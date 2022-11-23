8 советов, которые помогут пережить ремонт на кухне и не ощутить дискомфорт

Обедать можно за журнальным столиком в гостиной

Совет 1: Упакуйте по категориям вещи, которые хранились на кухне

Распределите вещи по разным коробкам. / Фото: celsiummobility.com

Совет 2: Выбросьте все ненужное

/ Фото: festima.ru Кружки со сколами сразу отправляйте в мусорное ведро./ Фото: festima.ru

Совет 3: Вынесите из квартиры все, чем не пользуетесь

Ненужная посуда и бытовая техника не должна мешаться в квартире. / Фото: usluga-vsem.ru

Совет 4: Отложите вещи, которые могут понадобиться

Отложите по одному набору посуды для каждого члена семьи. / Фото: baamboozle.com

Совет 5: Постарайтесь обойтись минимумом техники

Переносная электрическая плита очень удобная в использовании. / Фото: tehnoteca.ru

Совет 6: Оформите обеденную зону

Обедать можно за журнальным столиком в гостиной. / Фото: moretravel.ru

Совет 7: Найдите временное место для продуктов

Некоторые продукты можно хранить в корзинах на балконе. / Фото: nash-balkon.ru

Совет 8: Подумайте, где будете мыть посуду

Посуду можно мыть в глубокой миске. / Фото: design-homes.ru