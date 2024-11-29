Бои гладиаторов с носорогами, морские сражения на арене Колизея и др моменты фильма Ридли Скотта

Вскоре на большой экран выйдет новая картина Ридли Скотта - «Гладиатор II». Роль главного героя досталась Полу Мескалу. Трейлер обещает эпичные морские сражения на затопленной арене Колизея, битву с носорогом и беспощадное противостояние с бывшим гладиатором, промоутером по совместительству, которого играет Дензел Вашингтон.
Сражались ли гладиаторы с носорогами?
Пол Мескал. / Фото: kinoafisha.info
Одной из самых эпичных сцен фильма, безусловно, является зрелище римского воина, восседающего верхом на носороге и атакующего группу гладиаторов. Историки взбунтовались против такой вольной трактовки. Носорог действительно был гостем на арене Колизея. Только сражался он не с людьми, а с другими животными: бизоном, медведем, буйволом и даже двумя волами. Также были довольно редкие упоминания в исторических документах об этих экзотических животных, которых богатые римляне содержали в своих зверинцах ради развлечения.
Пол Мескал в роли Люциуса в фильме «Гладиатор II». / Фото: ancient-origins.net
В Древнем Риме вообще очень любили экзотических диких животных. История выставок подобных диковинок берёт своё начало с 3 века до нашей эры, когда римляне захватили в плен боевых слонов. Первые постановочные охоты на таких животных начали организовывать во 2 веке и вскоре они стали официальной частью республиканских государственных праздников. Такие эпичные звериные охоты ставили своей целью продемонстрировать величие Рима и императора, а также необъятность территорий, подвластных ему. Со всех концов Земли привозили экзотических животных, чтобы убить их ради развлечения. Их мясо затем раздавали восхищённым зрителям. Так и люди довольны, и нет нужды думать, куда деть такое огромное количество туш.
Сцена из фильма «Гладиатор II». / Фото: susanin.news
С животными сражались не гладиаторы, а специально обученные охотники, которые были вооружены копьями. Чаще всего устраивали бои между разными зверями. Между собой сражались, например, бык и слон, или слон и медведь. Подобные развлечения чрезвычайно нравились публике и имели даже больший успех, чем гладиаторские бои. Со временем, по мере упадка великой империи, римлян всё более интересовали не бои экзотических животных, а разведение домашнего скота.
Мозаика V века, изображающая двух гладиаторов, сражающихся с тигром. / Фото: commons.wikimedia.org
Происходили ли в Колизее морские сражения?
Более правдоподобным событием, показанным в фильме, историки назвали постановочную морскую битву (наумахию) в затопленном Колизее. Подобные зрелища обходились баснословно дорого и устраивались только в самых исключительных для империи случаях.
Первое такое событие произошло при императоре Августе в 1 веке до нашей эры. Оно проводилось на специально вырытом для этого искусственном озере и включало три десятка больших кораблей, перевозивших около трёх тысяч воинов и бесчисленное количество гребцов. Участниками таких «морских» боёв были обычно осуждённые преступники или военнопленные. Их участь была незавидной — в бою они должны были перебить друг друга или утонуть. Впрочем, самые отважные и удачливые могли получить императорское помилование.
«Наумахия» Ульпиано Чека (1894), показывает морской бой в Колизее. / Фото: en.m.wikipedia.org
Самое эпичное морское сражение было организовано императором Клавдием на озере Фуцин. В этой зрелищной битве участвовала сотня кораблей и почти 20 тысяч «моряков» и гребцов. Как утверждают письменные источники, именно на этом историческом мероприятии впервые прозвучала фраза: «Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» Её часто ошибочно приписывают гладиаторам и используют в кино, в том числе и в первой части «Гладиатора».
Нет никаких достоверных исторических сведений о том, что для организации подобных морских сражений когда-либо затапливали Колизей. Все литературные источники, которые об этом пишут, как говорят историки, не заслуживают доверия, ведь были написаны намного позже предполагаемых событий. Некоторые учёные считают это вероятным, так как во время открытия Колизея существовали инженерные механизмы, которые могли помочь обеспечить проведение наумахии.
Действительно ли опущенный вниз большой палец означал смерть для гладиатора?
В фильме «Гладиатор II» кинематографисты демонстрируют расхожее заблуждение по поводу жеста с большим пальцем. Поднятый вверх он означал пощаду для воина, а опущенный вниз — смерть на арене.
«Pollice Verso» Жана-Леона Жерома (1872). / Фото: fr.wikipedia.org
В этом есть некое рациональное зерно, так как арена была очень шумным местом и, как правило, люди для общения использовали жесты, так как услышать друг друга здесь было просто невозможно. Правда, поверженный гладиатор сам таким образом просил о пощаде. Он поднимал вверх указательный палец правой руки или даже саму руку. Эти жесты означали мольбу о помиловании. Если толпа хотела его смерти, то они просто указывали на него пальцем, чаще указательным. Фраза pollice verso буквально означает повёрнутый палец, без указания направления. Когда рукой махали, знак означал, что горло гладиатора должен перерезать тот, кто его победил. Те, кто хотел спасти побеждённого, но храброго бойца, давали знак pollice compresso, когда пальцы были прижаты к ладони, чтобы не вызывать визуальной путаницы.
Гладиаторы же были ценным активом. Промоутеры, которые платили им за выход на арену, не хотели нести убытки в случае их смерти. Особенно, когда, по настоянию толпы, у них мог быть выбор в этом вопросе. Поэтому всегда старались заслужить благосклонность зрителей, разрекламировав бойца. Идея с большим пальцем вниз, по-видимому, возникла около 1872 года с ростом популярности картины французского художника Жана-Леона Жерома. На ней он изображает весталок, подающих страшный знак. Хотя картина и называлась «Pollice Verso», её стали традиционно называть «картиной с опущенным большим пальцем».
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