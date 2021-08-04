19 предметов мебели, которыми хочется обзавестись прямо сейчас

Уютная и комфортная атмосфера – вот, к чему стремятся все хозяева, обустраивая свой дом.
Иногда, чтобы добиться «той самой» незабываемой атмосферы, достаточно приобрести одну особенную вещь, которая сделает интерьер неповторимым.
Если какие-то из этих 19 элементов мебели и декора появятся у вас дома, друзья и родственники будут кусать локти от зависти
1. Двойной стул
Двойной стул-трансформер.
Высокий стульчик-трансформер, который легким движением руки превращается из детского во взрослый, станет прекрасным подарком для практичных родителей.
2. Яркий чехол
Яркий чехол для велосипеда.
Креативный яркий чехол для велосипеда превратит железного коня в настоящее произведение искусства, для которого точно найдется достойное место в доме.
3. Грубое дерево
Кровать из грубого дерева.
Великолепная кровать, изножье и изголовье которой выполнены из грубого необработанного дерева с его уникальным рисунком и трещинами, прекрасно впишется в интерьер спальни, оформленной в деревенском, рустикальном, скандинавском или даже индустриальном стиле. А подсветка, украшающая изголовье, создаст атмосферу интимности и таинственности.
4. Новогодние игрушки
Шарики с секретом.
Новогодние шарики, которые можно наполнить любимыми алкогольными напитками, станут оригинальными украшениями елки и порадуют гостей на вечеринке для взрослых.
5. Ночник
Ночник с солнечной батареей.
Очаровательный детский ночник, который днем накапливает солнечный свет, а ночью наполняет комнату мягким рассеянным светом.
6. Подставка для чашек
Подставка для чашек в виде осьминога.
Необычная подставка в виде реалистичного осьминога позволит разместить на своих щупальцах чашки и станет оригинальным украшением кухни.
7. Кофейный столик
Дизайнерский кофейный столик.
Уникальный дизайнерский столик с замысловатым проволочным каркасом черного цвета прекрасно впишется в интерьер современной гостиной и привнесет в интерьер загадочные и драматичные нотки.
8. Плетеное кресло
Уютное вязаное кресло.
Необычное кресло, сплетенное из огромных вязаных канатов, - замечательный подарок для ценителей комфорта и домашнего уюта.
9. Обнимающий диван
Диван с гибкими подлокотниками.
Фантастический пушистый диван с гибкими подлокотниками, способными в буквальном смысле заключить своего владельца в объятия, - самый уютный предмет мебели, который вы когда-либо видели.
10. Подвесное кресло
Подвесное садовое кресло.
Большое подвесное кресло станет прекрасной альтернативой качелям, любимым местом для отдыха семейного отдыха и прекрасным украшением ландшафта.
11. Журнальный столик
Круглый журнальный стол.
Круглый журнальный столик с рамкой для книг и периодических изданий - практичное и универсальное решение для любой современной гостиной.
12. Уникальное зеркало
Зеркало с секретом.
Большое зеркало, часть которого никогда не запотевает, станет настоящей находкой для любителей водных процедур и горячих ван.
13. Рабочий стол
Рабочий стол в рустикальном стиле.
Изумительный рабочий стол, выполненный из грубого дерева и эпоксидной смолы, настроит на творческий лад и украсит собой любую рабочую зону.
14. Раковина
Дизайнерская раковина.
Обычно раковины не поражают своим внешним видом, но этот дизайнерский шедевр, несомненно, станет гордостью ванной комнаты.
15. Приставной столик
Приставной столик с полочкой.
Миниатюрный приставной столик с полкой для книг станет стильной и функциональной деталью небольшой квартиры.
16. Полка
Книжная полка.
Узкий минималистичный стеллаж для книг украсит собой любое пространство и здорово сэкономит квадратные метры.
17. Модульный комплекс
Комплект модульной мебели.
Крошечная тумбочка, которая легко превращается в стульчик и небольшой рабочий столик, - прекрасное решение для детской комнаты.
18. Необычный стульчик
Стул-торшер.
Яркий креативный стульчик, спинка которого плавно перетекает в ножку торшера, украсит любое пространство и будет бросаться в глаза, каждому входящему.
19. Настольный светильник
Настольная лампа из бетона.
Настольная лампа, сочетающая в себе холод бетона, и которого изготовлен плафон, и теплый рассеянный свет лампочки.
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