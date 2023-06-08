8 самых влиятельных первых леди в мире: Чем запомнились и в чём превзошли мужей-президентов

Быть женой руководителя государства – работа не из лёгких, а многие из тех, чьи мужья становятся президентами, оказываются не готовы быть всё время на виду. Но для некоторых достижение супругом высокой должности является делом чести. Уже во время предвыборной компании кандидат и его вторая половина выступают единым фронтом, а после победы снова стоят плечом к плечу на политической арене. Предлагаем сегодня вспомнить самых влиятельных и ярких первых леди в истории.
Элеонора Рузвельт
Элеонора Рузвельт. / Фото: www.pinimg.com
Её влияние на Франклина Делано Рузвельта и на его карьеру переоценить практически невозможно. Все четыре срока, когда её муж занимал кресло президента США, она активно пользовалась своим положением для продвижения множества реформ, инициированных супругом, и привлекала внимание к социальным проблемам. В 1939 году она в популярности даже превзошла супруга: 67 % американцев положительно оценили её деятельность, в то время, как Франклину Делано Рузвельту такую же оценку поставили 58% опрошенных. Активность и профессионализм в решении многих вопросов позволили ей занять пост министра обороны США в 1941 году, во время Второй мировой войны.
Эва Перон
Эва Перон. / Фото: www.pinimg.com
Вторая жена 39-го и 41-го президента Аргентины Хуана Перона помогла своему супругу завоевать популярность среди рабочего класса и получить голоса простых людей, «безрубашечников», как благодаря ей стали называть рабочий класс. Именно благодаря Эве Перон было ускорено принятие закона об избирательных правах женщин, а ещё стали финансироваться школы, больницы и детские дома. Она не занимала никаких официальных постов, но лично принимала граждан в министерстве труда, фактически обеспечивая связь между рабочими и президентом, оказывала помощь нуждающимся. Её называли важнейшей опорой перонистского режима. Только противодействие руководства армии не позволило Эве Перон занять должность вице-президента в 1951 году, но незадолго до смерти от онкологического заболевания в 1952 году ей был присвоен титул «Духовного лидера нации».
Бетти Форд
Бетти Форд. / Фото: www.fineartamerica.com
Супругу 38-го президента США Джеральда Форда и сегодня называют самой искренней первой леди страны. Она и её супруг открыто демонстрировали свои чувства на публике и были очень открытыми. Бетти Форд не только поддерживала деятельность своего супруга, она сама занимала активную позицию. Имея опыт в борьбе с онкологией груди, первая леди США открыто говорила о своей болезни и проводила кампании по профилактике этого заболевания, чем спасла жизни многих женщин. Она не стеснялась высказывать свою точку зрения по спорным вопросам и активно выступала за равные права мужчин и женщин, в том числе касательно оплаты труда и владения оружием. Уже после того, как Джеральд Форд оставил пост президента, его супруга основала Фонд, дав ему собственное имя. Основной целью фонда была борьба с алкоголизмом и наркоманией, от которых страдала она сама. Имя Бетти Форд увековечено в Мичиганском зале славы женщин, Конгресс наградил её Золотой медалью в 1999 году, а за восемь лет до этого она получила из рук Джорджа Буша Президентскую медаль Свободы.
Мишель Обама
Мишель Обама. / Фото: www.marieclaire.ua
Супруга Барака Обамы в американской прессе была удостоена сравнения с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Она принимала самое активно участие в общественно-политической жизни, выступала с речами, пользовалась огромнейшим авторитетом, а в 2010 году по версии журнала Forbes возглавила список самых влиятельных женщин мира. Она выступала на партийных съездах демократов и занималась проблемами детского ожирения, призывая общество помочь ей в этом. А в 2019 году заняла третью строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей благодаря изданным мемуарам под названием «Становление».
Брижит Макрон
Брижит Макрон. / Фото: www.vogue.ua
Она успешно помогала Эммануэлю Макрону во время предвыборной кампании, а после того, как он занял пост президента, отказалась от статуса «первой леди», попросив называть её просто супругой главы государства. Просьбу Брижит поддержали 275 тысяч французских граждан, подписавших соответствующую петицию. Тем не менее, в статусе жены президента Франции Брижит Макрон активно занимается благотворительностью и постоянно сопровождает супруга во время дипломатических встреч и визитов.
Софи Грегуар-Трюдо
Софи Грегуар-Трюдо. / Фото: www.complex.com
Супруга нынешнего премьер-министра Канады не только оказывает поддержку мужу, но сама занимает активную позицию. Она длительное время занимается благотворительностью и оказывает помощь нуждающимся, особое внимание уделяя проблемам женщин. В сфере интересов Софи Грегуар-Трюдо вопросы насилия в семье и повышение самооценки женщин. Сама Софи страдала от булимии в подростковом возрасте, а теперь стремится помочь тем, кто не понаслышке знаком с этим заболеванием.
Доррит Мусаефф
Доррит Мусаефф. / Фото: www.dv.is
Первая леди Исландии с 2003 по 2016 год была видной фигурой ещё до того, как стала женой президента страны. Известная бизнес-леди, израильский дизайнер украшений, редактор британского журнала Tatler, она всегда занимала активную жизненную позицию. Став супругой Олафура Рагнара Гримссона 14 мая 2003 года, Доррит занялась продвижением культурного наследия Исландии, оказывая поддержку художникам и артистам и определяя зарубежные рынки для исландских продуктов. Доррит Мусаефф также активно помогала детям-инвалидам.
Раиса Горбачёва
Раиса Горбачёва. / Фото: www.rbth.com
Супруга первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва неоднократно подвергалась критике на родине, однако создала прецедент, занявшись активной общественной деятельностью и сопровождая мужа в поездках. Она регулярно появлялась на телеэкранах и принимала участие в дипломатических приёмах. За рубежом деятельность Раисы Максимовны была оценена очень высоко, она стала обладательницей множества международных премий. В Советском Союзе она не только поддерживала мужа в его начинаниях, но и принимала участие в работе фондов и общественных организаций, занимающихся проблемами детского здоровья, в том числе шефствовала над Центральной детской больницей в Москве.
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