19 предметов мебели, которыми хочется обзавестись прямо сейчас

Уютная и комфортная атмосфера – вот, к чему стремятся все хозяева, обустраивая свой дом.

Иногда, чтобы добиться «той самой» незабываемой атмосферы, достаточно приобрести одну особенную вещь, которая сделает интерьер неповторимым.

Если какие-то из этих 19 элементов мебели и декора появятся у вас дома, друзья и родственники будут кусать локти от зависти

1. Двойной стул

Двойной стул-трансформер.

Высокий стульчик-трансформер, который легким движением руки превращается из детского во взрослый, станет прекрасным подарком для практичных родителей.

2. Яркий чехол

Яркий чехол для велосипеда.

Креативный яркий чехол для велосипеда превратит железного коня в настоящее произведение искусства, для которого точно найдется достойное место в доме.

3. Грубое дерево

Кровать из грубого дерева.

Великолепная кровать, изножье и изголовье которой выполнены из грубого необработанного дерева с его уникальным рисунком и трещинами, прекрасно впишется в интерьер спальни, оформленной в деревенском, рустикальном, скандинавском или даже индустриальном стиле. А подсветка, украшающая изголовье, создаст атмосферу интимности и таинственности.

4. Новогодние игрушки

Шарики с секретом.

Новогодние шарики, которые можно наполнить любимыми алкогольными напитками, станут оригинальными украшениями елки и порадуют гостей на вечеринке для взрослых.

5. Ночник

Ночник с солнечной батареей.

Очаровательный детский ночник, который днем накапливает солнечный свет, а ночью наполняет комнату мягким рассеянным светом.

6. Подставка для чашек

Подставка для чашек в виде осьминога.

Необычная подставка в виде реалистичного осьминога позволит разместить на своих щупальцах чашки и станет оригинальным украшением кухни.

7. Кофейный столик

Дизайнерский кофейный столик.

Уникальный дизайнерский столик с замысловатым проволочным каркасом черного цвета прекрасно впишется в интерьер современной гостиной и привнесет в интерьер загадочные и драматичные нотки.

8. Плетеное кресло

Уютное вязаное кресло.

Необычное кресло, сплетенное из огромных вязаных канатов, - замечательный подарок для ценителей комфорта и домашнего уюта.

9. Обнимающий диван

Диван с гибкими подлокотниками.

Фантастический пушистый диван с гибкими подлокотниками, способными в буквальном смысле заключить своего владельца в объятия, - самый уютный предмет мебели, который вы когда-либо видели.

10. Подвесное кресло

Подвесное садовое кресло.

Большое подвесное кресло станет прекрасной альтернативой качелям, любимым местом для отдыха семейного отдыха и прекрасным украшением ландшафта.

11. Журнальный столик

Круглый журнальный стол.

Круглый журнальный столик с рамкой для книг и периодических изданий - практичное и универсальное решение для любой современной гостиной.

12. Уникальное зеркало

Зеркало с секретом.

Большое зеркало, часть которого никогда не запотевает, станет настоящей находкой для любителей водных процедур и горячих ван.

13. Рабочий стол

Рабочий стол в рустикальном стиле.

Изумительный рабочий стол, выполненный из грубого дерева и эпоксидной смолы, настроит на творческий лад и украсит собой любую рабочую зону.

14. Раковина

Дизайнерская раковина.

Обычно раковины не поражают своим внешним видом, но этот дизайнерский шедевр, несомненно, станет гордостью ванной комнаты.

15. Приставной столик

Приставной столик с полочкой.

Миниатюрный приставной столик с полкой для книг станет стильной и функциональной деталью небольшой квартиры.

16. Полка

Книжная полка.

Узкий минималистичный стеллаж для книг украсит собой любое пространство и здорово сэкономит квадратные метры.

17. Модульный комплекс

Комплект модульной мебели.

Крошечная тумбочка, которая легко превращается в стульчик и небольшой рабочий столик, - прекрасное решение для детской комнаты.

18. Необычный стульчик

Стул-торшер.

Яркий креативный стульчик, спинка которого плавно перетекает в ножку торшера, украсит любое пространство и будет бросаться в глаза, каждому входящему.

19. Настольный светильник

Настольная лампа из бетона.

Настольная лампа, сочетающая в себе холод бетона, и которого изготовлен плафон, и теплый рассеянный свет лампочки.