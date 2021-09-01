10 сцен из фильмов со спецэффектами

В наше время практически ни один фильм не обходится без использования спецэффектов. За особенно хорошую работу в этой области вручают “Оскар”, а студии, выпускающие крупные блокбастеры, соревнуются между собой, придумывая все новые и новые техники. Мы предлагаем вам подборку из 10 сцен из фильмов до и после использования спецэффектов.



«Игра престолов»







«Стражи Галактики»







«Жизнь Пи»







«Хоббит»







«Великий Гэтсби»







«Матрица»







«Волк с Уолл-стрит»







«Гарри Поттер»







«Люди Икс: Дни минувшего будущего»







«Сумерки. Затмение»







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