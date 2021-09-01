Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей иванов
    Выходит Маяковский из трактира с девушками и видят пьяный в канаве валяется. Одна из девушек говорит- Володя вот вы п...Тюбик водки, вызо...
  • Ирина Мельникова
    Лично я мою голову каждый день и не понимаю как можно ложиться в чистую постель с грязной головой. Ведь волосы отличн...Как нужно мыть го...
  • Maxim Yushkin
    Норм., но дол на клинке не для облегчения клинка, а для жесткости (чтоб не гнулся).Символ доблести и...

10 сцен из фильмов со спецэффектами

В наше время практически ни один фильм не обходится без использования спецэффектов. За особенно хорошую работу в этой области вручают “Оскар”, а студии, выпускающие крупные блокбастеры, соревнуются между собой, придумывая все новые и новые техники. Мы предлагаем вам подборку из 10 сцен из фильмов до и после использования спецэффектов.

«Игра престолов»

10 сцен из фильмов со спецэффектами

«Стражи Галактики»

10 сцен из фильмов со спецэффектами

«Жизнь Пи»

10 сцен из фильмов со спецэффектами

«Хоббит»

10 сцен из фильмов со спецэффектами

«Великий Гэтсби»

10 сцен из фильмов со спецэффектами

«Матрица»

10 сцен из фильмов со спецэффектами

«Волк с Уолл-стрит»

10 сцен из фильмов со спецэффектами

«Гарри Поттер»

10 сцен из фильмов со спецэффектами

«Люди Икс: Дни минувшего будущего»

10 сцен из фильмов со спецэффектами

«Сумерки. Затмение»

10 сцен из фильмов со спецэффектами

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх