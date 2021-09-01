В наше время практически ни один фильм не обходится без использования спецэффектов. За особенно хорошую работу в этой области вручают “Оскар”, а студии, выпускающие крупные блокбастеры, соревнуются между собой, придумывая все новые и новые техники. Мы предлагаем вам подборку из 10 сцен из фильмов до и после использования спецэффектов.
«Игра престолов»
«Стражи Галактики»
«Жизнь Пи»
«Хоббит»
«Великий Гэтсби»
«Матрица»
«Волк с Уолл-стрит»
«Гарри Поттер»
«Люди Икс: Дни минувшего будущего»
«Сумерки. Затмение»
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10 сцен из фильмов со спецэффектами
В наше время практически ни один фильм не обходится без использования спецэффектов. За особенно хорошую работу в этой области вручают “Оскар”, а студии, выпускающие крупные блокбастеры, соревнуются между собой, придумывая все новые и новые техники. Мы предлагаем вам подборку из 10 сцен из фильмов до и после использования спецэффектов.
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