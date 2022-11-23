8 советов, которые помогут пережить ремонт на кухне и не ощутить дискомфорт

Обедать можно за журнальным столиком в гостиной
Любой ремонт – это всегда тяжело. Но если он на кухне, катастрофа приобретает вселенские масштабы, ведь ни готовить, ни мыть посуду, ни выполнять другие бытовые задачи в комнате нельзя. Novate.ru рассказывает, к каким хитростям стоит прибегнуть, чтобы ремонт не доставлял дискомфорта и не затрагивал привычный образ жизни.
Совет 1: Упакуйте по категориям вещи, которые хранились на кухне
Распределите вещи по разным коробкам. / Фото: celsiummobility.com
Когда будете собирать вещи на кухне, придерживайтесь правила: одна коробка – одна категория. Не нужно складывать в большой пакет все, что попадется под руку, иначе потом вы не сможете найти нужные гаджеты, посуду и продукты. Выделите одну коробку под текстиль, вторую – под мелкую бытовую технику, третью – под тарелки и столовые приборы, четвертую – под крупы, чай, кофе, подсолнечное масло и пр. Что касается крупной техники, то ее следует завернуть в пузырчатую пленку, а сверху обмотать полиэтиленом. Такие предохранительные меры нужны для того, чтобы на хромированных и металлических поверхностях не осталось никаких царапин, вмятин и прочего.
Совет 2: Выбросьте все ненужное
Кружки со сколами сразу отправляйте в мусорное ведро. / Фото: festima.ru
Как показывает практика, во время ревизии в квартире большинство ненужных вещей находится именно на кухне. Ремонт – отличный повод пересмотреть все предметы, проверить срок годности продуктов и специй, отложить в сторону посуду со сколами и нерабочую бытовую технику, которую вы уже год несете в сервис. Также стоит избавиться от лишних кружек и контейнеров, старого выцветшего текстиля, жестяных банок из-под чая, которые вы планировали использовать для хранения, но не сложилось. Вы удивитесь, но после такой ревизии вещей останется чуть ли не в два раза меньше, а значит, и места для временного хранения понадобится не так много, как планировалось.
Совет 3: Вынесите из квартиры все, чем не пользуетесь
Ненужная посуда и бытовая техника не должна мешаться в квартире. / Фото: usluga-vsem.ru
Кстати, о хранении. После упаковки у вас останется крупная техника, замотанная в пленку, а также многочисленные коробки с вещами. Если балкона и кладовки в квартире нет, вы наверняка захотите оставить все это в коридоре. А теперь представьте, к какому хаосу приведет это решение, ведь мастерам нужно будет носить через прихожую строительные материалы, они будут спотыкаться о коробки и могут нечаянно даже повредить содержимое одной из них. Именно поэтому мы советуем максимально освободить проходы и квартиру в целом.
Как вариант, арендовать бокс для хранения или попросить друзей выделить для коробок место в гараже. Обратите внимание, что оставлять вещи в подъездном коридоре нельзя – это противоречит противопожарным нормам.
Совет 4: Отложите вещи, которые могут понадобиться
Отложите по одному набору посуды для каждого члена семьи. / Фото: baamboozle.com
Так как вы не планируете уезжать из квартиры на время ремонта, сразу отложите необходимые вещи, которыми вы будете пользоваться. Мы говорим о тарелках, кружках столовых приборах – оставьте по одному экземпляру для каждого члена семьи. Кастрюль и сковородок тоже пусть будет по одной – чем меньше предметов вы оставите, тем меньше беспорядка будет в квартире. Кстати, вы вполне можете перейти на одноразовую посуду – так вам не придется проводить много времени у раковины с губкой в руке.
Совет 5: Постарайтесь обойтись минимумом техники
Переносная электрическая плита очень удобная в использовании. / Фото: tehnoteca.ru
Ремонт на кухне нельзя закончить за пару дней, поэтому стоит заранее настроить себя на то, что придется готовить в неудобных и ограниченных условиях. Возможно, холодильник придется перенести в коридор, а вместо полноценной столешницы использовать небольшую тумбу, на которой можно будет быстро что-то нарезать. Так как газовую плиту, скорее всего, придется отсоединить, хорошей идеей будет купить настольную электрическую варочную панель на две конфорки. Не обязательно новую – на сайте объявлений вполне можно будет найти экземпляр в хорошем состоянии, все-таки прибором вы будете пользоваться недолго. Продуманная и оборудованная зона для приготовления еды в прихожей или в свободной комнате поможет пережить ремонт, испытывая минимальный дискомфорт.
Совет 6: Оформите обеденную зону
Обедать можно за журнальным столиком в гостиной. / Фото: moretravel.ru
Подумайте, где вам будет удобно завтракать, обедать и ужинать. Если кухонный стол небольшой, поставьте его в углу в гостиной, чтобы он не занимал много места, и организуйте здесь обеденную зону. В случае, если мебель массивная и нигде не помещается, разберите ее, упакуйте и уберите в кладовку до конца ремонта. Спросите у друзей или родственников, возможно, у них есть небольшой столик, который можно одолжить на время. Или купите подходящий экземпляр на барахолке, а потом перепродайте его. Как вариант, использовать в качестве обеденного рабочий стол или журнальный. Во втором случае трапезничать придется в «турецком» стиле, расположившись на полу на подушках.
Совет 7: Найдите временное место для продуктов
Некоторые продукты можно хранить в корзинах на балконе. / Фото: nash-balkon.ru
Чтобы максимально облегчить себе жизнь, составьте меню на время ремонта, которое будет включать блюда, не нуждающиеся в долгом процессе готовки. Хорошим вариантом станут полуфабрикаты, мюсли, крупы быстрого приготовления. Важно, чтобы вы всегда успевали пообедать, и вам не приходилось заказывать еду на дом или ходить каждый день в кафе. Продукты, которые не нуждаются в низких температурах, можно хранить в картонных коробках, плетеных корзинах или пакетах. Только подпишите каждую коробку, чтобы не затягивать поиски нужных ингредиентов.
Совет 8: Подумайте, где будете мыть посуду
Посуду можно мыть в глубокой миске. / Фото: design-homes.ru
Так как ни мойкой на кухне, ни посудомоечной машиной воспользоваться нельзя будет, придется думать, где вы будете мыть посуду. Есть два варианта: раковина в ванной комнате либо сама ванна. Чтобы облегчить процесс и сделать его более комфортным, предусмотрите некоторые вещи:
• для того, чтобы мелкие остатки пищи не попадали в трубопровод и не засоряли его, купите фильтр для слива;
• положите рядом полотенца, чтобы сразу после процесса мытья вытирать посуду насухо (или найдите место, где будут сохнуть тарелки);
• найдите место, где будут храниться скребки, губки и средство для мытья посуды. Желательно, чтобы оно было скрыто от посторонних глаз, все-таки ванная должна оставаться, прежде всего, ванной;
• для остатков еды предусмотрите маленькое мусорное ведро с крышкой, и установите его рядом с местом, где планируете мыть посуду.
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