Не «Агдамом» единым: какой еще портвейн пользовался популярностью в СССР

Каких-либо проблем с виноградом в Советском Союзе не было. Выращивали его буквально по всей территории страны, где был хотя бы мало-мальски подходящий климат. Но больше всего винограда выращивалось в Молдавии, Грузии, Армении и Крыму. Винограда было столько, что он даже на экспорт шел. Само собой, делали из него и алкогольные напитки, в том числе портвейн. Огромной популярностью пользовалась марка «Агдам». Однако, употребляли советские граждане далеко не только ее. Давайте же вспомним самые популярные советские портвейны.
1. «Три топора»
Дешево и сердито. |Фото: triptonkosti.ru.
Портвейн «777» по популярности точно не уступал «Агдаму». При этом с точки зрения качества и вкуса оба напитка были на приблизительно одинаковом уровне. Конечно же, мнения по поводу «семерок» в народе были разные. Кто-то считал этот портвейн неплохим бюджетным напитком. Другие относились к нему с откровенным пренебрежением, считая «чернилами».стоила 1 рубль 87 копеек. Напиток имел карамельный привкус.
2. «Номерной»
Номерных было несколько. |Фото: sunduk-forum.ru.
В Советском Союзе выпускалось большое количество номерных портвейнов. Они буквально так и назывались: «Портвейн №13», «33», «72» и т.п. Однако, самым популярным среди номерных определенно был «Портвейн №15». Напиток имел 18% крепости и 10% сахара, не вонял спиртом и позиционировался как продукт «высшего качества». Бутылка 15-го обходилась в Советском Союзе в 1 рубль 90 копеек. Напиток имел приятный фруктово-ягодный вкус.
3. «Порту»
Из самой Португалии. |Фото: cpleten.net.
Футбольный клуб, город в Португалии и, конечно же, портвейн… Как несложно догадаться, в Советском Союзе бутылки с «Porto» были импортным продуктом. Несмотря на это достать напиток до времен сухого закона было несложно. «Порту» достаточно активно импортировался в СССР и встречался в двух видах – красном и белом. В конце 1970-х бутылка иностранного портвейна обходилась в 4 рубля. У напитка был сливово-виноградный вкус с ежевичными нотками.
4. «Кавказ»
Неплохой был портвейн. |Фото: sammler.ru.
Еще один хорошо продававшийся в Советском Союзе портвейн с 7% сахара и крепостью в 18%. Чаще всего «Кавказ» брали как альтернативу более дешевым напиткам вроде «777» и «Агдам».вкус.
5. «Массандра»
Крымский портвейн. |Фото: unc.ua.
Портвейн «Массандра Ливадия» был одним из самых популярных крымских напитков. Это был очень хороший, но в то же время и очень дорогой портвейн. Бутылка «Массандры» обходилась в 6 рублей, однако по своим качествам крымский напиток был сопоставим (а то и вовсе превосходил) лучшие импортные варианты, в том числе из Португалии. «Ливадию» выдерживали в течении 5 лет. Напиток имел крепость в 18.5% и содержал 8% сахара. Вкус отдавал оттенкам чернослива и вишни.
6. «Айгешат»
Армянский портвейн. |Фото: nakleyki.sites.spb.ru.
Еще один советский портвейн, достойный упоминания. Напиток с очень крепким винным вкусом и нотками вишни, сливы и смородины. Производился «Айгешат» из винограда, выращенного в Армении. Выдерживали напиток 3 года, благодаря чему он относился уже к числу так называемых марочных портвейнов. Само собой, цена у «Айгешата» была соответствующей. За одну бутылку нужно было отдать 4 рубля 42 копейки.
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