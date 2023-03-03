Бесстрашные агрессоры: для чего на самом деле вывели миниатюрные породы собак

Очень многие, встречая на улице крошечную собачку на прогулке, недоумевают, зачем вообще было выводить такую породу. Некоторые из них по размерам меньше кота. Игрушка да и только, хоть и злая, лающая. Действительно сейчас это декоративные породы, которые просто радуют своим присутствием хозяев, но если обратиться к истории, то можно увидеть, насколько полезными они были.
Истинное предназначение злых лающих крох
Мелкие породы собак являются отличными охотниками, только на грызунов, а именно на крыс / Фото: moi-zhivotnye.ru
На помощь приходят карманные песики, которые не бояться агрессивных грызунов и их размеры в данном случае – это преимущество / Фото: aminoapps.com
Если подумать логически, то сторожевая или охотничья собака – это явно не о представителях чихуахуа и им подобных. Да, они агрессивные и смелые, вот только с габаритами им не повезло. Поэтому на охоту их не возьмешь и на службу не определишь. И все-таки именно эти «малявки» являются отличными охотниками, только на грызунов, а именно на крыс.
В данной области первенство остается за кошками, так как у них на генетическом уровне заложено, что грызуны – их враги / Фото: natalyland.ru
Конечно, в данной области первенство остается за кошками, так как у них на генетическом уровне заложено, что грызуны – их враги, а в «настройках» отмечены параметры охоты на них. Тем не менее далеко не все представители кошачьих воюют с крысами. Многие не хотят с ними связываться, ведь крысы могут и сдачи дать, а кому хочется, чтобы было больно. Вот мыши – это совсем другое дело. Этих можно и погонять. И тут на помощь приходят карманные песики, которые не бояться агрессивных грызунов и их размеры в данном случае – это преимущество.
В разряд достоинств мелких пород собак входят агрессивность, а также практически неиссякаемая энергия / Фото: krasivosti.pro
В разряд достоинств входят агрессивность, а также практически неиссякаемая энергия. У крысы практически не остается шансов на побег и победу. Для периода Средневековья такие собачки стали настоящим спасением. Псы с поставленной задачей справлялись настолько хорошо, что их натаскали на крыс раньше, чем кошек.
К истребителям крыс благосклонно относились абсолютно все: и простые крестьяне, и люди высших сословий, и даже короли / Фото: artbol.com
К истребителям крыс благосклонно относились абсолютно все: и простые крестьяне, и люди высших сословий, и даже короли. Особенно отличились в этом деле чихуахуа, йоркширские терьеры и многие другие породы, превратившиеся в наше время в декоративные создания.
С крысами и сегодня продолжают воевать везде, вот только инструменты для борьбы с ними преимущественно иные – химические / Фото: oteplicah.com
Конечно же, с крысами и сегодня продолжают воевать везде, вот только инструменты для борьбы с ними преимущественно иные – химические. А мини-песики же превратились в идеальных компаньонов для своих владельцев. Их функция – стать для своего хозяина лучшим другом. И с этой задачей они справляются идеально.
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