Почему не стоит отказываться от стационарного телефона

Возвращать стационарный телефон или нет? Вот в чём вопрос. С одной стороны, все мы уже давно перешли на мобильные, отключив домашние средства связи за ненадобностью. Но с другой… Не поторопились ли мы? Ведь, как оказалось, стационарные телефоны скрывают в себе несколько сильных преимуществ.







В этой статье вы узнаете «подводные» плюсы этой технологии.

1. Работа без электричества

2. Стабильная связь

3. Выгодные условия

4. На связи с домом

5. Всегда на своем месте и… другие приятности

6. Экстренные ситуации

Так что скорее открывайте материал – и приступим..Иммунитет к отсутствию питания.Одно из главных преимуществ стационарных телефонов — их независимость от энергии. Если по каким-то причинам у вас отключится свет, обычный аналоговый телефон всё равно будет звонить. Но тут, конечно, есть нюанс. Работает это не со всеми стационарными телефонами. Но работает!Высокое качество связи.Мобильная связь бывает капризной: все из-за помех или перегрузки сети. При этом, если вы буду использовать домашний телефон, качество связи останется на том де высоком уровне (практически всегда).Даже если собеседник будет использовать мобильный, с вашей стороны все будет четко и чисто.Можно найти выгодный тариф.Некоторые провайдеры могут предложить выгодные тарифы, в которые входят:1. Мобильная связь;2. Связь по домашнему телефону;3. Интернет (домашний и мобильный).Такое комбо может обойтись в менее 1000 рублей. По крайней мере, такое мнение бытует на просторах интернета. И ещё одно: звонки на городские номера своего региона через стационарный телефон чаще всего бесплатны или почти бесплатны, что определенно приятно.Не нуждаются в подпитке.Ранее я упоминала, что стационарные телефоны не зависят от сети. Но что, если я вам скажу, что и заряжать их тоже не надо. Они всегда готовы к работе. По крайней мере, пока целы и исправны.Местонахождение телефона предсказуемо, что выручает в сложную минуту.Наверняка и у вас случались моменты долгих поисков забытого телефона. Ну а если вы еще и звук выключили — нервные поиски вам обеспечены. Со стационарным телефоном все не так: он всегда лежит на своём месте, не подкидывая поводов для беспокойств. Особенно такая определённость помогает более старшему поколению.В экстренных ситуациях домашний телефон может сэкономить драгоценные минуты.При возникновении экстренной ситуации дозвониться до служб с помощью домашнего телефона бывает проще. И дело тут не только в связи, но и в том, что по номеру домашнего телефона видно из какого города поступает звонок. Не приходится тратить драгоценное время на лишние разъяснения: все кратко и по делу.Стоит ли подключать домашний телефон? Вопрос так и остается открытым. Даже несмотря на его преимущества, люди сейчас более мобильны, и будто бы домашние телефоны уже не слишком-то котируются. Или у вас другое мнение? Если да, обязательно напишите комментарий — будет очень интересно обменяться мнениями.