Притча о том, как научить детей счастью

Вот она, самая ценная семейная мудрость.



Однажды шел по дороге старый мудрый человек, разглядывал природу и любовался весенними яркими красками. Тут он увидел мужчину, который нес на плечах необъятно огромный груз. Было заметно, как у него от такой тяжести подкашиваются ноги.







– Почему ты обрекаешь себя на такой тяжкий труд и страдания? – спросил старик.



– Я страдаю для того, чтобы мои внуки и дети были счастливыми, – ответил бедолага. – Мой прадед обрекал себя на тяжкий труд ради деда, дед – ради отца, отец – ради меня, а я буду страдать ради счастья моих детей.



– А кто-то в вашей семье был счастливым? – поинтересовался мудрый собеседник.



– Пока ещё нет, но дети и внуки наверняка станут счастливыми! – мечтательно воскликнул мужчина.



– К сожалению, неграмотный не может научить читать, а крот никогда не воспитает орла! – вздохнул старый мудрый человек. – Сперва нужно научиться самому быть счастливым, только тогда ты сможешь научить детей счастью. Это и будет твой самый ценный подарок.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





