Как быстро избавиться от накипи в чайнике

В этой статье мы расскажем как легко, без лишних усилий удалить накипь на чайнике или кипятильнике, чтобы вода у нас была чистой, а прибор служил верой и правдой долгое время.









Что такое жёсткая вода?

Способы умягчения воды

Лимонная кислота от накипи

В самом начале следует уяснить, что такое жёсткая вода? Часто слишим эту «жёсткую воду», но не все понимают, почему она ЖЁСТКАЯ?Жёсткая вода - это вода, в которой содержится много растворённых солей, в основном кальция и магния. Соли кальция и магния еще называют солями жёсткости. Это не очень приятная для человека вещь, ведь эти соли попадая к нам в организм с помощью воды откладываются на стенках сосудов, на костях и хрящах. И отнюдь не делают кости прочнее, а наоборот, делают их более хрупкими, хрящи неподвижными, а сосуды плохо проходимыми.Вот поэтому нельзя пить воду из-под крана. Теоретически — она чистая, в ней нет бактерий (их убивают хлором и его содержание допустимо маленькое, по нормам СанПИН), но в ней есть соли кальция и магния, которые откладываются в организме.И, конечно, эта самая жёсткая вода добавит нам проблем с накипью на чайниках, стиральных машинках и других нагревательных приборах для воды.Способов борьбы с жёсткой водой придумано много, укажем самые простые:фильтр от жётской воды: обратный осмос или бытовой барьер или аквафор для смягчения водыкипячение — соли откладываются на нагревательном элементе, требуется их отфильтровать или не использовать нижнюю часть водызамораживание воды: соли после размораживания легко оседают на дно посуды, вы просто не используете нижнюю водичку, а выливаете еёдождевая водаКак избавиться от накипи в чайнике? Тоже приведём пару примеров, без экзотических кока-колой и очистками картофеля и яблок.Нормальным людям некогда этим заниматься, да и отмыть чайник от этих методов — тоже потребует услий и времени. Помня уроки химии, вспоминаем, что соли кальция и магния растворяются кислотами. Мы берём, конечно же, пищевуе, а не серную.Уксус от накипиСамым простым и эффективным методом является добавление уксуса в воду и кипячение уксусного раствора. На 1 литр воды нужно добавить до полстакана столового уксуса 9% или 1 столовую ложку уксусной эссенции 70%.При этом заметим, что не нужно доливать воду до верха и кипятить целый чайник. Если у вас накипь только на нагревательном элементе, то и заливайте столько воды, чтобы его покрыть полностью. Стенки пропарятся и так при кипячении и незначительная накипь с них сойдёт. А у Вас будет уксусный раствор хорошей конентрации.Перелить уксуса тоже не бойтесь, ничего он не сделает с вашим чайником. Далее хорошо полоскаем и моем губкой внутри чайника. Ну и снаружи тоже. ????Недостаток этого метода сомнительный, но он есть: запах уксуса. Не все переносят. Поэтому даём следующий способ.Берём на 1 литр воды 2 чайные ложки сухой лимонной кислоты или сок половины свежего лимона или лайма. Наливаем воды так, чтобы был покрыт нагревательный элемент, чтобы концентрация раствора была достаточно высокой. А ещё точнее — наливаем воду до отметки МИНИМУМ на чайнике, дабы его не сжечь.Так что больше — можно, если переборщите ничего страшного.Кипятим, лимонная кислота быстро растворится при нагревании воды, а накипь исчезнет. Моем чайник.Если с первого раза всё не отошло, то во-первых, проводите эту процедуру в будущем чаще, а во-вторых, наведите кислый раствор ещё раз и повторите процедуру. Ничего страшного с вашим чайником не случится.Есть ещё покупные порошки для удаления накипи, но их мы рассматривать не будем, ибо не ясно, зачем тратить деньги, если уксус и лимонка всегда под рукой и замечательно работают?Накипь на кипятильнике удаляем теми же растворами, но рабочую жидкость берем с тем расчётом, чтобы кипятильник был хорошо погружён в воду, иначе он сгорит. Далее тоже моем его.