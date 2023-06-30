Обработка капусты от вредителей народными средствами

Борьба с вредителями — это один из главных вопросов, волнующих садоводов и огородников. Ведь надо обработать растения так, чтобы сохранить урожай, не подвергая здоровье опасности, и избавиться от насекомых.

Капуста не стала исключением среди поражаемых растений, обработка капусты от вредителей нашатырным спиртом и другими народными средствами поможет убрать вредителей без ущерба для здоровья.







Основные вредители

Слизняки

Муравьи

Крестоцветная блошка

Бабочка-капустница

Капустная совка

Муха капустная

Борьба народными средствами

Нашатырный спирт

Горький перец

Тысячелистник

Аптечная ромашка

Уксус

Листья табака

Валериана

Настой помидорно-чесночный

Нафталин с золой и песком

Одуванчик

Отвар картофеля

Стебли сельдерея

Инсектициды

Профилактика

Мульчирование

Подкормка золой

Капусту атакует много насекомых, и из года в год садоводы пытаются с ними бороться. Для этого используют химические и органические средства. Но сначала надо разобраться, какие препараты воздействуют на вредителей этой культуры.Тля капустнаяЭти насекомые появляются весной, в основном собираются под листьями растений. Тля тёмно- или светло-зелёного цвета, размером 2 мм.От тли помогают раствор горчицы, мыла и золы, нашатырного спирта, травяные отвары и настои.Тля капустнаяОдни из самых распространённых вредителей на садовых участках. Они способны уничтожить весь урожай не только капусты, но и других культур на огороде, если вовремя не приступить к обработке. Особенно активными слизни становятся в сырую погоду и по ночам.Против этих вредителей используют раствор уксуса или горчичного порошка, настойку жгучего перца или соду, нашатырь.МедведкаЭти неприятные внешне насекомые поедают на огороде всё подряд: рассаду и взрослые растения. Притом они активно перемещаются и размножаются, поэтому борьбу нужно начать незамедлительно.Считают, что медведка передвигается в верхних слоях земли до середины июля, после чего уходит вглубь. Поэтому лучше делать профилактику до 12–15 числа данного месяца.Спасти урожай помогает водный раствор аммиака.МедведкаДаже эти с виду безвредные существа наносят урон огороду. Они поедают корни рассады, из-за чего растение гибнет. Кроме того, внимание муравьёв привлекает тля, и эти союзники способны уничтожить весь урожай.От муравьёв спасает нашатырный спирт, а вот мыльный раствор, наоборот, привлекает их.Эти насекомые чёрно-серебристой окраски еле заметны на растении. Они быстро передвигаются, далеко прыгают. Основными жертвами становятся молодые листочки, рассада. Особенно привлекает их пекинская капуста. В случае поражения на листьях появляются мелкие отверстия. Нужно начать профилактику вовремя, иначе растение погибнет, а блошка распространится дальше.Вывести насекомое помогает обработка уксусом, золой, куриным помётом, настоем одуванчика, раствором пихтового масла, нашатыря.Капуста, поврежденная крестоцветной блошкойБольшую опасность представляют не сами бабочки, а их личинки. Как только они появляются из яиц, поедают всё на своём пути, в том числе листья капусты.Бороться с ней помогают раствор молочая и уксусный, отвар томатов. Рекомендуется применять сразу несколько методов для большей эффективности.Для растений опасна не бабочка, а зелёные толстые гусеницы. Они прогрызают листья насквозь. Если вовремя не уничтожить совку, насекомые съедят листья полностью.Против гусениц помогают мыльный раствор, травяные настои, растворы марганцовки или борной кислоты, отвары острого перца или лаврового листа.Совка капустнаяЛичинки этой мухи активизируются в период цветения сирени, в апреле и мае. Они атакуют корни и стебли крестоцветных растений. Поэтому важно начать обработку своевременно, чтобы сохранить урожай.С мухой хорошо справляются отвар луковой шелухи, настои картофеля, лопуха или полыни, раствор поваренной соли.Обработка капусты от вредителей народными средствами пользуется популярностью у садоводов, ведь не все хотят опрыскивать огород химикатами.Раствор нашатырного спирта эффективен против многих вредителей. Он помогает от муравьёв, слизней, тлей, медведок. Для приготовления 10 мл аммиачного раствора растворите его в 2–3 л воды. Растения опрыскивают из пульверизатора или поливают из лейки. При внекорневой обработке можно добавить немного хозяйственного мыла, оно улучшит «прилипание» раствора.Также аммиаком можно обработать почву перед высадкой — в каждую лунку добавить до 500 мл раствора. Это одновременно и защита, и азотная подкормка. Таким образом, обработка капусты от вредителей нашатырным спиртом даст хороший результат.Раствор нашатырного спиртаНастой горького перца отлично помогает при борьбе со слизнями. Для приготовления:измельчите 100 г горького перца;залейте перец литром воды и оставьте на сутки настаиваться; процедите.Получившийся концентрат разводят водой: 100 мл настоя на 10 л воды, можно добавить ложку жидкого мыла.Некоторые садоводы сообщают, что такой способ избавления от вредителей ухудшает вкус капусты.Молоко с йодомСмесь помогает в борьбе с тлёй. В ведре воды растворите 0,5 л нежирного молока (0,5–1,5%), добавьте 10 капель йода. Также можно смешивать с борной кислотой и йодом — по 3 капли каждого. Готовым раствором обработайте посадки.Настой тысячелистника используют для обработки от тлей, гусениц. 800 г свежих стеблей заливают кипятком и оставляют на 30 минут. Доливают ещё 10 л и настаивают 4 дня.Тысячелистник1 кг свежих листьев и соцветий заливают 10 л горячей воды, оставляют на 12 часов. После этого процеживают, разбавляют водой в пропорции 1:3. Можно усилить эффект йодом и тройным одеколоном (буквально несколько капель).Стакан 9% столового уксуса (или 1 ст. л. уксусной эссенции) разводят 10 л воды. Сначала раствор нужно проверить на 1 растении. Если всё нормально (на листьях не появляются ожоги, а паразиты уходят), можно продолжать обработку. Опрыскивать нужно в пасмурную погоду, вечером, иначе можно сжечь листья.Обработка капусты уксусом от вредителей считается очень эффективной среди народных средств. Но важно не превышать дозировку с целью достижения быстрого результата.На 10 л горячей воды вам понадобится 200 г сухих листьев табака. Их заливают и настаивают 2–3 часа, после чего процеживают и добавляют 1 ст. л. жидкого мыла. Готовой жидкостью опрыскивают поражённые растения.Листья табакаДля приготовления раствора пузырёк лекарства добавляют в 3 л чистой воды. Обработку валерьянкой проводят в сухую пасмурную погоду.Для приготовления настоя 1 стакан пасынков и листьев помидоров пропускают через мясорубку или мелко режут, смешивают с 10 л воды. Готовый настой процеживают, добавляют 1 ст. л. жидкого мыла.Нафталин измельчают в порошок и смешивают с песком и золой в пропорции 1:5. Полученным составом посыпают грунт вокруг растений в радиусе 5 см. На 1 м² используют не более 30 г.Такая сухая смесь эффективна в борьбе с капустной мухой.500 г свежих листьев и корней растения мелко нарезают или пропускают через мясорубку, готовую смесь заливают 10 л воды. После этого тщательно перемешайте, процедите, добавьте 1 ст. л. жидкого мыла.Листья одуванчикаДля приготовления препарата используют картофельную ботву. 4 кг листьев заливают 10 л воды, кипятят 15 мин. Готовый отвар остудите, процедите, перед применением разбавьте водой в равных частях.Такое средство отлично помогает против крестоцветной блошки и капустной мухи. В смеси с 3% перекисью (30 мл перекиси на литр отвара) результат ещё лучше.Для защиты от насекомых из стеблей сельдерея готовят отвар. Для этого 4 кг стеблей измельчите и залейте 10 л воды. После чего кипятите 30 мин., а затем настаивайте 3 часа. Перед применением отвар процедите, охладите и разведите с водой в пропорции 2:10. Добавьте немного жидкого мыла или нежирного молока.СельдерейХимические средства против вредителей лучше применять в крайних случаях. Растение впитывает часть химикатов, поэтому их нельзя применять как минимум за две недели до сбора урожая.Безусловный плюс этого способа — быстрота. Не нужно тратить время на приготовление растворов и настоев. «Фьюри», «Искра», «Кемифос», «Банкол» являются одними из лучших средств контактно-кишечного действия для обработки от вредителей и болезней.Проще не допустить попадания вредителей в огород, чем потом выводить. Есть несколько способов профилактики в домашних условиях.Не позволит слизню пробраться к растениям мульчирование почвы сушёной крапивой или хвоей. Вредитель не проползёт по такой поверхности. Также засыпают поверхность почвы яичной скорлупой или дроблёными ракушками.Хвоя для мульчированияЕщё один способ — рассыпать золу между рядов. Таким образом, вы перекроете слизням путь и подкормите растения. После дождя, росы или тумана слой обновляют. Но не до бесконечности, так как зола увеличивает рH почвы и это навредит растениям. Против крестоцветной блошки опудривают листья смесью древесной золы и гашёной извести-пушонки в равных пропорциях. Кроме того, используют смесь золы и табачной пыли.Для профилактики высаживают около грядки сладко пахнущие цветы-нектароносы. Они привлекают хищных насекомых, таких как божьи коровки, златоглазки, наездники, жужелицы, хищные галлицы. Это следующие растения:укроп;фацелия;кориандр;анис; бобы;фенхель.Подведём итог: обработка капусты от вредителей народными средствами даёт эффект. Так что после изучения рекомендаций вы сможете выбрать, чем отражать атаки вредителей.