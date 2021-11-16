Как Святой Николай стал прототипом Деда Мороза, Санта Клауса и др. сказочных Рождественских героев

Cанта Клаус. Автор: Хэддон Сандблом. / Святой Николай.
Дед Мороз, Санта Клаус, Йоулупукки, Пэр-Ноэль, Юлетомте - любимые герои рождественских и новогодних праздников в разных странах, общей характеристикой которых является то, что раз в году в морозную зимнюю ночь они дарят детям подарки. Откуда же взялись эти персонажи, из каких легенд и преданий они пришли в нашу жизнь. Достоверно известно, что у всех этих сказочных героев есть реальный прототип, живший много веков назад, а имя ему - Святитель Николай, самый почитаемый святой в христианской религии, день памяти которого приходится на 19 декабря.
Икона Святого Николая-Угодника.
Никола-Угодник, глубоко чтимый святой многими народами земли, попал в народные сказки из христианских легенд и преданий, которые гласят, что родился он в турецком городе Патары в 258 году в семье супружеской пары, долго ждавшей наследника. Имя ребенку родители дали Николай (Николас), с греческого языка означающее «победитель народов».
В водах Иордана.
Мальчик с детства рос сердобольным ребенком и пытался всякому помочь, кто нуждался в помощи, так как дух добра, любви, сострадания к ближнему, царивший в доме его родителей, с детства наложил свой отпечаток на формирование его личности. Рано потеряв отца с матерью и получив богатое наследство, Николай начал тратить деньги на благотворительность.
Приданое для трех девиц. (Джентиле да Фабриано, ок. 1425).
По одному из преданий Святой Николай случайно узнал, что разорившийся купец чуть было не отправил троих красавиц-дочерей зарабатывать на жизнь блудом. Увидев тяжкие мысли отца, горечь и безысходность его положения, юноша подкрался ночью к их дому и незаметно забросил в окно узел с золотом. Отец девушек, проснувшись утром, очень обрадовался такому счастью и на вырученные за золото деньги выдал дочерей замуж. По иной версии Николай подбрасывал деньги несколько дней, то в обувь, то в печную трубу, после чего золотые монетки попадали в носки девушек, сушащиеся у огня. Так он помог многим бедным и страждущим. И так появилась традиция тайно класть подарки для детишек в башмаки под елкой или в носочки у камина.
Избавитель невинно-погибающих.
Со временем Николай стал архиепископом и был славен многими добрыми делами и чудесами: спас родной город Ликию от голода, во время мятежа во Фригии, помог троим императорским воеводам успокоить толпу и решить конфликт мирным путем, сохранил жизнь невинно осужденным. А еще он мог утихомирить море, остановить бурю, шторм и спасти утопающих.
Помощь утопающим.
Почитание Святого Николая на Руси
Николай Чудотворец был столь почитаем на Руси, что во многих странах в нем стали видеть исконно русского святого. Простой люд считал Николая вторым заступником после Бога. День памяти Николая угодника в декабре установлен в день смерти святого, а в августе - в день его рождения. В народе его называли «Никола зимний» или «Никола осенний». Есть еще «Никола весенний» - в день памяти переноса мощей святого в город Бари.
Святой Николай, разносящий подарки детворе под Новый год.
Издревле считалось, что в эти дни Святой Николай, опускаясь с небес, обходит всю землю и помогает бедному народу, который молился ему во всех тяжких жизненных ситуациях, и он им приходил на помощь. Проводы на войну, венчание, тяжкие роды, любые трудности в жизни были обязательно сопряжены с молитвами этому святому. Молись ему и воины на полях сражений.
Стоящий у врат рая.
По славянскому преданию считалось, что святой Николай был начальником рая, отпирающим райские врата большим ключом и встречающим у них души умерших. В 17-18 веках была широко распространена традиция влаживать в руку покойного письмо к Николаю Чудотворцу с прошением о прощении усопшему грехов его.
Николай Угодник - мужицкий Бог, в поверьях русского крестьянства ассоциировался с покровителем урожая, плодоношения, пчеловодства, домашней живности и диких зверей.
Икона Николая-угодника Чудотворца.
Интересен тот факт, что согласно преданию иконография «Николы зимнего» существенно изменилась во времена властвования Николая I, обратившего внимание на то, что в иконографии его небесный покровитель изображен без головного убора и сделавшего замечание духовенству. С того времени на иконах голова «Николы зимнинего» была облачена в митру.
Как Святой Николай попал из Европы в Америку
Каждая из православных стран имела свои традиции и своего персонажа, который ассоциировался с образом доброго и справедливого святого. Этот герой всегда старался помочь бедным и вознаградить послушных, и наказать за плохое поведение нерадивых.
Популярность Святого Николая в былые времена была очень велика в Голландии, так как будучи морской страной, всегда уповала на помощь святого, который покровительствовал морякам.
Спасение моряков (Джентиле да Фабриано, ок. 1425).
Во время Реформаций в Европе, а в особенности в протестантской религии, культ святых практически исчезает. И лишь в Голландии традиция в день памяти святого класть в деревянные башмачки детей сладости и фрукты осталась незыблемой.
Это одна из старых немецких гравюр, на которой дети и сам Санта Клаус собрались у «дерева Клауса». Гравюра из немецкой книги «50 басен с картинками для детей».
И что интересно, именно голландцы привезли в 1626 году в Северную Америку фигуру Святого Николая, установленную на носу одного из фрегатов, и свою традицию его почитания. В Новом Свете они купили у индейцев кусок земли за двадцать четыре доллара и назвали свое поселение Новым Амстердамом, ныне Нью-Йорк.
Святой Николай - покровитель моряков.
Деревянная скульптура Николая Святителя была установлена на главной площади, а со временем имя "Santa Nicolas" трансформировалось в "Санта Клаус". Это американизированное имя святителя и стало впоследствии известно всему миру.
Санта Клаус. Автор: Том Ньюсом.
В 1822 году в канун Рождества, преподаватель литературы Колумбийского университета Клемент Кларк Мур сочинил для своих шестерых отпрысков сказку в стихах «Ночь перед Рождеством, или визит Святого Николая», где за главного героя взял Санта Клауса, который по сюжету стихотворения является в ночь перед Рождеством и опускается с большим мешком по каминной трубе в дом, чтобы положить под елку подарочки ребятне. Изобразил его литератор веселым и толстеньким старичком и с трубкой, которой дымит, не переставая.
Санта-Клаус. Иллюстрация Томаса Наста к стихотворению Клемента Мура.
Дети Кларка тот час же узнали в этом персонаже слугу их дома - упитанного и веселого голландца. В стихотворении он был одет шубу, имел белую бороду и красный нос, а средством передвижения у Санты были восемь оленей, запряженных в сани, с серебряными колокольчиками на шеях.
Санта Клаус на оленях.
Клемент Мур, почитав свое творение детям и удовлетворившись их восторгом, спрятал рукописный текст в стол и напрочь забыл о нем. Но получилось так, что через год его друг без спросу отнес этот стих в газету Sentinel, которая и напечатала сочинение Клемента в канун Рождества 1823 года.
Санта-Клаус. Художник: Хеддон Сандблом. (1931).
Успех был неожиданно громким. Газеты и журналы наперебой печатали рождественское стихотворение, а вскоре появилось и отдельное его издание. Так, Клемент Мур, не думаючи, не гадаючи, стал классиком американской литературы, а Санта Клаус вошел в жизнь миллионов американцев.
Санта Клаус.
И в довершение ко всему, в 1930 году компания «Кока-Кола» придумала очень хитрый рекламный ход, позволяющий не забывать об их чудесном напитке ни летом, ни зимой: чикагский художник Хэддон Сандблом нарисовал одежду Санта-Клауса в красно-белых цветах Кока-Колы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии