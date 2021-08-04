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19 предметов мебели, которыми хочется обзавестись прямо сейчас

19 предметов мебели, которыми хочется обзавестись прямо сейчас

Уютная и комфортная атмосфера – вот, к чему стремятся все хозяева, обустраивая свой дом. 

Иногда, чтобы добиться «той самой» незабываемой атмосферы, достаточно приобрести одну особенную вещь, которая сделает интерьер неповторимым.

Если какие-то из этих 19 элементов мебели и декора появятся у вас дома, друзья и родственники будут кусать локти от зависти

19 предметов мебели, которыми хочется обзавестись прямо сейчас

1. Двойной стул

Двойной стул-трансформер.

Двойной стул-трансформер.

Высокий стульчик-трансформер, который легким движением руки превращается из детского во взрослый, станет прекрасным подарком для практичных родителей.

2. Яркий чехол

Яркий чехол для велосипеда.

Яркий чехол для велосипеда.

Креативный яркий чехол для велосипеда превратит железного коня в настоящее произведение искусства, для которого точно найдется достойное место в доме.

3. Грубое дерево

Кровать из грубого дерева.

Кровать из грубого дерева.

Великолепная кровать, изножье и изголовье которой выполнены из грубого необработанного дерева с его уникальным рисунком и трещинами, прекрасно впишется в интерьер спальни, оформленной в деревенском, рустикальном, скандинавском или даже индустриальном стиле. А подсветка, украшающая изголовье, создаст атмосферу интимности и таинственности.

4. Новогодние игрушки

Шарики с секретом.

Шарики с секретом.

Новогодние шарики, которые можно наполнить любимыми алкогольными напитками, станут оригинальными украшениями елки и порадуют гостей на вечеринке для взрослых.

5. Ночник

Ночник с солнечной батареей.

Ночник с солнечной батареей.

Очаровательный детский ночник, который днем накапливает солнечный свет, а ночью наполняет комнату мягким рассеянным светом.

6. Подставка для чашек

Подставка для чашек в виде осьминога.

Подставка для чашек в виде осьминога.

Необычная подставка в виде реалистичного осьминога позволит разместить на своих щупальцах чашки и станет оригинальным украшением кухни.

7. Кофейный столик

Дизайнерский кофейный столик.

Дизайнерский кофейный столик.

Уникальный дизайнерский столик с замысловатым проволочным каркасом черного цвета прекрасно впишется в интерьер современной гостиной и привнесет в интерьер загадочные и драматичные нотки.

8. Плетеное кресло

Уютное вязаное кресло.

Уютное вязаное кресло.

Необычное кресло, сплетенное из огромных вязаных канатов, - замечательный подарок для ценителей комфорта и домашнего уюта.

9. Обнимающий диван

Диван с гибкими подлокотниками.

Диван с гибкими подлокотниками.

Фантастический пушистый диван с гибкими подлокотниками, способными в буквальном смысле заключить своего владельца в объятия, - самый уютный предмет мебели, который вы когда-либо видели.

10. Подвесное кресло

Подвесное садовое кресло.

Подвесное садовое кресло.

Большое подвесное кресло станет прекрасной альтернативой качелям, любимым местом для отдыха семейного отдыха и прекрасным украшением ландшафта.

11. Журнальный столик

Круглый журнальный стол.

Круглый журнальный стол.

Круглый журнальный столик с рамкой для книг и периодических изданий - практичное и универсальное решение для любой современной гостиной.

12. Уникальное зеркало

Зеркало с секретом.

Зеркало с секретом.

Большое зеркало, часть которого никогда не запотевает, станет настоящей находкой для любителей водных процедур и горячих ван.

13. Рабочий стол

Рабочий стол в рустикальном стиле.

Рабочий стол в рустикальном стиле.

Изумительный рабочий стол, выполненный из грубого дерева и эпоксидной смолы, настроит на творческий лад и украсит собой любую рабочую зону.

14. Раковина

Дизайнерская раковина.

Дизайнерская раковина.

Обычно раковины не поражают своим внешним видом, но этот дизайнерский шедевр, несомненно, станет гордостью ванной комнаты.

15. Приставной столик

Приставной столик с полочкой.

Приставной столик с полочкой.

Миниатюрный приставной столик с полкой для книг станет стильной и функциональной деталью небольшой квартиры.

16. Полка

Книжная полка.

Книжная полка.

Узкий минималистичный стеллаж для книг украсит собой любое пространство и здорово сэкономит квадратные метры.

17. Модульный комплекс

Комплект модульной мебели.

Комплект модульной мебели.

Крошечная тумбочка, которая легко превращается в стульчик и небольшой рабочий столик, - прекрасное решение для детской комнаты.

18. Необычный стульчик

Стул-торшер.

Стул-торшер.

Яркий креативный стульчик, спинка которого плавно перетекает в ножку торшера, украсит любое пространство и будет бросаться в глаза, каждому входящему.

19. Настольный светильник

Настольная лампа из бетона.

Настольная лампа из бетона.

Настольная лампа, сочетающая в себе холод бетона, и которого изготовлен плафон, и теплый рассеянный свет лампочки.

 

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