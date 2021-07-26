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Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

Сегодня в магазинах такой выбор всякой обуви, что и растеряться немудрено. Но если душа просит чего-то особенного, а дизайнерские туфли стоят как крыло от самолета, то можно применить свой талант. Ведь и правда, для того чтобы превратить обычную пару в эксклюзивный шедевр, нужны всего лишь желание и немного терпения.
Мы обожаем разглядывать работы людей с золотыми руками, которые из рядовой обуви могут сделать штучную вещицу с изюминкой. А некоторые идеи так и вовсе взяли на заметку.
«Моя первая попытка разрисовать обувь. Я в восторге от того, что получилось»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

В жизни это не надел бы. Просто поставил бы и любовался.

«Я сделала их сама! Полностью! И этот печатный принт тоже»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр
«У меня серьезные проблемы с ногами, от обычной обуви все болит. А босиком-то не везде походишь.

Поэтому взяла и сделала вот это»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр
Какими же удобными они выглядят!

«Я тут полностью все сам нарисовал»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

Да е-мое, я не могу перестать на них пялиться. 

«Ну наконец-то все готово, и я могу их надеть прямо сегодня»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

Блин, да это невероятно! 

«Свадебные туфли для сестры. Первый раз, кстати, обувь переделывала»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

«На подошве — стихотворение, которое я сама написал в честь ее свадьбы».

А вот эти ботинки — полностью ручной работы

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

Так, я срочно хочу их купить!

 

И эта целая галерея обуви — работа одного человека

20+ человек с прямыми руками, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

Что-то потрясающее! Была бы просто счастлива отыскать среди них любые своего размера. 

Одна маленькая вышивка, и — вжух! — стандартные кеды стали необыкновенными

20+ человек с прямыми руками, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

«Переделала старые бежевые туфли во что-то сказочное»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

Вот была просто обувка, а получилась вкуснятина

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

Мне кажется, что кто-то точно захочет их лизнуть. 

«Я прямо горжусь этой своей раскраской под дерево»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

«Сын хотел ледяного и огненного драконов. Вот, нарисовала»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

Да я бы и себе их прикупил. А мне вообще-то за 40.

«А я тут сделал кроксы золотыми и сияющими»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

«Моя двоюродная сестра — учительница химии. Поэтому сделала ей туфли с элементами из таблицы Менделеева»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр«

А я на днях разрисовала новую пару обуви»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

Выглядит как-то прямо очень профессионально. 

«Добавила вышивку на старые слипоны. Да, мне еще учиться и учиться, но результатом вполне довольна»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

Милота-то какая, божечки.  

«Не смогла найти те самые идеальные туфли для вечеринки, так что пришлось импровизировать»

Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

«Потратил все выходные на то, чтобы придумать эту роспись. Что думаете?»
Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

Не знаю, чему я завидую больше: твоей обуви или твоему таланту. 

«Как же долго я искала свои идеальные свадебные туфли! 2 часа переделок — и вот она, пара моей мечты»
Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр

«Сама украшала ботинки аж 2 раза. Просто сначала все пошло не так и переделывала. Но оно того стоило!»
Люди, которые любые невзрачные туфли превратят в шедевр
А вы когда-нибудь превращали своими руками обычные вещи в эксклюзивные? Или предпочитаете не заморачиваться переделками?

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Обувьпеределка
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