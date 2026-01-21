Феттучини, ротелле, орзо: как выглядят разные виды итальянской пасты

Разновидностей пасты существует так много, что в магазине просто глаза разбегаются. Обычно выбираются самые симпатичные внешне изделия по принципу: это все макароны, просто скручены по-разному. На деле не все так просто и очертания имеют значение для готовки. Так, если в блюде основной изюминкой будет соус, то нужна паста с рифленой поверхностью или фигурных форм, в выемках и бороздках которых будет удерживаться начинка.
1. Capellini: Angel Hair
Паста «Волосы ангела» с креветками и зеленью. /Фото: food.fnr.sndimg.com
Капеллини похожи на спагетти, но значительно тоньше, их диаметр едва достигает одного миллиметра. Почти как шерстинка или волосок. Кстати сказать, в итальянском языке слово «capelli» означает «волос». А самую миниатюрную разновидность данного типа макаронных изделий прозвали «Волосами ангела».
Капеллини – деликатная паста, лучше всего она сочетается с морепродуктами и рыбой. Соусы для нее готовят очень легкие и нежные, чтобы макаронные изделия «не потерялись» на фоне ингредиентов.
2. Spaghetti
Спагетти с фрикадельками и томатно-мясным соусом. /Фото: campbells.com
Спагетти – классика жанра, самая известная разновидность пасты. Если паппарделле и кампанелле узнает не каждый, то длинные трубочки цилиндрической формы и средней толщины знакомы всем. В Италии, да и у нас – это наиболее популярная разновидность пасты. Такая распространенность объясняется универсальностью спагетти: к ним подходит любой соус, они сочетаются с любыми продуктами и их даже кладут в суп, если в запасах не оказалось вермишели.
3. Bucatini
Паста букатини с соусом аматричана. /Фото: donnamoderna.com
Букатини внешне похожи на традиционные спагетти, но они более толстые, с отверстием внутри трубочки. Эта разновидность макаронных изделий очень плотная, поэтому просто заправка сливочным маслом или готовка с легкими соусами здесь не подойдет. Подлива должна быть основательной: густой и тяжелой, чтобы плотно обволакивать и напитывать букатини, проникая в полость внутри. Идеально, если соус будет изобиловать маслом.
Интересный факт от Novate.ru: В старину, когда еще не было макаронных прессов, пасту делали вручную и работа была очень трудоемкой. Например, для приготовления букатини тесто накладывали на спицы или проволоку разных диаметров, раскатывали по всей длине и затем вытягивали металлический предмет.
4. Fettuccine
Паста феттучини «Альфредо». /Фото: telegraph.co.uk
Феттучини выглядят как сплюснутые спагетти. Ленты пасты длинные, достаточно тонкие и узкие, они хорошо сочетаются с любыми продуктами: грибами, мясом, птицей и рыбой. Итальянские повара рекомендуют готовить феттучини с нежными сливочными или сметанными соусами, придающими особенную изюминку пасте.
5. Pappardelle
Паппарделле с мясным рагу. /Фото: triedandtruerecipe.com
Паппарделле формой походят на феттучини, но ленты более широкие и немного больше по толщине. Эта паста довольно плотная и очень сытная, для нее идеально подходят жирные мясные соусы и густые подливы. Ее также часто используют для запеканок.
6. Campanelle
Кампанелле с сыром рикотто и грецкими орехами. /Фото: assets.marthastewart.com
Кампанелле – один из наименее известных видов пасты. Макаронное изделие свернуто конусом с волнистыми, даже какими-то растрепанными краями и внешне напоминает колокольчики или лилии. Полый центр прекрасно захватывает густые соусы, кроме того, кампанелле могут использоваться в макаронных салатах или как один из ингредиентов супов.
7. Fusilli
Фузилли с овощами в томатном соусе. /Фото: images.kglobalservices.com
Фузилли можно готовить с любым соусом – спиралевидная форма образует множество бороздок, которые отлично задерживают подливу. Главное, чтобы консистенция заправки была достаточно вязкой. Фузилли также часто применяют в салатах из пасты.
8. Farfalle
Фарфалле с помидорами и базиликом. /Фото: static.cookist.it
Паста фарфалле выглядит интересно и украсит любое блюдо своей оригинальной формой бантиков. Эти макаронные изделия удивительно универсальны. Они хорошо подходят для подлив на томатной основе, сливочных соусов и заправок на базе оливкового масла. Фарфалле прекрасно комбинируются практически со всеми продуктами, все зависит только от фантазии кулинара.
9. Vermicelli
Суп минестроне с вермишелью. /Фото: ichef.bbci.co.uk
Вермишель внешне напоминает спагетти, но более тонкая. По толщине она чуть больше, чем «Волосы ангела»: диаметр макаронного изделия варьируется от 1,4 до 2 мм. Итальянские повара рекомендуют использовать вермишель при готовке легких супов, чтобы они были более сытными. Если же хочется приготовить пасту, ее дополняют легкими соусами на основе томатов, рыбы или морепродуктов.
10. Rotelle
Салат из ротелле и овощей. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Забавная форма ротелле – в виде колесика со спицами, не просто украшает блюдо, но и имеет прикладное значение. В его ячейках отлично удерживаются все типы соусов, а также ингредиенты супа или пасты. Помимо этого, ротелле хорошо подходит для салатов из макарон.
11. Orzo
Паста орзо с грибами. /Фото: sunset.com
Орзо – самая маленькая разновидность макаронных изделий. Внешне очень напоминает рисовое зерно и часто служит ингредиентом для салатов из пасты. А если ее запечь, получается интересное блюдо-иллюзия – кушанье можно принять за ризотто или плов, в зависимости от дополнительных ингредиентов. Орзо также добавляют в супы для улучшения текстуры и придания большей сытности.
12. Ditalini
Салат из диталини, овощей и яиц. /Фото: secureservercdn.net
Диталини также относится к группе макаронных изделий небольшого размера. Маленькие трубочки с рифленой поверхностью в основном используют в супах и похлебках с густой (но не кремовой) консистенцией. Диталини подходят и для приготовления пасты – они хорошо сочетаются с разнообразными соусами. Их также добавляют в салаты и запеканки.
13. Conchiglie
Запеканка из конкилье. /Фото: realfood.tesco.com
Конкилье – относительно новый вид пасты. Если лапшу или фузилли можно получить, раскатав тесто или накрутив его вокруг металлического стержня, то ракушки сделать вручную практически невозможно. Данная разновидность возникла с появлением специальных машин. Конкилье можно назвать самой «соусной» пастой. Благодаря шероховатой поверхности и ракушечной форме соус и обволакивает их снаружи, и проникает в большом количестве внутрь. Ни одна другая паста не впитывает так много подливы! Конкилье также хорошо подходят для запеканок.
14. Lasagne
Лазанья с соусом болоньезе. /Фото: sanremo.imgix.net
Лазанья безусловно, старейшая разновидность пасты, известная с давних времен. Имеет вид широких плоских листов с ровными или волнистыми краями и используется для запеканок. Начинка может быть любой, туда всегда шли неиспользованные остатки продуктов. Рецептов лазаньи много: в каждом регионе Италии клали что-то свое: обрезки мяса и сыра, ломтики овощей, веточки зелени, и даже кусочки рыбы и морепродуктов. Так что полет кулинарной фантазии ничем не ограничен.
