Партию жести заказывали? Пользователи Интернета рассказывают о самых трэшовых ситуациях, которые им

Иногда, глядя на некоторые весьма живописные «фокусы» и «трюки», которые представители вида homosapiens откидывают в общественных местах на глазах у сотен случайных прохожих, становится как-то страшно за будущее нашего генофонда, а вера в человечество начинает медленно испаряться.
Что же, наши дорогие читатели, если вы уже успели соскучиться по старой доброй жести, то возрадуйтесь, ибо сегодня мы подогнали для вас целый ее грузовик. Итак, представляем вашему вниманию милую подборку трэшовых историй от обитателей Интернет-пространства о самых омерзительных, тошнотворных и шокирующих вещах, которые им доводилось видеть в общественном месте.
Фирменный коктейль от#яжматери
«Когда-то давно, когда я служил в морской пехоте, мы с другом вернулись в казармы из увольнения и обнаружили, что, пока командир был где-то в отъезде, ребята закатили просто адскую вечеринку. Добрая половина наших доблестных пулеметчиков были пьяны в зюзю. Каким-то образом они умудрились провести в казарму двух девиц, которых они сняли в соседнем городке. Как бы то ни было, одна из них, похоже, недавно родила ребенка, и когда я подошел поближе, то увидел, что она стояла с голой грудью и наливала ребятам в рюмки для шотов грудное молоко, так сказать, собственного производства. Когда я это увидел, то сразу побежал в туалет блевать».
Во всем есть свои нюансы
«Каждый раз, когда я вспоминаю эту историю, то искренне надеюсь, что я просто что-то неправильно понял. Один раз стоял в очереди в аптеку, и передо мной была одна живописная парочка: мужчина лет сорока, с виду чистый реднек, и его дочка лет шестнадцати, выглядела очень расстроено. Я как раз выбирал на витрине презервативы, когда мужик попросил у аптекарши дать ему «супер-надежный тест на беременность». Пока она искала товар за прилавком, этот парень начал объяснять девочке разницу между сводным братом и кровным двоюродным братом, и почему спать с последним – это не самая лучшая идея, особенно с точки зрения генетики».
Палец в рот не клади
«Выпивал как-то в пятницу в одном местном баре. За столиком в углу сидели парень и девушка, оба пьяные по самое не могу. На каком-то этапе девушка полезла под стол и начала делать парню приятно. У бармена глаза стали по пять копеек, он побежал к ним с криками, что здесь им не бордель. И что вы думаете, тот самый парень, которого она удовлетворяла, просто взял и откусил бармену палец. Все начали кричать, кто-то стал звонить 911, вышибала пытался заставить это психа выплюнуть откушенный палец. К счастью, бармену повезло, потому что ближайшая больница была всего в двух кварталах, и палец успешно пришили на место».
Семьдесят пять – баба ягодка опять
«Работаю продавцом в небольшом продуктовом магазинчике. У меня была одна постоянная покупательница, очень приветливая и вежливая пожилая леди семидесяти пяти лет, которая всегда мне улыбалась и называла меня внучком. Мне, кстати, тогда было всего 19. И вот, один раз, когда я помог ей донести до машины сумку с продуктами, она внезапно обняла меня на прощание, а, вернувшись за прилавок, я обнаружил у себя в заднем кармане брюк пару грязных ношенных бабушкиных труселей размера XL. Брр, до сих пор мурашки по коже».
«За деток и двор стреляю в упор!»
«Один раз видела в супермаркете одну девушку. Ей было лет 20-25, грязные сальные спутанные волосы, была одета в спортивный топ и коротенькие шорты, из кармана которых выглядывала пачка сигарет, никакой обуви, стояла босиком. Судя по животу, она была где-то на 7 месяце беременности. И она покупала в магазине спортивных товаров черный матовый дробовик 12 калибра. Не знаю почему, но меня это просто чертовски впечатлило».
«Не смей продавать моей бабушке кокаин, черт возьми!»
«Недавно тусовался в одном ночном клубе. Где-то в полпервого ночи туда завалилась необычная троица: старушка лет восьмидесяти в очках, розовом кардигане и бабушкиной шали и две пьяные фифы лет по 20 в мини-юбках. Пока фифы покупали себе выпить и заигрывали с парнями, бабушка тихонечко подошла к одному молчаливому парню, который толкался у входа и покуривал сигаретку. Они обменялись парой слов, а потом вдвоем направились в переулок за баром. Когда одна из девах это увидела, она чуть не накинулась на паренька с громкими криками: «Эй ты, козел, не смей продавать моей бабушке кокаин, черт возьми!», на что бабушка-одуван ответила ей: «Заткнись, Джейн, это мой восемьдесят первый день рождения, и я, черт побери, буду делать все, что хочу». Не знаю, чем все закончилось, потому что мне позвонил друга, и пришлось уходить».
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