История гипноза от индийских йогов до Брюса Уиллиса

Удивительно, но гипноз оказался едва ли не самой древней лечебной практикой – из тех, что не утратили актуальности и в настоящее время. Кем был тот первый гипнотизер, что наслаждался эффектом от своего вмешательства в чужое сознание? Это неизвестно. Зато в течение последних веков специалистов по наведению транса, в том числе медиков, было достаточно много, чтобы вывести гипнотерапию на заслуженно высокий уровень.
Шаманы, жрецы, прорицатели и другие гипнотизеры
Гипноз – особенное состояние сознания. Оно интересовало людей уже очень давно; нет данных о том, когда появились первые гипнотизеры, но несомненно, что это случилось на заре человеческой цивилизации. Окруженный «могущественными» божествами и находящийся во власти неведомых ему сил, человек с древности стремился почувствовать в себе такие же возможности, ощутить единение с духами и с предками. И, оказалось, это возможно, если воспользоваться помощью специального проводника – жреца или шамана и погрузиться в особое состояние, как будто вне реального мира.
В древних культурах гипноз мог служить инструментом во время отправления разных религиозных культов, когда через жрецов-гипнотизеров таким образом «передавалась» воля богов и демонстрировались «чудеса» – уже тогда, по утверждению ученых, практиковался массовый гипноз. Индийские факиры устраивали гипнотические сеансы с целью продемонстрировать невозможные для человека умения – вроде полета или внезапного полного преображения «в другого человека». Они же использовали метод наведения транса в отношении змей и других хищников с помощью блестящих предметов, которые вводили животных в состояние, близкое к тому, что испытывает загипнотизированный человек.
Индийские йоги, факиры, заклинатели змей владели искусством гипноза с древних времен
Шаманы с помощью гипноза исцеляли некоторые хвори, колдуны Африки и Австралии, используя помимо прочего и наркотические вещества, управляя волей племени, якобы слушая богов.
В античном мире техникой гипноза активно пользовались служители некоторых культов, в том числе жрецы богини Гекаты. Дельфийский оракул – пифия – тоже, по-видимому, была обучена основам наведения транса, благодаря чему могла вызывать в посетителях чувство трепета и покорности воле богов. Гипнотический транс описывал в своих трудах персидский врач Авиценна в XI веке, определяя его отличия от обычного сна.
Есть данные об использовании гипноза древнеегипетскими жрецами
Само собой, с наступлением эпохи Средневековья гипноз и его изучение были запрещены, приравнены к колдовству и преследовались. Да и позже церковь крайне негативно относилась к таким воздействиям на человеческое сознание, и первые серьезные опыты изучения гипноза начались лишь в восемнадцатом веке.
Во многих племенах и сейчас шаман - «проводник» в особое состояние сознания
От Франца Месмера и его магнетизма – к Зигмунду Фрейду и его психоанализу
Пионером в изучении гипноза стал немецкий целитель Франц Антон Месмер (родился в 1734 году, умер в 1815). Один из девяти сыновей лесничего, он смог подняться довольно высоко по социальной лестнице, выгодно женившись и поступив в ученики к придворному врачу австрийской императрицы, а также выпустив научный труд, посвященный влиянию небесных тел на самочувствие человека. Месмер провозгласил существование «животного магнетизма» - формы этого влияния.
Франц Месмер
Все существующее пространство якобы пронизывает некий «флюид», и некоторые тела способны усиливать его, а другие – ослаблять. Так вот, лечение болезней Месмер сводил к гармоничному перераспределению флюида в организме, а достигал этого эффекта использованием намагниченных железных предметов, а также прикосновениями к пациенту и пассами. Месмеризм, или «животный магнетизм», стал отправной точкой для развития разных теорий и практик целительства, а еще мог объяснить механизм телепатии и гипноза – неизученных до тех пор явлений. Несмотря на популярность проводимых Месмером сеансов, при его жизни учение о животном магнетизме активно критиковалось научным сообществом.
Джеймс Брэйд
Сам термин «гипноз» появился в 1820 году благодаря последователю месмеризма Этьену Феликсу д’Энину де Кювилье, который, правда, отрицал существование флюида как физического явления, придавая особенное значение психическим процессам. Его термин «гипноз» популяризировал позже шотландский хирург и офтальмолог Джеймс Брэйд (родился в 1795 году, умер в 1860). Брэйд скептически относился к месмеристам, но обнаружил, что присутствовавшие на их сеансах пациенты ведут себя особенным образом, будучи явно не в состоянии поднять веки. Проведя собственные эксперименты, Брэйд сделал вывод, что длительное всматривание в определенный предмет с фокусированием на нем внимания приводит к тому, что человек засыпает глубоким сном. Такой сон Брэйд назвал «нервным», а позже – «гипнозом». Много изучавший разные гипнотические техники, Брэйд описал и самогипноз – состояние, которое умели вызывать у себя жрецы и маги древних цивилизаций.
Один из последователей Месмера, маркиз де Пюисегюр, стал автором термина «сомнамбулизм» и описал его в своих работах как один из видов транса – хождение во сне.
Дж. Э. Милле. «Сомнамбула»
На протяжении первой половины XIX века дискуссии ученых сводились к поддержке идеи «флюида» либо ее критике. В дальнейшем учения относительно гипноза усложнялись и во второй половине столетия в медицине сформировались две главные школы: парижская и нансийская. Невролог Жан Мартен Шарко, представитель парижской школы, изучал воздействие гипноза на больных с истерией. Для погружения в транс он использовал внезапные сильные раздражители – свет, звук, температуру, атмосферное давление. В поле его зрения оказывалось применение гипноза для пациентов с неврозами, и потому
гипноз он называл «искусственным неврозом», считая, что особое состояние сознания достигается лишь физическими воздействиями.
Жан Мартен Шарко
Что касается второй, нансийской школы, то ее представители, в первую очередь Ипполит Бернгейм, врач-невропатолог из Эльзаса, утверждали, что весь эффект гипнотического воздействия целиком связан с личностью гипнотизера. «Гипноза нет, есть внушение» - провозглашали сторонники нансийского подхода. Главный фактором успеха при введении человека в транс, Бернгейм считал наличие у испытуемого воображения вместе с готовностью к внушению.
Лечение гипнозом в XIX веке главным образом применялось к больным истерией
Изучению гипноза посвящали время и русские ученые. Владимир Бехтерев утверждал, что гипноз возможен в результате внушения, которое отличается от убеждения отсутствием логики и доказательств. Проводились и опыты над животными – выяснилось, что ввести в транс можно разные их виды, от раков до птиц и млекопитающих. В 1896 году при участии Бехтерева состоялось слушание по первому судебному делу, связанному с гипнозом: дочь крестьянина Буравова якобы убила отца под воздействием наведенного на нее врачом транса.
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд, изучая бессознательное, в начале своих исследований активно пользовался достижениями гипнотерапии, обращаясь к опыту как парижской, так и нансийской школ. Гипноз помогал восстановить подавленные воспоминания, правда, позже Фрейд признал более значительную для этого ценность психоанализа. Тем не менее, для ускорения терапевтического процесса он и дальше допускал использование гипноза.
Милтон Эриксон
Одним из самых популярных гипнотерапевтов XX века был Милтон Эриксон (родился в 1901 году, умер в 1980). Если предшественники Эриксона воздействовали на пациента прямыми указаниями, то он вводил в транс косвенно, через метафоры, скрытые смыслы и двойные значения слов. Интересно, что сам Эриксон с детства страдал нарушением восприятия цветов и не мог различить звуки по высоте или различить музыкальную мелодию. К тому же после перенесенного полиомиелита он оказался прикованным к инвалидному креслу. Собственное состояние здоровья вынудило Эриксона искать пути для собственного излечения, многие из них позже стали частью эриксоновского метода гипноза. Он создал свой язык гипноза – язык образов, поэтичный, мягко воздействующий на сознательное и бессознательное, учитывающий желания пациента. В своей терапевтической деятельности Эриксон обращался к бессознательному человека, «вытаскивая» из его психики заблокированные разумом события.
Зачем гипноз нужен современному человеку
Альберт Эйнштейн практиковал самогипноз, используя трансовые состояния для получения новых научных идей
Гипноз в настоящее время находит широкое применение – в медицине и не только. Он используется главным образом при лечении разных видов зависимостей, особенно тяги к курению, алкоголю, перееданию. Кроме того, гипноз применяют в отношении страдающих депрессией, кожными заболеваниями – поскольку те часто носят психосоматический характер, а также для контроля над болью. Еще во время Гражданской войны в США в 1861 – 1865 годах введение раненых в транс заменяло анестезию при проведении операций.
Американский актер Брюс Уиллис с помощью гипноза избавился от заикания и страха публичных выступлений
Важная особенность гипноза состоит в том, что человек не может быть погружен в транс помимо собственной воли. В этом сходство гипнотерапии с эффектом плацебо, который тоже обладает эффектом лишь при условии веры пациента. Под гипнозом люди, как правило, ведут себя в соответствии со своим характером, загипнотизированный человек не сделает того, что идет вразрез с его жизненными убеждениями. Поддаются гипнозу не все, свойство внушаемости – врожденное, оно варьируется у разных людей вплоть до полного ее отсутствия.
Церковь относится к гипнозу осторожно, мнение некоторых ее деятелей сводится к тому, что это – вмешательство в человеческую психику, а, следовательно, сродни колдовству. Согласно другой точке зрения, гипноз – лишь одна из медицинских практик и имеет право на существование наравне с другими.
Существует теория, что в состоянии гипноза человек может вспомнить свои предыдущие жизни
Не прекращаются попытки подтвердить с помощью гипноза теорию о реинкарнации – трансовый процесс погружения в воспоминания, которые не происходили в действительности, считается регрессом в прошлую жизнь – что с точки зрения науки невозможно и опровергается.
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