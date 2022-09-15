Партию жести заказывали? Пользователи Интернета рассказывают о самых трэшовых ситуациях, которые им

Иногда, глядя на некоторые весьма живописные «фокусы» и «трюки», которые представители вида homosapiens откидывают в общественных местах на глазах у сотен случайных прохожих, становится как-то страшно за будущее нашего генофонда, а вера в человечество начинает медленно испаряться.











Что же, наши дорогие читатели, если вы уже успели соскучиться по старой доброй жести, то возрадуйтесь, ибо сегодня мы подогнали для вас целый ее грузовик. Итак, представляем вашему вниманию милую подборку трэшовых историй от обитателей Интернет-пространства о самых омерзительных, тошнотворных и шокирующих вещах, которые им доводилось видеть в общественном месте.



Фирменный коктейль от#яжматери

Во всем есть свои нюансы

Палец в рот не клади

Семьдесят пять – баба ягодка опять

«За деток и двор стреляю в упор!»

«Не смей продавать моей бабушке кокаин, черт возьми!»