Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр«

Сегодня в магазинах такой выбор всякой обуви, что и растеряться немудрено. Но если душа просит чего-то особенного, а дизайнерские туфли стоят как крыло от самолета, то можно применить свой талант. Ведь и правда, для того чтобы превратить обычную пару в эксклюзивный шедевр, нужны всего лишь желание и немного терпения.

Мы обожаем разглядывать работы людей с золотыми руками, которые из рядовой обуви могут сделать штучную вещицу с изюминкой. А некоторые идеи так и вовсе взяли на заметку.

«Моя первая попытка разрисовать обувь. Я в восторге от того, что получилось»







В жизни это не надел бы. Просто поставил бы и любовался.



«Я сделала их сама! Полностью! И этот печатный принт тоже»





«У меня серьезные проблемы с ногами, от обычной обуви все болит. А босиком-то не везде походишь.



Поэтому взяла и сделала вот это»





Какими же удобными они выглядят!



«Я тут полностью все сам нарисовал»







Да е-мое, я не могу перестать на них пялиться.



«Ну наконец-то все готово, и я могу их надеть прямо сегодня»







Блин, да это невероятно!



«Свадебные туфли для сестры. Первый раз, кстати, обувь переделывала»







«На подошве — стихотворение, которое я сама написал в честь ее свадьбы».



А вот эти ботинки — полностью ручной работы







Так, я срочно хочу их купить!

Что-то потрясающее! Была бы просто счастлива отыскать среди них любые своего размера.ннымиМне кажется, что кто-то точно захочет их лизнуть.Да я бы и себе их прикупил. А мне вообще-то за 40.Выглядит как-то прямо очень профессионально.Милота-то какая, божечки.Не знаю, чему я завидую больше: твоей обуви или твоему таланту.А вы когда-нибудь превращали своими руками обычные вещи в эксклюзивные? Или предпочитаете не заморачиваться переделками?