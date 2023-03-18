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Самые грандиозные сооружения из LEGO

Из популярного конструктора LEGO можно строить не только крохотные пожарные станции или полицейские участки. Настоящие гуру LEGO создают удивительные конструкции, самые интересные из которых мы представляем в нашей подборке.

Колесо обозрения в Лондоне.

Самые грандиозные сооружения из LEGO

Церковь, построенная из LEGO в которой расположились 80 лего-человечков.

Самые грандиозные сооружения из LEGO

Копия авианосца Гарри Трумэн.

Самые грандиозные сооружения из LEGO

Город, сделанный целиком из LEGO. Леголенд парк, расположенный в Гинцбург, Германия.

Самые грандиозные сооружения из LEGO

Гусеничный город.

Самые грандиозные сооружения из LEGO

LEGO спортивный городок был построен в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

Самые грандиозные сооружения из LEGO

Первый в мире полноразмерный Lego дом с работающим туалетом, горячим душем и очень неудобной кроватью.

Самые грандиозные сооружения из LEGO

Монмартр в лондонском леголенде.

Самые грандиозные сооружения из LEGO

На постройку этого чуда ушло более 1100 часов.

Самые грандиозные сооружения из LEGO

Аэропорт из Lego.

Самые грандиозные сооружения из LEGO

Копия автомобиля Volvo XC90 2004 года, в натуральную величину. Колеса – настоящие.

Самые грандиозные сооружения из LEGO

Статуя Фараона высотой 4,9 метров.

Самые грандиозные сооружения из LEGO

Океанский лайнер Queen Mary 2.

Самые грандиозные сооружения из LEGO

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