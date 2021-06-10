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Притча о том, как научить детей счастью

Вот она, самая ценная семейная мудрость.

Однажды шел по дороге старый мудрый человек, разглядывал природу и любовался весенними яркими красками. Тут он увидел мужчину, который нес на плечах необъятно огромный груз. Было заметно, как у него от такой тяжести подкашиваются ноги.

Притча о том, как научить детей счастью

– Почему ты обрекаешь себя на такой тяжкий труд и страдания? – спросил старик.

– Я страдаю для того, чтобы мои внуки и дети были счастливыми, – ответил бедолага. – Мой прадед обрекал себя на тяжкий труд ради деда, дед – ради отца, отец – ради меня, а я буду страдать ради счастья моих детей.

– А кто-то в вашей семье был счастливым? – поинтересовался мудрый собеседник.

– Пока ещё нет, но дети и внуки наверняка станут счастливыми! – мечтательно воскликнул мужчина.

– К сожалению, неграмотный не может научить читать, а крот никогда не воспитает орла! – вздохнул старый мудрый человек. – Сперва нужно научиться самому быть счастливым, только тогда ты сможешь научить детей счастью. Это и будет твой самый ценный подарок.

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