Как Святой Николай стал прототипом Деда Мороза, Санта Клауса и др. сказочных Рождественских героев

Cанта Клаус. Автор: Хэддон Сандблом. / Святой Николай.

Икона Святого Николая-Угодника.

В водах Иордана.

Приданое для трех девиц. (Джентиле да Фабриано, ок. 1425).

Избавитель невинно-погибающих.

Помощь утопающим.

Почитание Святого Николая на Руси

Святой Николай, разносящий подарки детворе под Новый год.

Стоящий у врат рая.

Икона Николая-угодника Чудотворца.

Как Святой Николай попал из Европы в Америку

Спасение моряков (Джентиле да Фабриано, ок. 1425).

Это одна из старых немецких гравюр, на которой дети и сам Санта Клаус собрались у «дерева Клауса». Гравюра из немецкой книги «50 басен с картинками для детей».

Святой Николай - покровитель моряков.

Санта Клаус. Автор: Том Ньюсом.

Санта-Клаус. Иллюстрация Томаса Наста к стихотворению Клемента Мура.

Санта Клаус на оленях.

Санта-Клаус. Художник: Хеддон Сандблом. (1931).

Санта Клаус.