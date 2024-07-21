Растения, которые превосходно чувствуют себя в тени

Хотите, чтобы дачный участок стал самым настоящим райским уголком на земле, где буйство красок и ароматов радует на протяжении нескольких месяцев, независимо от того, есть солнце или нет? Тогда ловите подборку растений, которые прекрасно чувствуют себя в тени, но при этом выглядят ничуть не хуже нуждающихся в постоянном солнечном свете.

1. Лобелии для сада

2. Хосты для сада

3. Медуница для сада

4. Люпины для сада

5. Водосборы для сада

6. Наперстянки для сада

7. Примулы для сада

Лобелия — прекрасное украшение для сада на дачном участке и не только.Лобелия – роскошно цветущее растение из семейства колокольчиковых, также известное как колокольчик или цветок кардинала. Как правило, лобелия славится оттенками синего, розового, белого, фиолетового и красного цветов. Она растёт на влажной кислой почве и встречается на лугах, в лесах и болотистых местностях. Некоторые виды обычно выращивают в садах из-за их привлекательных цветков в форме трубы. Растение прекрасно чувствует себя в полутени, любит хорошо дренированную почву и отлично переносит различные температуры. Регулярно поливайте её, чтобы продлить цветение, а сухостойные растения зацветут позже. Лобелия также используется в традиционной медицине для лечения респираторных заболеваний и как стимулирующее средство, поэтому станет не только украшением дачного участка, а и палочкой-выручалочкой при простуде и кашле.Обязательно посадите хосту в собственном саду, поскольку это растение будет радовать своей красотой не один месяц.Хоста — популярные тенелюбивые многолетники, известные своей привлекательной листвой разных размеров, форм, расцветок и высокими соцветиями. Как правило, они неприхотливы в уходе, хорошо растут на влажной, дренированной почве. И совсем неудивительно, что это растение пользуется огромной популярностью у садоводов, поскольку сочная и яркая листва привлекает к себе внимание круглый год. Хосту можно высаживать массово, чтобы создать эффект пышной текстуры, или сочетать с другими теневыносливыми растениями, такими как папоротники и хойхера, для создания красивой смешанной композиции. Хосты также отлично подходят для придания саду текстуры, а ещё их можно использоваться в качестве почвопокровного растения, заполняющего промежутки между другими растениями. Кроме того, они отлично приживаются в контейнерах, поэтому вазоны с хостой можно расставить во внутренних двориках и на террасах.Разбавьте свой сад медуницей.Пульмонария — род цветковых растений семейства Огуречные (Boraginaceae), широко известны как медуница. Зачастую, это низкорослые многолетники, растущие в тенистых или частично затенённых местах. Они известны своей привлекательной листвой и гроздьями голубых, розовых или белых цветов, появляющихся весной. Медуница прекрасно растёт во влажной, хорошо дренированной почве, богатой органическими веществами, такими как перепревший навоз. Почва должна быть постоянно влажной, но не сырой, и важно избегать чрезмерного полива. Растение также хорошо переносит некоторую сухость, но для поддержания здоровья и яркости листьев необходим регулярный полив. Уход за растениями рода Pulmonaria, как правило, несложен. Медуница требует регулярной обрезки старых, увядших листьев и цветков, чтобы стимулировать рост новых. Также важно удалять любую больную или повреждённую листву, чтобы предотвратить распространение болезни.Присмотритесь к люпинам — они отлично впишутся в сад.Люпин — род цветковых растений семейства бобовые (Fabaceae), известное своими высокими, эффектными соцветиями разных цветов, включая голубые, пурпурные, розовые и белые оттенки. Растение предпочитает полное солнце частичной тени и хорошо растёт на каменистых, щебнистых или песчаных почвах. Ко всему прочему, оно отлично переносит ветреную погоду, а также устойчиво к засухе, но при этом требует хорошего дренажа почвы. Посадив люпин на клумбу в саду, можно добиться красивого сочетания цветов и текстуры, особенно если они высажены группами или штамбами одного цвета. Люпины прекрасно смотрятся в сочетании с раннецветущими луковичными и весеннецветущими растениями, а также с другими высокими многолетниками, цветущими летом.Водосборы также прекрасно чувствуют себя в тени, радуя разнообразием цветов и оттенков.Аквилегия, также известная как Водосбор — это род многолетних растений семейства лютиковые (Ranunculaceae). Как правило, водосборы привлекают внимание своими красивыми колокольчатыми цветами различных расцветок, включая синие, фиолетовые, красные, белые и жёлтые оттенки. Аквилегия предпочитает полное солнце полутени и хорошо дренированную почву. Её можно выращивать на обычной садовой почве с достаточным дренажем и регулярным поливом, но при этом растение не переносит чрезмерно сырую или влажную почву. Водосборы станут прекрасным дополнением к любому саду благодаря своим красивым цветкам в форме колокольчиков. Они особенно эффектны на клумбах и бордюрах, а также прекрасно смотрятся в сочетании с другими многолетними растениями, такими как ирис, лилейники и маргаритки Шаста.Яркие и такие неприхотливые наперстянки, станут прекрасным дополнением сада.Наперстянка является многолетним растением, произрастающим в Европе. Она известна своими высокими, эффектными, заострёнными цветоносами различных цветов, включая розовый, фиолетовый и белый. Растение предпочитает полутень и хорошо дренированную плодородную почву. Его следует высаживать в месте с достаточным увлажнением и защитой от сильных ветров. Также важно помнить о том, что части наперстянки, включая листья, цветы и семена, ядовиты и могут представлять опасность как для людей, так и животных при попадании в организм. Растение содержит токсичные соединения, вызывающие проблемы с сердцем и здоровьем.Посадив наперстянки в саду, вы будете любоваться их красотой на протяжении всего сезона.Сажать наперстянку необходимо весной или осенью на расстоянии тридцати пяти-пятидесяти сантиметров друг от друга. Растение требует регулярного полива в течение первого вегетационного периода, чтобы у неё сформировалась крепкая корневая система, также в этот период она требует сбалансированного удобрения. Подсохшие соцветия необходимо вовремя срезать, чтобы продлить дальнейшее цветение.Примулы невероятно хороши и ароматны.Примула обыкновенная — многолетнее растение, обильно цветущее яркими соцветиями в форме блюдца самых разных оттенков и цветов, включая розовый, фиолетовый, красный, жёлтый и белый. Их часто высаживают на клумбах и бордюрах, где в начале сезона они приобретают яркий цвет и разрастаются до нужного размера. Примулы также идеально подходят для альпинариев, поскольку отлично дополняют другие низкорослые растения, такие как седум, альпийский флокс и тимьян.Примула может похвастаться буйством красок и цветов.Выбирайте частично затенённое место с хорошо дренированным грунтом, богатым органическими веществами. Выкопайте для каждого растения примулы ямку, которая будет в два раза больше размера корневого кома. Поместите растение примулы в лунку, стараясь не повредить корни. Засыпьте лунку почвой и слегка взрыхлите почву вокруг растения. Цветочные кустики следует размещать на расстоянии примерно пятнадцати-тридцати сантиметров друг от друга, чтобы при цветении им не было тесно между собой.Разноцветные примулы украсят собой любую клумбу.Примулы хорошо сочетаются с другими теневыносливыми растениями, такими как хоста, нетерпеливые и морозник. Они также прекрасно смотрятся с другими раннецветущими весенними растениями, такими как нарциссы, тюльпаны и крокусы. Примулу также можно посадить в саду вместе с другими многолетними растениями, такими как кровоточащее сердце, водосборы и папоротник.