модных показах
На модных показах
Красные дорожки
Знаменитости, в погоне за вниманием прессы, в последние годы настолько часто «обнажают талант» на церемониях вручений различных премий, что уже больше удивляют платья, не демонстрирующие женские прелести столь откровенно.
Актриса и певица Дженнифер Лопес на вручении премии Latin Billboard Awards в Майами, 2017 год
Ирина Шейк (российская супермодель и актриса) на оскаровская вечеринка журнала Vanity Fair, 2015 г.
Рианна (американская певица и актриса) на церемонии вручения премии Fashion Award, 2014 г.
Бейонсе (певица, актриса и танцовщица) в благотворительном зале музея "Метрополитен", 2015 г.
Кендалл Дженнер (американская супермодель)
Ким Кардашян (актриса, фотомодель)
Блеона (популярная албанская певица) на вручении премии American Music Awards, 2014 г.
На сцене
Если же говорить о концертных и театральных нарядах, то тут можно признать, что поворот в общественном сознании практически свершился: так как сцена – это особый мир, то все, что делается на ней ради создания художественного образа, нами воспринимается уже естественно. Однако есть, конечно, оговорка - если это «все» действительно талантливо и в данном контексте уместно.
Майли Сайрус - молодая американская певица, автор песен и актриса, в последнее время часто радует поклонников провокационными нарядами
http://funhere.ru/?p=19273
Леди Гага известна своей склонностью к эпатажу, поэтому ее откровенные наряды уже не удивляют
Американская поп-дива Шер даже в преклонном возрасте продолжает любить откровенные наряды
Идею – в массы!
Итак, сегодня можно говорить об открытости женского тела как об устоявшемся в моде тренде. И, как любое новшество, выйдя из подиумов и пройдя испытание на звездных дорожках, оно уже успело проникнуть «в народ». Массовое желание девушек продемонстрировать всему миру сокровенные части тела удачно (или фатально) совпало с развитием всемирной сети. И теперь эта модель поведения приобретает среди молодежи порой даже вирусные формы.
Шоковая терапия 18+
Впрочем, пока выпускницы школ и звезды сцены стремятся себя максимально оголить, корабль высокой моды уже поворачивает на новый, еще более шокирующий галс. Молодой немецкий бренд Namilia на Неделе моды в Нью-Йорке представил коллекцию весна-лето 2018 под говорящим названием «My Pussy, My Choice» (Моя киска, мой выбор). Все модели дефилировали по подиуму в нарядах, украшенных весьма реалистично выполненными изображениями женских вагин.
Коллекция «My Pussy, My Choice», Namilia
Коллекция «My Pussy, My Choice», Namilia
Коллекция «My Pussy, My Choice», Namilia
http://funhere.ru/?p=19273
Создатели модной коллекции «My Pussy, My Choice», Namilia
Авторы коллекции утверждают, что на данную идею их вдохновил роман Дени Дидро «Нескромные драгоценности». Это была, вероятно, одна из самых смелых интерпретаций классики. Хочется верить, что подобное направление в моде не будет плодотворно развиваться и радовать своих поклонников все новыми идеями, хотя ручаться за что-то в современном мире сложно.
Впрочем, во все времена хранителям традиций казалось, что молодежь слишком вольно себя ведет, а современная мода слишком откровенна. Например, английский карикатурист Исаак Крукшенк в 1796 году так высмеивал контраст нарядов XVI столетия и ампирной моды конца XVIII века.
Гравюра Исаака Крукшенка «Слишком много и слишком мало, или летняя одежда 1556 и 1796 годов» (На основе рисунка Джорджа Маутарда Вудворда)
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