Как в СССР создавалась совершенная база для ракетных комплексов

В Советском союзе основы для ракетных комплексов класса «Пионер» и «Тополь» производились на Минском автомобильном заводе. Создаваемые там платформы для нужд военных прошли долгий и тернистый путь технической эволюции на пути к тому, чем они смогли стать в конечном итоге.











В Советском союзе основы для ракетных комплексов класса «Пионер» и «Тополь» производились на Минском автомобильном заводе. Создаваемые там платформы для нужд военных прошли долгий и тернистый путь технической эволюции на пути к тому, чем они смогли стать в конечном итоге.







О перспективной замене шасси МАЗ-547В задумались в 80-е годы прошлого века в Минске. Тогда тамошние конструкторы собрали несколько опытных образцов шасси МАЗ-7905, которое получило новенький 710-сильный двигатель и две переработанные кабины, которые решили вынести далеко вперед на передний подвес рамы. После испытаний машина получила некоторые доработки, в частности, кабину для третьего члена экипажа. Конечный вариант назвали МАЗ-7916. Именно на него и хотели монтировать пусковой комплекс «Пионер-3».







Вот только ситуация к тому моменту поменялась. Комплекс «Пионер» начали ликвидировать, и новый вариант шасси так и не попал в массовое производство. Однако, работа не пропала даром. Заложенные в МАЗ-7916 идеи позже получат свое развитие в новой передвижной базе уже для ракетных комплексов «Тополь».







К слову, найти замену базе МАЗ-547В пытались с начала 80-х. В первый же год декады, в УГК-2 Минского автозавода разработали МАЗ-7905 с колесной формулой 12х12. Тягач получил усиленное шасси от МАЗ-547А и на некоторое время смог стать промежуточным вариантом на отечественном рынке ракетных шасси. Разработка отличалась небывалой плавностью хода, а также большим количеством свободного места для установки специального оборудования. К сожалению, у тягача серьезно снизилась проходимость и максимальный угол подъема.







Созданное для Пионера в последствии использовалось для Тополя



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