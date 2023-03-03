Бесстрашные агрессоры: для чего на самом деле вывели миниатюрные породы собак

Истинное предназначение злых лающих крох

Мелкие породы собак являются отличными охотниками , только на грызунов, а именно на крыс / Фото: moi-zhivotnye.ru

На помощь приходят карманные песики, которые не бояться агрессивных грызунов и их размеры в данном случае – это преимущество / Фото: aminoapps.com

В данной области первенство остается за кошками, так как у них на генетическом уровне заложено, что грызуны – их враги / Фото: natalyland.ru

В разряд достоинств мелких пород собак входят агрессивность, а также практически неиссякаемая энергия / Фото: krasivosti.pro

К истребителям крыс благосклонно относились абсолютно все: и простые крестьяне, и люди высших сословий, и даже короли / Фото: artbol.com

С крысами и сегодня продолжают воевать везде, вот только инструменты для борьбы с ними преимущественно иные – химические / Фото: oteplicah.com