Действительно ли разбойник Кудеяр был старшим братом Ивана Грозного

Первый царь всея Руси Иван Грозный номинально взошел на престол, когда ему только исполнилось 3 года. Иоанн родился у Василия III первым, и другого претендента на русский трон на тот момент не было. Но некоторые историки выдвигают серьезную версию о том, что у Ивана Грозного был старший брат. По одной из легенд, у первой жены Василия III Соломонии родился сын, существование которого она скрыла даже от мужа, инсценировав смерть ребенка. Выросший отпрыск якобы стал разбойником по прозвищу Кудеяр, личность которого положена в сюжет некрасовской «Песни о двенадцати разбойниках».
Бесплодная Соломония и заточение в монастырь
Преподобная София Суздальская (в миру Соломония Сабурова)./Фото: rivne.church.ua
В сентябре 1505-го великий князь Московский Василий Иванович берет в законные супруги Соломонию Юрьевну Сабурову. Девушка была выбрана на смотре из 500 невест, доставленных ко двору со всех концов страны. Это обычай был организован на Руси по образу и подобию смотрин в среде византийских императоров. Впервые в истории Московского государства правящий монарх взял в жёны не русскую княжну или иностранную принцессу, а девушку из семьи столичного боярина.
Василий и Соломония прожили в браке около 20 лет, при этом наследников так и не нажили. Василий очень беспокоился по этому поводу, потому как не хотел допускать близких родственников или их сыновей к государственному трону. Он даже запрещал братьям заключать браки до тех пор, пока у него самого не родится сын. По причине бесплодности супруги было решено заменить ее новой. Боярская дума с готовностью поддержала решение монарха о разводе. Однако против такого прецедента выступили церковные иерархи, не желая поддерживать добровольный разрыв венчаных супругов.
Несогласные с волей государя митрополит Варлаам, монах Вассиан Патрикеев и преподобный Максим Грек отправились в ссылку. При этом впервые в русской истории митрополита лишили сана. В 1525-м развод все же состоялся, и вчерашняя спутница жизни Василия III отправилась в монастырь. Уже спустя несколько месяцев великий князь повторно женился, остановив выбор на юной дочери литовского князя Елене Глинской. Вскоре новая супруга родила монарху сына Иоанна – будущего легендарного русского царя Ивана Грозного.
Исчезнувшие документы и пустая могила
Фрагмент летописи: свадьба Василия и Соломонии./Фото: 20art.ru
В 1566 году государь Иван IV затребовал из госархива бумаги, связанные с разводом его отца Василия III и первой жены Соломонии. В "Описи царского архива" по этому случаю была сделана краткая отметка: "Взял к себе Государь". После этого ящик с документами в архив никогда не возвращался, исчезнув бесследно. Опасавшийся посягательств на собственный трон Иван Грозный в какой-то момент всерьез заинтересовался слухами о вероятном существовании еще одного сына Василия III - своего старшего брата и, по сути, законного наследника царской короны. Поэтому и учинил монарх тщательное расследование. Достоверных данных о его результатах не сохранилось, видимо потому что работа велась в секретном режиме.
Как позже установили историки, согласно монастырским документам возле могилы Соломонии (в постриге старицы Софьи) погребена царевна Анастасия, дочь Василия Шуйского. Однако, как утверждают исследователи, технология обработки надгробной плиты и характерный орнамент на ней не соответствуют указанному времени установки. Анастасия умерла в начале 17 века, а исследуемый материал по всем признакам относится к началу-середине 16-го. Но пик изумления археологов наступил после непосредственного вскрытия детской могилы. Никаких останков под надгробием не оказалось. Обнаружена была тряпичная кукла, одетая в перетянутую младенческим свивальником рубаху. По заключению реставраторов ткани принадлежали к тому же 16 веку, которым датировалось надгробие. А одежда вполне могла принадлежать мальчику 3-4 лет.
Сплетни иностранцев и таинственный ребенок
Предположительно портрет Соломонии./Фото: i.pinimg.com
Согласно свидетельствам иностранцев (записки Гейденсталя, Гербершетейна), сосланная в монастырь Соломония уже была беременна. На момент пострижения в монахини она носила под сердцем сына Василия III. Родился мальчик здоровым ребенком в Суздальском Покровском монастыре. По устным версиям, записанным в Покровском монастыре уже в XIX веке, названного Георгием ребёнка мать отдала в надёжную семью. При этом Соломония объявила, что сын скончался. Разумеется, что такое положение дел всерьез волновало впоследствии Ивана Грозного, опасавшегося существования старшего брата и автоматически более законного наследника. К слову, в «Записках о Московии» автор утверждал, что Соломония согласия на постриг не давала и даже противилась этому процессу всеми силами. По другим же источникам (по свидетельствам приближенных митрополита Даниила), отчаявшаяся собственным бесплодием женщина сама попросила мужа разрешить ей уйти в монастырь. При этом великий князь долго сопротивлялся, но после обращения Соломонии к Даниилу, вынужден был смириться.
Версии «за»: могила, церковь во имя Георгия и раскаяния Ивана Грозного
Разбойник Кудеяр, предположительно старший брат Ивана Грозного./Фото: pics.meshok.net
Конечно же, первое, что наталкивает на мысли о реальном существовании Георгия, - пустая детская могила. Зачем нужно было инсценировать похороны, если не с целью скрыть существование ребенка? Во-вторых, имел место еще один факт. Спустя короткое время после пострига Соломонии Василий неожиданно отписывает бывшей жене и монастырю земли и селения, а у Московского кремля приказал заложить во имя великомученика Георгия церковь.
Василий с новой супругой Еленой Глинской./Фото: cdni.rt.com
Историки предполагают, что Василий таким образом пытался ублажить жену, узнав о рождении первенца. Кроме того, по версии немецкого историка Одерборна, впоследствии Иван Грозный долго искал брата – предположительно предводителя банды разбойников Кудеяра, нашел его и убил. В защиту подобных предположений приводится тот факт, что в 1572 году государь в своей Духовной грамоте каялся перед собственными детьми. Он признавал, что совершил ужасный грех, хуже того, что учинил Каин, как известно, убивший собственного брата.
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